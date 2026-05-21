बिहार: दाखिल-खारिज में गड़बड़ी हुई तो तुरंत होगा ऐक्शन, सम्राट सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Dakhil Kharij: दाखिल-खारिज में गड़बड़ी हुई तो तुरंत होगा ऐक्शन, सम्राट सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

Bihar Dakhil Kharij: दाखिल-खारिज में गड़बड़ी हुई तो तुरंत होगा ऐक्शन, सम्राट सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

Bihar Land News: विभाग में लगातार मिल रही भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और राजस्व कार्यों में अनियमितता की शिकायतों के बाद निर्णय लिया गया है. पढ़िए अपने काम की यह खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 21 May 2026 09:16 PM (IST)
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बिहार में अब जमीन के दाखिल-खारिज में गड़बड़ी हुई तो तुरंत ऐक्शन होगा. सम्राट सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर विभाग में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के विशेष सेल का गठन हुआ है. 

विभाग में लगातार मिल रही भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और राजस्व कार्यों में अनियमितता की शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया है. यह टीम भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच और कार्रवाई में सहयोग करेगी. प्रतिनियुक्त अधिकारियों में पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार, पुलिस निरीक्षक हरि ओझा और पुलिस अवर निरीक्षक चर्तुवेदी सुधीर कुमार शामिल हैं. गुरुवार (21 मई, 2026) को इस संबंध में जानकारी दी गई.

क्या बोले मंत्री दिलीप जायसवाल?

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, भू-लगान समेत अन्य ऑनलाइन सेवाओं व राजस्व कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. 

उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई के विशेष सेल के गठन से विभागीय कार्यों की निगरानी मजबूत होगी और भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मियों एवं अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनता से जुड़े मामलों का निष्पादन समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए.

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राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्व प्रशासन को पूरी तरह जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. विभाग में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने, शिकायतों की त्वरित जांच तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई के उद्देश्य से यह पहल की गई है. आर्थिक अपराध इकाई की टीम शिकायतों और संवेदनशील मामलों की निगरानी करेगी. साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में आवश्यक जांच और समन्वय का कार्य भी करेगी.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 May 2026 09:15 PM (IST)
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