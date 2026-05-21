बिहार: दाखिल-खारिज में गड़बड़ी हुई तो तुरंत होगा ऐक्शन, सम्राट सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

बिहार में अब जमीन के दाखिल-खारिज में गड़बड़ी हुई तो तुरंत ऐक्शन होगा. सम्राट सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर विभाग में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के विशेष सेल का गठन हुआ है.

विभाग में लगातार मिल रही भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और राजस्व कार्यों में अनियमितता की शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया है. यह टीम भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच और कार्रवाई में सहयोग करेगी. प्रतिनियुक्त अधिकारियों में पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार, पुलिस निरीक्षक हरि ओझा और पुलिस अवर निरीक्षक चर्तुवेदी सुधीर कुमार शामिल हैं. गुरुवार (21 मई, 2026) को इस संबंध में जानकारी दी गई.

क्या बोले मंत्री दिलीप जायसवाल?

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, भू-लगान समेत अन्य ऑनलाइन सेवाओं व राजस्व कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.

उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई के विशेष सेल के गठन से विभागीय कार्यों की निगरानी मजबूत होगी और भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मियों एवं अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनता से जुड़े मामलों का निष्पादन समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए.

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राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्व प्रशासन को पूरी तरह जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. विभाग में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने, शिकायतों की त्वरित जांच तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई के उद्देश्य से यह पहल की गई है. आर्थिक अपराध इकाई की टीम शिकायतों और संवेदनशील मामलों की निगरानी करेगी. साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में आवश्यक जांच और समन्वय का कार्य भी करेगी.

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