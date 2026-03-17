BMW ने लॉन्च की पावरफुल बाइक, सिर्फ 3.2 सेकंड में 100 km/h की रफ्तार, जानें कीमत

BMW ने भारतीय बाजार में अपनी नई और पावरफुल सुपरबाइक BMW M 1000 R को लॉन्च कर दिया है. यह बाइक खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो तेज स्पीड और शानदार परफॉर्मेंस पसंद करते हैं. कंपनी ने इसे सुपरबाइक सेगमेंट में पेश किया है, जहां यह अपने स्पोर्टी लुक और एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण अलग पहचान बनाती है. यह बाइक BMW की M सीरीज का हिस्सा है, जो हाई परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

BMW M 1000 R में कई मॉडर्न और बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे एक प्रीमियम बाइक बनाते हैं. इसमें एलईडी लाइट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और खास M Logo दिया गया है, जो इसके स्पोर्टी लुक को और बेहतर बनाता है. इसके साथ ही इसमें M कार्बन व्हील्स भी मिलते हैं. राइडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें Race Pro 1, 2 और 3 जैसे अलग-अलग राइडिंग मोड्स दिए गए हैं. साथ ही इसमें 6-एक्सिस सेंसर के साथ डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं. इसके अलावा हीटेड ग्रिप और यूएसबी चार्जर जैसी फीचर्स भी दी गई हैं, जो लंबी राइड में काम आती हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

इस सुपरबाइक में BMW ने 999cc का पावरफुल इंजन दिया है, जो करीब 154 किलोवाट की पावर देता है. यह बाइक बेहद तेज है और सिर्फ 3.2 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड करीब 280 किमी/घंटा तक जाती है, जो इसे अपनी कैटेगरी में बेहद खास बनाती है. ये इंजन न केवल तेज है बल्कि स्मूथ परफॉर्मेंस भी देता है, जिससे राइडर को हर तरह की सड़क और ट्रैक पर बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है.

कीमत

BMW M 1000 R को भारत में CBU (कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट) के तौर पर लाया गया है, जिसकी वजह से इसकी कीमत प्रीमियम रखी गई है. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 33.50 लाख रुपये है. यह कीमत इसे एक लग्जरी और हाई-परफॉर्मेंस बाइक बनाती है, जो खास राइडर्स के लिए तैयार की गई है. बता दें कि BMW M 1000 R भारतीय बाजार में मुख्य रूप से Ducati Streetfighter V4 को कड़ी टक्कर देगी. ये एक "हाइपर-नेकेड" रोडस्टर है, जिसका मुकाबला उन प्रीमियम बाइक्स से है जो सुपरबाइक जैसा परफॉर्मेंस देती हैं.

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