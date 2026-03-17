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हिंदी न्यूज़ऑटो35 KM माइलेज, पेट्रोल और बिजली से चलेगी नई Hyundai Creta, जानिए कितनी होगी कीमत?

35 KM माइलेज, पेट्रोल और बिजली से चलेगी नई Hyundai Creta, जानिए कितनी होगी कीमत?

Hyundai Creta Hybrid: नई क्रेटा पहले से ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न हो सकती है. इसमें नया लुक, बेहतर इंटीरियर, बड़ी स्क्रीन और एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 17 Mar 2026 01:08 PM (IST)
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आज के समय में लोग ऐसी कार चाहते हैं जो स्टाइलिश होने के साथ ही अच्छा माइलेज भी दे और पेट्रोल का खर्च कम करे. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कंपनियां अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं. ऐसे में Hyundai Creta का नया हाइब्रिड वर्जन चर्चा में है, जो दमदार फीचर्स और बेहतर माइलेज के साथ जल्द लॉन्च किया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, नई Hyundai Creta Hybrid में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का भी इस्तेमाल किया जाएगा. यानी यह गाड़ी पेट्रोल और बिजली दोनों से चलेगी. खास बात यह है कि यह जरूरत के हिसाब से खुद तय करेगी कि कब पेट्रोल इस्तेमाल करना है और कब इलेक्ट्रिक मोड पर चलना है? इससे न सिर्फ फ्यूल की बचत होगी, बल्कि पॉल्यूशन भी कम होगा. 

कितना माइलेज देगी नई Hyundai Creta?

इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज हो सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो यह कार करीब 35 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है, जो नॉर्मल पेट्रोल कारों से काफी ज्यादा है. इससे रोजाना गाड़ी चलाने का खर्च काफी कम हो जाएगा और लंबी दूरी तय करना भी सस्ता पड़ेगा. Hyundai Creta को 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

गाड़ी का डिजाइन और फीचर्स

डिजाइन की बात करें तो नई क्रेटा पहले से ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न हो सकती है. इसमें नया लुक, बेहतर इंटीरियर, बड़ी स्क्रीन और एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही सेफ्टी के लिए ADAS जैसे नए फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. इससे ड्राइविंग और भी सुरक्षित हो जाएगी.

इंजन और टेक्नोलॉजी के अलावा इसमें कई स्मार्ट फीचर्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और आरामदायक सीटिंग जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं जिससे यह फैमिली के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है. कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. हालांकि हाइब्रिड वर्जन की कीमत थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है।

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Published at : 17 Mar 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Hybrid Hyundai Creta 2026 Hyundai Creta Mileage
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