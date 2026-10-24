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हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Bayon में मिलेंगे ये फीचर्स, लॉन्च से पहले सामने आई जानकारी

Hyundai Bayon में मिलेंगे ये फीचर्स, लॉन्च से पहले सामने आई जानकारी

Hyundai Bayon को 26 अक्टूबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा. लीक हुई जानकारी के मुताबिक नई SUV में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ प्रीमियम टेक्नोलॉजी और Level 2 ADAS मिलने की उम्मीद है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Oct 2026 09:10 PM (IST)
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भारतीय SUV बाजार में हुंडई एक और नया मॉडल जोड़ने जा रही है. Hyundai Bayon को कंपनी अपनी मौजूदा Venue और Creta के बीच पोजिशन करेगी. इसका उद्देश्य ऐसे कस्टमर्स को आकर्षित करना है, जो कॉम्पैक्ट SUV से ज्यादा स्पेस और प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं, लेकिन मिड-साइज SUV पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते. 26 अक्टूबर को इसकी आधिकारिक कीमत सामने आने वाली है और लॉन्च से पहले लीक हुई जानकारी ने इसके वेरिएंट और फीचर्स को लेकर कई बातें बता दी है.

Bayon में हुंडई ने डिजाइन के साथ-साथ टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पर भी खास ध्यान दिया है. SUV में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, बड़े डिजिटल डिस्प्ले और कनेक्टेड कार फीचर्स के अलावा टॉप मॉडल में Level 2 ADAS जैसी तकनीक मिल सकती है. ऐसे में Bayon की एंट्री सिर्फ हुंडई के पोर्टफोलियो में एक और SUV जोड़ने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह कंपनी को Venue और Creta के बीच एक नई कस्टमर कैटेगरी तैयार करने में भी मदद कर सकती है.

4.2 मीटर से ज्यादा लंबी SUV

Bayon को सब-4 मीटर SUV से थोड़ा ऊपर रखा गया है. इसकी लंबाई करीब 4,245mm, चौड़ाई 1,810mm और व्हीलबेस 2,600mm है. ऐसे आकार के साथ इसका केबिन Venue की तुलना में ज्यादा खुला महसूस होने की उम्मीद है. यही वजह है कि कंपनी इसे एक ऐसे विकल्प के तौर पर पेश कर रही है, जो कॉम्पैक्ट SUV की आसानी और बड़ी SUV की मौजूदगी के बीच बैलेंस बना सके. डिजाइन में हुंडई की नई H-Edge लाइटिंग इसकी पहचान बनेगी. ऊंचा बोनट, चौड़े फेंडर और मजबूत बॉडी प्रोफाइल इसे सामान्य क्रॉसओवर के बजाय ज्यादा SUV जैसा लुक देते हैं.

एक ही इंजन, दो गियरबॉक्स

नई Bayon में शुरुआत में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की बात सामने आई है. यह चार-सिलेंडर इंजन 115 PS की पावर और करीब 144 Nm टॉर्क देता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल के साथ-साथ iVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा. इसके अलावा ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग ड्राइव मोड भी दिए जाएंगे. इससे साफ है कि Bayon को केवल शहर में इस्तेमाल होने वाली SUV के तौर पर नहीं, बल्कि लंबी दूरी के सफर के लिए भी तैयार किया गया है.

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केबिन में टेक्नोलॉजी पर खास जोर

Bayon का सबसे बड़ा आकर्षण इसका टेक्नोलॉजी पैकेज हो सकता है. टॉप वेरिएंट में दो 12.3-इंच स्क्रीन वाला डैशबोर्ड मिलेगा. इसके साथ कनेक्टेड कार फीचर्स, OTA अपडेट और Hyundai Bluelink की सुविधाएं भी दी जाएंगी. कंपनी ने इसमें जनरेटिव AI आधारित वॉयस असिस्टेंट भी पेश किया है, जो सामान्य वॉयस कमांड से आगे जाकर ज्यादा स्मार्ट इंटरैक्शन का विकल्प देगा. हाई वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और 360-डिग्री कैमरा जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.

सुरक्षा में भी नहीं होगी कमी

रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ISOFIX और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे. कंपनी ने इसके स्ट्रक्चर को भी मजबूत सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर तैयार करने की बात कही है. सबसे ज्यादा फीचर्स टॉप मॉडल में मिलेंगे, जहां Hyundai SmartSense Level 2 Pro ADAS दिया जाएगा. इसमें 23 एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस फंक्शन शामिल हैं. सराउंड-व्यू मॉनिटर और ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर जैसी तकनीकें भी उपलब्ध होंगी.

वेरिएंट में भी मिल सकता है बड़ा अंतर

लीक हुई जानकारी के मुताबिक Bayon को कई ट्रिम्स में पेश किया जाएगा और जैसे-जैसे वेरिएंट ऊपर जाएगा, फीचर्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी. शुरुआती मॉडल में जरूरी सुविधाओं पर फोकस रहेगा, जबकि ऊपरी वेरिएंट में सनरूफ, बड़ी स्क्रीन, प्रीमियम ऑडियो, कैमरा और ADAS जैसी तकनीकें जोड़ी जाएंगी. कंपनी 26 अक्टूबर 2026 को इसके आधिकारिक दाम घोषित करेगी. फिलहाल इसे Venue और Creta के बीच रखा गया है और शुरुआती अनुमान इसे करीब 10 लाख रुपये के आसपास के सेगमेंट में रखते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 24 Oct 2026 09:10 PM (IST)
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