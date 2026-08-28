Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोइस कार के सामने Audi-BMW भी भर रहीं पानी, फीचर्स उड़ा देंगे होश

इस कार के सामने Audi-BMW भी भर रहीं पानी, फीचर्स उड़ा देंगे होश

आ गई ऑडी-BMW को पानी पिलाने वाली हुवावे की ये धांसू कार; जीरो-ग्रैविटी सीट और थिएटर जैसी स्क्रीन उड़ा देगी होश, देखें इसके सभी लग्जरी फीचर्स.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 28 Aug 2026 08:43 AM (IST)
Preferred Sources

लग्जरी कार की दुनिया में अब तक Mercedes-Benz Maybach, BMW 7 Series और Audi A8 जैसी गाड़ियों का दबदबा माना जाता था. लेकिन अब एक नई कार ने इन सबको टक्कर देना शुरू कर दिया है. यह कार है Huawei और JAC की साझेदारी में बनी Maextro S800, जो चीन में लग्जरी सेडान सेगमेंट में इन बड़े ब्रांड्स की बिक्री को पीछे छोड़ चुकी है. आइए जानते हैं इस कार में ऐसा क्या खास है, जिसकी वजह से यह इतनी चर्चा में है?

Mercedes-Maybach को भी पछाड़ चुकी है यह कार

Maextro S800 की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह चीन के 1 लाख डॉलर से ज्यादा कीमत वाले सेडान सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है. हाल के महीनों के आंकड़ों के मुताबिक इस कार ने बिक्री के मामले में Mercedes-Maybach S-Class, Porsche Panamera और BMW 7 Series जैसी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है. यही वजह है कि इसे इन बड़े लग्जरी ब्रांड्स के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है.

तीन स्क्रीन और जीरो-ग्रैविटी सीटें 

इस कार के अंदर का इंटीरियर किसी फाइव स्टार होटल की तरह डिजाइन किया गया है। कार में तीन बड़ी स्क्रीन का सेटअप दिया गया है, जिससे पीछे बैठे यात्री भी अपनी अलग स्क्रीन से एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा इसमें जीरो-ग्रैविटी रियर सीटें मिलती हैं, जो लंबी यात्रा के दौरान शरीर के दबाव को कम कर आराम देती हैं. कार में एक रिट्रैक्टेबल लेजर प्रोजेक्शन स्क्रीन भी दी गई है, जो जरूरत पड़ने पर ऊपर उठ जाती है.

लंबी रेंज और तेज चार्जिंग

Maextro S800 दो वर्जन में आती है, एक पूरी तरह इलेक्ट्रिक और दूसरी रेंज एक्सटेंडर वाली। इलेक्ट्रिक वर्जन में करीब 97 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज होने पर करीब 700 किलोमीटर तक की रेंज देती है. खास बात यह है कि इसकी फास्ट चार्जिंग तकनीक बैटरी को सिर्फ 10 से 12 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है, जो ज्यादातर लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों से तेज है. 

डिजाइन में जबरदस्त

इस कार की लंबाई करीब 5480 मिलीमीटर है और व्हीलबेस 3370 मिलीमीटर का है, जो इसे काफी विशाल बनाता है. इसमें डबल-मिलियन पिक्सल हेडलाइट्स दी गई हैं, साथ ही खास हाथ से पॉलिश की गई क्रिस्टल हेडलाइट्स वाला वेरिएंट भी है, जो आमतौर पर सिर्फ बेहद महंगी हाइपर-लग्जरी कारों में देखने को मिलता है. दरवाजों के हैंडल पर भी खास डिजाइन दिया गया है, जो कार को प्रीमियम लुक देता है.

यह भी पढ़ें:- गाड़ी में हाई बीम के यूज पर कब कटता है चालान? जानिए नियम

भारत में कब आएगी यह कार?

फिलहाल Maextro S800 को भारत में लॉन्च करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. चीन में इसकी कीमत करीब 7 लाख से 10 लाख युआन के बीच है, जो भारतीय रुपये में लगभग 85 लाख से सवा करोड़ रुपये के आसपास बैठती है. अगर भविष्य में यह कार भारत में आती है, तो टैक्स और आयात शुल्क की वजह से इसकी कीमत और ज्यादा हो सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह कार भारत में बिकनी शुरू होती है, तो इसकी सीधी टक्कर Mercedes-Maybach और BMW 7 Series जैसी गाड़ियों से होगी.

यह भी पढ़ें:- E20 की नहीं टेंशन! Skoda की नई Superb Diesel की क्या है खासियत?

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
इस कार के सामने Audi-BMW भी भर रहीं पानी, फीचर्स उड़ा देंगे होश
इस कार के सामने Audi-BMW भी भर रहीं पानी, फीचर्स उड़ा देंगे होश
ऑटो
चॉकलेट-ज्वेलरी छोड़िए, Rakhi पर बहन को दें ये Car Accessories
चॉकलेट-ज्वेलरी छोड़िए, Rakhi पर बहन को दें ये Car Accessories
ऑटो
करोड़ों की Tesla Cybertruck बनी देसी ट्रक, लुक देखकर चौंक जाएंगे
करोड़ों की Tesla Cybertruck बनी देसी ट्रक, लुक देखकर चौंक जाएंगे
ऑटो
गलती से भी मत खरीदना ये कारें, जिंदगीभर जेब पर डालेंगी डाका
गलती से भी मत खरीदना ये कारें, जिंदगीभर जेब पर डालेंगी डाका
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Live: नेपाल में बाढ़ का तांडव, मौत का आंकड़ा 389 पहुंचा, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
Live: नेपाल में बाढ़ का तांडव, मौत का आंकड़ा 389 पहुंचा, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
महाराष्ट्र
पुणे: सावन के महीने में मटन खाना चाहता था बेटा, पिता ने कर दी हत्या
पुणे: सावन के महीने में मटन खाना चाहता था बेटा, पिता ने कर दी हत्या
क्रिकेट
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज', किसे मिला खिताब?
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'
बॉलीवुड
'अब मुझे विदा करो...', अमाल मलिक ने म्यूजिक से लिया ब्रेक, बताई क्या है वजह
'अब मुझे विदा करो...', अमाल मलिक ने म्यूजिक से लिया ब्रेक, बताई क्या है वजह
इंडिया
तेलंगाना में भ्रष्टाचार पर ACB का एक्शन, माइंस AD के 12 ठिकानों पर छापा
तेलंगाना में भ्रष्टाचार पर ACB का एक्शन, माइंस AD के 12 ठिकानों पर छापा
विश्व
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
जनरल नॉलेज
यह है दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक देश, जानें कितनी है आस्तिक की आबादी?
यह है दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक देश, जानें कितनी है आस्तिक की आबादी?
ट्रेंडिंग
चप्पल पहनी है या नंगे पैर? 90 हजार की अनोखी चप्पल उड़ा देगी होश
चप्पल पहनी है या नंगे पैर? 90 हजार की अनोखी चप्पल उड़ा देगी होश
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget