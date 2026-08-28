चॉकलेट-ज्वेलरी छोड़िए, Rakhi पर बहन को दें ये Car Accessories

हमारे देश में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है और इसके चलते हर तरफ मार्केट में इन दिनों बेहद भीड़ भी है. रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई अपनी बहन को पैसे या गिफ्ट देते हैं. जिसके चलते आज हम इस खबर में आपको बताएंगे कि, अगर आपकी बहन कार की शौक़ीन हैं तो आप उन्हें 5 गाड़ी के एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं उन 5 शानदार कार एक्सेसरीज के बारे में जिन्हें इस रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ला सकते हैं.

डैशकैम कर सकते हैं गिफ्ट

बता दें कि, भारतीय सड़कों पर ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होती है. ऐसे में अपनी बहन के लिए डैशकैम एक बेहतरीन गिफ्ट साबित हो सकता है. क्योंकि, सड़क पर किसी भी तरह के छोटे-मोटे हादसे ट्रैफिक विवाद या गलत चालान के समय डैशकैम में रिकॉर्ड हुई वीडियो फुटेज एक पक्के सबूत का काम करती है.

यह कैमरे फ्रंट और रियर दोनों तरफ की रिकॉर्डिंग आसानी से कर लेते हैं. रात के समय या लंबी यात्राओं पर अकेले ड्राइव करते वक्त भी डैशकैम बहन को सुरक्षा और आत्मविश्वास का अहसास कराएगा.

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पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर होगा उपयोगी

वहीं, सफर के दौरान कार का टायर अचानक पंचर या हवा कम हो जाना किसी भी ड्राइवर के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाता है. खासकर अगर आपकी बहन रात के वक्त या किसी सुनसान रास्ते पर जा रही हो तो यह काफी खतरनाक हो सकता है.

इस मुसीबत से बचाने के लिए पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर एक लाइफसेवर एक्सेसरी है. यह छोटा सा गैजेट कार के 12V सॉकेट से कनेक्ट होकर मिनटों में टायर में हवा भर देता है. इसे बूट स्पेस में आसानी से रखा जा सकता है और इसके रहने से बिना मैकेनिक के भी काम चल जाएगा.

गिफ्ट कर सकतें हैं की-चेन और की-कवर

इस रक्षाबंधन अगर आप बहुत ज्यादा बजट खर्च नहीं करना चाहते और एक प्यारा सा गिफ्ट देना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड कार की-चेन या कस्टम की-कवर बेहद शानदार ऑप्शन है. आप बहन की कार की चाबी के लिए उसकी पसंद के रंग का सिलिकॉन या लेदर की-कवर ले सकते हैं.

इसके अलावा की-चेन पर उसका नाम उसके इनिशियल्स या फिर कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी एनग्रेव करवा सकते हैं. यह एक छोटी और सस्ती एक्सेसरी जरूर है लेकिन जब भी आपकी बहन गाड़ी की चाबी हाथ में उठाएगी उसे आपकी याद जरूर आएगी.

वायरलेस कार चार्जर भी है शानदार गिफ्ट

कार में ड्राइविंग करते समय जीपीएस नेविगेशन चलाने या गाने सुनने से मोबाइल की बैटरी बहुत तेजी से खत्म होती है. बार-बार कार में केबल ढूंढना और फोन प्लग करना ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटका सकता है.

ऐसे में वायरलेस कार चार्जर और फोन होल्डर माउंट एक बेहद उपयोगी तोहफा है. इसे कार के एसी वेंट या डैशबोर्ड पर आसानी से लगाया जा सकता है. फोन को बस इस होल्डर पर रखना होता है और वह अपने आप चार्ज होने लगता है. इससे ड्राइविंग भी सुरक्षित रहती है और फोन की बैटरी खत्म होने का डर भी नहीं रहता.

प्रीमियम कार परफ्यूम

बता दें कि, ट्रैफिक जाम और बाहर के प्रदूषण की वजह से कई बार गाड़ी के अंदर की हवा बदबूदार हो जाती है. ऐसे में अपनी बहन के मूड को तरोताजा रखने के लिए एक प्रीमियम कार परफ्यूम या एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर गिफ्ट किया जा सकता है.

मार्केट में आजकल कई तरह के ऑर्गेनिक, जेल-बेस्ड और ऑटोमैटिक कार डिफ्यूजर आते हैं जो कार के केबिन को हमेशा खुशबूदार बनाए रखते हैं. थका देने वाले लंबे सफर या ट्रैफिक में फंसे होने के दौरान भी अच्छी खुशबू बहन के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफी खुशनुमा बना देगी.

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