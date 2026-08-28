इस कार के सामने Audi-BMW भी भर रहीं पानी, फीचर्स उड़ा देंगे होश

लग्जरी कार की दुनिया में अब तक Mercedes-Benz Maybach, BMW 7 Series और Audi A8 जैसी गाड़ियों का दबदबा माना जाता था. लेकिन अब एक नई कार ने इन सबको टक्कर देना शुरू कर दिया है. यह कार है Huawei और JAC की साझेदारी में बनी Maextro S800, जो चीन में लग्जरी सेडान सेगमेंट में इन बड़े ब्रांड्स की बिक्री को पीछे छोड़ चुकी है. आइए जानते हैं इस कार में ऐसा क्या खास है, जिसकी वजह से यह इतनी चर्चा में है?

Mercedes-Maybach को भी पछाड़ चुकी है यह कार

Maextro S800 की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह चीन के 1 लाख डॉलर से ज्यादा कीमत वाले सेडान सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है. हाल के महीनों के आंकड़ों के मुताबिक इस कार ने बिक्री के मामले में Mercedes-Maybach S-Class, Porsche Panamera और BMW 7 Series जैसी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है. यही वजह है कि इसे इन बड़े लग्जरी ब्रांड्स के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है.

तीन स्क्रीन और जीरो-ग्रैविटी सीटें

इस कार के अंदर का इंटीरियर किसी फाइव स्टार होटल की तरह डिजाइन किया गया है। कार में तीन बड़ी स्क्रीन का सेटअप दिया गया है, जिससे पीछे बैठे यात्री भी अपनी अलग स्क्रीन से एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा इसमें जीरो-ग्रैविटी रियर सीटें मिलती हैं, जो लंबी यात्रा के दौरान शरीर के दबाव को कम कर आराम देती हैं. कार में एक रिट्रैक्टेबल लेजर प्रोजेक्शन स्क्रीन भी दी गई है, जो जरूरत पड़ने पर ऊपर उठ जाती है.

लंबी रेंज और तेज चार्जिंग

Maextro S800 दो वर्जन में आती है, एक पूरी तरह इलेक्ट्रिक और दूसरी रेंज एक्सटेंडर वाली। इलेक्ट्रिक वर्जन में करीब 97 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज होने पर करीब 700 किलोमीटर तक की रेंज देती है. खास बात यह है कि इसकी फास्ट चार्जिंग तकनीक बैटरी को सिर्फ 10 से 12 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है, जो ज्यादातर लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों से तेज है.

डिजाइन में जबरदस्त

इस कार की लंबाई करीब 5480 मिलीमीटर है और व्हीलबेस 3370 मिलीमीटर का है, जो इसे काफी विशाल बनाता है. इसमें डबल-मिलियन पिक्सल हेडलाइट्स दी गई हैं, साथ ही खास हाथ से पॉलिश की गई क्रिस्टल हेडलाइट्स वाला वेरिएंट भी है, जो आमतौर पर सिर्फ बेहद महंगी हाइपर-लग्जरी कारों में देखने को मिलता है. दरवाजों के हैंडल पर भी खास डिजाइन दिया गया है, जो कार को प्रीमियम लुक देता है.

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भारत में कब आएगी यह कार?

फिलहाल Maextro S800 को भारत में लॉन्च करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. चीन में इसकी कीमत करीब 7 लाख से 10 लाख युआन के बीच है, जो भारतीय रुपये में लगभग 85 लाख से सवा करोड़ रुपये के आसपास बैठती है. अगर भविष्य में यह कार भारत में आती है, तो टैक्स और आयात शुल्क की वजह से इसकी कीमत और ज्यादा हो सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह कार भारत में बिकनी शुरू होती है, तो इसकी सीधी टक्कर Mercedes-Maybach और BMW 7 Series जैसी गाड़ियों से होगी.

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