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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार कौनसी है, ये हैं पांच धुरंधर

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार कौनसी है, ये हैं पांच धुरंधर

सितंबर 2026 की बिक्री में सेडान सेगमेंट में Maruti Suzuki Dzire की पकड़ रही. वहीं टॉप-5 में हुंडई, होंडा, टाटा और फॉक्सवैगन की कारों ने जगह बनाई. जानें इन शानदार सेडान कारों के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Oct 2026 07:00 PM (IST)
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SUV के बढ़ते क्रेज के बीच भी भारत में सेडान कारों की मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. सितंबर 2026 के बिक्री आंकड़े इसके बारे में बताते हैं. इस महीने देश में अलग-अलग सेगमेंट की सेडान को मिलाकर करीब 35 हजार यूनिट्स की बिक्री दर्ज हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 5 परसेंट से ज्यादा की बढ़ोतरी है. इस पूरे बाजार पर एक मॉडल का दबदबा इतना मजबूत है कि बाकी कारें उससे काफी पीछे नजर आती हैं.

सबसे खास बात यह है कि टॉप-5 में सिर्फ पुरानी कारें ही नहीं हैं. Tata Aeris ने भी एंट्री लेते ही लिस्ट में अपनी जगह बना ली है. वहीं Hyundai Aura और Honda Amaze ने सालाना बिक्री में अच्छी बढ़त दर्ज की है. ऐसे में जानें भारत में बिकने वाली सबसे शानदार सेडान कार के बारे में.

Maruti Suzuki Dzire की है पकड़

Dzire ने लंबे समय से सेडान बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है. Maruti Suzuki Dzire सितंबर में 17,754 यूनिट्स की बिक्री के साथ नंबर-1 रही. यह आंकड़ा उसे बाकी सेडान से काफी आगे रखता है और लिस्ट में मौजूद कुल मॉडलों की बिक्री का करीब आधा हिस्सा अकेले Dzire के पास है. पिछले साल सितंबर की तुलना में Dzire की बिक्री करीब 11 परसेंट कम हुई है. इसके बावजूद इसकी लोकप्रियता पर खास असर नहीं पड़ा. कम रनिंग कॉस्ट, अच्छा माइलेज और आसान सर्विस नेटवर्क के साथ बाजार में इसकी मजबूत पकड़ है.

Hyundai Aura है दूसरे स्थान पर

सितंबर में Hyundai Aura ने 7,530 यूनिट्स के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है. खास बात यह है कि सालाना आधार पर Aura की बिक्री करीब 40 परसेंट बढ़ी है. Dzire की तुलना में इसका वॉल्यूम काफी कम है, लेकिन ग्रोथ बताती है कि Hyundai की यह कॉम्पैक्ट सेडान कस्टमर्स के बीच अपनी जगह मजबूत कर रही है. इसका प्रीमियम इंटीरियर, फीचर पैकेज और पेट्रोल-CNG विकल्प इसे रोजमर्रा की कार के रूप में लोकप्रिय बनाते हैं.

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Honda Amaze भी है कस्टमर्स की पसंद

Honda Amaze ने सितंबर में 3,286 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. पिछले साल इसी महीने के 2,610 यूनिट्स के मुकाबले इसकी बिक्री करीब 26 परसेंट ज्यादा रही. Amaze उन कस्टमर्स के लिए खास विकल्प है जो कॉम्पैक्ट आकार में ज्यादा केबिन स्पेस और आरामदायक ड्राइविंग चाहते हैं. Honda की ब्रांड वैल्यू और नई पीढ़ी के मॉडल के चलते इसकी मांग में भी बदलाव देखने को मिला है.

Tata Aeris लॉन्च के साथ किया कमाल

सितंबर की रैंकिंग में Tata Aeris का नाम भी शामिल  है. नई सेडान ने लॉन्च के शुरुआती दौर में ही 2,406 यूनिट्स की बिक्री दर्ज कर चौथा स्थान हासिल किया. Aeris की एंट्री इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय बाद सेडान बाजार में किसी नए मॉडल ने इस तरह ध्यान खींचा है. टाटा की डिजाइन लैंग्वेज, नए फीचर्स और कीमत के दम पर यह कार आने वाले महीनों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकती है.

Volkswagen Virtus भी शामिल हुई लिस्ट में

सितंबर में 1,172 यूनिट्स की बिक्री के साथ Volkswagen Virtus पांचवे स्थान पर रहीं. यह कार मास-मार्केट सेडान के बजाय उन कस्टमर्स को आकर्षित करती है जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस, मजबूत रोड प्रेजेंस और यूरोपीय डिजाइन को पसंद करते हैं. बिक्री में यह Dzire और Aura से काफी पीछे है, लेकिन प्रीमियम सेडान स्पेस में इसकी अपनी अलग पहचान है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 24 Oct 2026 07:00 PM (IST)
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