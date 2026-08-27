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हिंदी न्यूज़ऑटोगाड़ी में हाई बीम के यूज पर कब कटता है चालान? जानिए नियम

गाड़ी में हाई बीम के यूज पर कब कटता है चालान? जानिए नियम

बिना जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना दंडनीय माना गया है. गलत तरीके से हाई बीम का इस्तेमाल करने पर ट्रैफिक पुलिस ऑन-द-स्पॉट चालान कर सकती है. आइए सारी डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 27 Aug 2026 10:10 AM (IST)
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रात के समय हाईवे पर गाड़ी चलाते समय हेडलाइट का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है. कई लोग सड़क पर रोशनी न होने पर लगातार हाई बीम लाइट जलाकर गाड़ी चलाते हैं, लेकिन सामने से गाड़ी आने या किसी दूसरी गाड़ी के पीछे चलने के दौरान ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. तेज रोशनी सामने वाले ड्राइवर की आंखों पर पड़ती है और कुछ सेकंड के लिए उसे सड़क साफ दिखाई नहीं देती. इससे सड़क पर मौजूद पैदल यात्री, डिवाइडर, खड़े वाहन या अन्य बाधाएं नजर नहीं आतीं और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.

हाई बीम का इस्तेमाल कब किया जा सकता है?

  • हाई बीम का इस्तेमाल हर समय नहीं किया जाना चाहिए. इसका यूज ऐसी जगहों पर किया जा सकता है जहां सड़क पूरी तरह अंधेरी हो, स्ट्रीट लाइट की सुविधा न हो और दूर तक देखने के लिए पर्याप्त रोशनी उपलब्ध न हो. अगर हाईवे पर आपके आगे कोई गाड़ी नहीं चल रही है और सामने से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हाई बीम से सड़क को दूर तक देखने में मदद मिल सकती है.

गाड़ी में हाई बीम के यूज पर कब कटता है चालान? जानिए नियम

  • सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे ही सामने से कोई गाड़ी आती दिखाई दे, ड्राइवर को तुरंत हाई बीम बंद करके लो बीम पर आ जाना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर आपकी हेडलाइट की तेज रोशनी सामने वाले ड्राइवर की आंखों में सीधे पड़ सकती है. इसी तरह अगर आप किसी दूसरी कार या बाइक के पीछे चल रहे हैं, तो भी हाई बीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. पीछे से आने वाली तेज रोशनी उस गाड़ी के रियर-व्यू मिरर में पड़ती है, जिससे उसके ड्राइवर को चकाचौंध हो सकती है और वह ठीक से सड़क पर ध्यान नहीं दे पाता.
  • घने कोहरे, धुंध या तेज बारिश के दौरान भी हाई बीम का इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता. ऐसी स्थिति में तेज रोशनी हवा में मौजूद पानी की बूंदों या कोहरे से टकराकर वापस ड्राइवर की आंखों की तरफ आ सकती है. इससे सड़क देखने की क्षमता बेहतर होने के बजाय और कम हो सकती है. इसलिए खराब मौसम में जरूरत के मुताबिक लो बीम का इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित है. 

लगातार हाई बीम जलाने से कितना खतरा?

  • लगातार हाई बीम पर गाड़ी चलाने की आदत दूसरे गाड़ी चालकों के लिए काफी खतरनाक हो सकती है. सामने से आने वाले ड्राइवर की आंखों में तेज रोशनी पड़ने पर कुछ सेकंड के लिए उसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो सकती है. इस दौरान उसे सड़क किनारे खड़ा वाहन, पैदल यात्री, डिवाइडर या सड़क पर मौजूद कोई अन्य बाधा दिखाई नहीं दे सकती. हाईवे की तेज रफ्तार में ये कुछ सेकंड भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं.


गाड़ी में हाई बीम के यूज पर कब कटता है चालान? जानिए नियम

  • अगर कोई गाड़ी आपके आगे चल रही है और आप पीछे से लगातार हाई बीम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी पिछली विंडस्क्रीन और रियर-व्यू मिरर पर तेज रोशनी पड़ती है. इससे उस ड्राइवर को पीछे आने वाली गाड़ी की दूरी और स्थिति का सही अंदाजा लगाने में परेशानी हो सकती है. इसलिए हाई बीम का इस्तेमाल केवल जरूरत के समय और सीमित अवधि के लिए करना ही सेफ तरीका है.
  • सड़कों और हाईवे पर बिना जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना दंडनीय माना गया है. गलत तरीके से या अनावश्यक रूप से हाई बीम का इस्तेमाल करने पर ट्रैफिक पुलिस 500 रुपये से 1,500 रुपये तक का ऑन-द-स्पॉट चालान कर सकती है. बार-बार नियम तोड़ने या ऐसी लापरवाही से दुर्घटना होने की स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें निलंबन शामिल हो सकता है.
  • रात में गाड़ी चलाते समय केवल अपनी सड़क देखने की सुविधा पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सामने और आगे चल रहे दूसरे वाहन चालकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 27 Aug 2026 10:10 AM (IST)
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