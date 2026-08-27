Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarगलती से भी मत खरीदना ये कारें, जिंदगीभर जेब पर डालेंगी डाका

गलती से भी मत खरीदना ये कारें, जिंदगीभर जेब पर डालेंगी डाका

भूलकर भी न खरीदें ये गाड़ियां. कम माइलेज और भारी-भरकम मेंटेनेंस के चक्कर में पाई-पाई को तरस जाएंगे आप, शोरूम जाने से पहले चेक कर लें ये पूरी लिस्ट वरना बाद में पछताना पड़ेगा.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 27 Aug 2026 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

कार खरीदते समय ज्यादातर लोग सिर्फ उसके लुक, फीचर्स और शोरूम प्राइस को देखकर फैसला ले लेते हैं. जबकि, कार खरीदने के बाद असली खर्च शुरू होता है सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट्स और इंश्योरेंस में. कुछ कारें ऐसी होती हैं, जो खरीदते वक्त तो शानदार लगती हैं, लेकिन बाद में इनकी मेंटेनेंस इतनी महंगी पड़ती है कि पूरी जेब खाली हो जाती है. आइए जानते हैं किन कारों को खरीदते वक्त खास सावधानी बरतनी चाहिए.

सबसे ज्यादा जेब काटते हैं लग्जरी ब्रांड 

BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar और Land Rover जैसी लग्जरी कारें देखने में जितनी शानदार लगती हैं, इनकी मेंटेनेंस उतनी ही महंगी होती है. इन कारों के स्पेयर पार्ट्स आम गाड़ियों के मुकाबले कई गुना महंगे होते हैं. इनकी सर्विसिंग भी सिर्फ अधिकृत सर्विस सेंटर में ही होती है, जहां लेबर चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है. कई बार एक छोटी सी खराबी ठीक कराने में भी हजारों-लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं.

इंपोर्टेड पार्ट्स की वजह से बढ़ता है खर्च

लग्जरी कारों के ज्यादातर पार्ट्स भारत में नहीं बनते, बल्कि विदेश से मंगवाए जाते हैं. इस वजह से पार्ट मिलने में समय भी लगता है और कीमत भी ज्यादा होती है. अगर किसी कार का एक्सीडेंट हो जाए, तो रिपेयर का खर्च इतना ज्यादा आ सकता है कि कई बार वह खुद कार की कीमत के आसपास पहुंच जाता है. यही वजह है कि इंश्योरेंस कंपनियां भी ऐसी कारों का प्रीमियम ज्यादा रखती हैं.

डीजल कारों का भी रखें ध्यान

कुछ शहरों में पुरानी डीजल कारों पर पाबंदी है और इनके रखरखाव पर भी पेट्रोल कारों से ज्यादा खर्च आता है. डीजल इंजन के पार्ट्स महंगे होते हैं और समय-समय पर इनकी खास सर्विसिंग जरूरी होती है. अगर सही समय पर सर्विस न कराई जाए, तो इंजन में बड़ी खराबी आने का खतरा रहता है, जिसे ठीक कराना काफी महंगा पड़ता है.

रीसेल वैल्यू 

कुछ कारों की रीसेल वैल्यू बहुत तेजी से गिरती है, खासकर लग्जरी और हाई-मेंटेनेंस वाली कारों की. यानी जितना पैसा खरीदते वक्त खर्च किया, बेचते वक्त उसका एक छोटा हिस्सा ही वापस मिलता है. इससे कार खरीदने वाले को डबल नुकसान होता है, एक तरफ मेंटेनेंस पर पैसा खर्च होता है और दूसरी तरफ रीसेल में भी नुकसान होता है.

यह भी पढ़ेंः E20 की नहीं टेंशन! Skoda की नई Superb Diesel की क्या है खासियत?

खरीदने से पहले क्या ध्यान रखें

कार खरीदने से पहले सिर्फ उसकी शोरूम कीमत नहीं, बल्कि सर्विसिंग कॉस्ट, स्पेयर पार्ट्स की कीमत, इंश्योरेंस प्रीमियम और माइलेज को भी जरूर देखना चाहिए. नजदीकी सर्विस सेंटर की उपलब्धता और पार्ट्स मिलने में लगने वाला समय भी जांच लेना चाहिए. इसके अलावा कार खरीदने से पहले उस मॉडल के मौजूदा मालिकों से मेंटेनेंस को लेकर उनका अनुभव भी जान लेना फायदेमंद रहता है, ताकि बाद में पछताना न पड़े.

यह भी पढ़ेंः सरकारी वाहन का पीयूसी न होने पर कितना होता है चालान? जानें नियम

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Auto News Worst Mileage Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
गलती से भी मत खरीदना ये कारें, जिंदगीभर जेब पर डालेंगी डाका
गलती से भी मत खरीदना ये कारें, जिंदगीभर जेब पर डालेंगी डाका
कार
क्या 30000 सैलरी वाले भी खरीद सकते हैं कार? जानें हिसाब किताब
क्या 30000 सैलरी वाले भी खरीद सकते हैं कार? जानें हिसाब किताब
कार
Pajero की होगी वापसी! नए अवतार में फिर दौड़ेगी Mitsubishi की SUV
Pajero की होगी वापसी! नए अवतार में फिर दौड़ेगी Mitsubishi की SUV
कार
कार कंपनियों की सेल बढ़ी लेकिन मुनाफा घटा, आखिर क्या है वजह?
कार कंपनियों की सेल बढ़ी लेकिन मुनाफा घटा, आखिर क्या है वजह?
Advertisement

वीडियोज

Asim Riaz-Himanshi विवाद में 27 नवंबर 2023 का ट्विस्ट, CCTV और रिकॉर्डिंग से खुलेंगे पुराने राज
Nirahua को गले लगाकर रोईं Pakhi Hegde, पुराने रिश्ते पर खुलासे से फिर बढ़ी चर्चा
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी किया ये काम
Salman Khan के 38 Years Celebration पर आएगा The Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
इंडिया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
क्रिकेट
94 इंटरनेशनल मैच खेल चुके क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 15 महीने का बैन, जानिए क्यों
94 इंटरनेशनल मैच खेल चुके क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 15 महीने का बैन, जानिए क्यों
बॉलीवुड
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
विश्व
Nepal Floods Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 289 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 289 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
विश्व
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
ट्रेंडिंग
नेपाल में बाढ़ से इंसान नहीं जानवर भी परेशान, पानी में फंसे हाथियों को देख आएगा तरस
नेपाल में बाढ़ से इंसान नहीं जानवर भी परेशान, पानी में फंसे हाथियों को देख आएगा तरस
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget