भारत में हाइब्रिड कारों का बढ़ता ट्रेंड, जानें EV के मुकाबले क्यों बन रही हैं बेहतर विकल्प?

भारत में अब तक इलेक्ट्रिक कारों (EV) को लेकर काफी चर्चा रही है, लेकिन हाइब्रिड कारें धीरे-धीरे अपनी जगह बना रही हैं. आने वाले समय में कई कंपनियां नई हाइब्रिड कारें लॉन्च करने जा रही हैं, जिससे यह सेगमेंट तेजी से बढ़ेगा. हाइब्रिड कारें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे बेहतर माइलेज और कम प्रदूषण मिलता है. खास बात ये है कि ये कारें उन लोगों के लिए ज्यादा आसान हैं, जो अभी पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार पर शिफ्ट नहीं होना चाहते. आइए विस्तार से जानते हैं.

EV के मुकाबले हाइब्रिड क्यों बेहतर विकल्प

इलेक्ट्रिक कारों का सबसे बड़ा फायदा कम खर्च और कम प्रदूषण है, लेकिन इनके साथ चार्जिंग और रेंज की समस्या भी जुड़ी होती है. वहीं हाइब्रिड कारों में आपको इन दोनों समस्याओं का समाधान मिल जाता है. इनमें पेट्रोल इंजन बैकअप देता है, इसलिए बैटरी खत्म होने का डर नहीं रहता. यही वजह है कि जिन लोगों के पास चार्जिंग की सुविधा नहीं है या जो लंबी दूरी तय करते हैं, उनके लिए हाइब्रिड कार एक बेहतर विकल्प बनती है.

बड़ी SUV के लिए हाइब्रिड है सही समाधान

भारत में SUV की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, खासकर बड़ी SUV का चलन ज्यादा हो रहा है. लेकिन बड़ी गाड़ियों में माइलेज कम होता है और फ्यूल खर्च ज्यादा आता है. ऐसे में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन गाड़ियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है. इससे माइलेज बेहतर होता है और खर्च भी कम होता है. आने वाले समय में Hyundai, Kia और अन्य कंपनियां इसी सेगमेंट में कई हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं.

डीजल कारों की जगह ले सकती हैं हाइब्रिड

पहले लोग ज्यादा माइलेज के लिए डीजल कारें पसंद करते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे डीजल कारों की मांग कम हो रही है. ऐसे में हाइब्रिड कारें उनकी जगह ले सकती हैं. Maruti Suzuki और Toyota पहले से ही इस सेगमेंट में आगे हैं और अब Renault, Kia और Hyundai भी इसमें कदम रखने जा रही हैं. Renault Duster हाइब्रिड और Maruti Fronx हाइब्रिड जैसे मॉडल इस बदलाव की शुरुआत करेंगे.

ज्यादा विकल्प और कम खर्च का फायदा

हाइब्रिड कारों के बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को मिलेगा. उन्हें ज्यादा विकल्प मिलेंगे और बेहतर माइलेज के साथ कम फ्यूल खर्च होगा. इसके साथ ही ये कारें पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं, क्योंकि ये कम प्रदूषण फैलाती हैं. सरकार भी इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा दे रही है, जिसमें हाइब्रिड और EV दोनों का बड़ा रोल होगा.

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