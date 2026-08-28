Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचप्पल पहनी है या नंगे पैर? 90 हजार की अनोखी चप्पल उड़ा देगी होश

चप्पल पहनी है या नंगे पैर? 90 हजार की अनोखी चप्पल उड़ा देगी होश

शनैल की अनोखी नंगे पैर वाली चप्पल इन दिनों चर्चा में है. बिना सोल और कवर वाली इस चप्पल की कीमत हजारों रुपये बताई जा रही है. इसका डिजाइन सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छेड़ रहा है.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 28 Aug 2026 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

फैशन की दुनिया में इन दिनों एक अनोखी चप्पल खूब चर्चा में है. यह चप्पल फ्रांस के मशहूर लग्जरी ब्रांड शनैल (Chanel) की है, जिसे कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर मैथ्यू ब्लेजी ने डिजाइन किया है. इस चप्पल को फ्रांस के बियारित्ज शहर में हुए शनैल के क्रूज 2027 शो में पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया था.

इस चप्पल की सबसे खास बात यह है कि इसे देखकर पहली नजर में लगता है जैसे मॉडल ने पैर में कुछ पहना ही नहीं है. यही वजह है कि इसे नंगे पैर वाली चप्पल का नाम दिया गया है. इस चप्पल की कीमत सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत करीब 25 हजार से लेकर 90 हजार रुपये तक बताई जा रही है.

चप्पल की बनावट कैसी है?

अब बात करते हैं इस चप्पल की डिजाइन की. असल में यह पूरी तरह से चप्पल जैसी दिखती भी नहीं है. इसमें ना तो पैर के तलवे के लिए कोई सोल है और ना ही पंजों को ढकने के लिए कोई कवर. इसमें सिर्फ एड़ी के पीछे एक छोटा सा चमड़े का कप लगा है, जिसे एक पतली सी पट्टी के सहारे टखने के चारों ओर बांधा गया है. यह चप्पल गोल्डन, सिल्वर और ब्लैक जैसे कई रंगों में देखी गई है. फैशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि मैथ्यू ब्लेजी ने यह डिजाइन शनैल की संस्थापक कोको शनैल की उस पुरानी तस्वीर से प्रेरित होकर बनाई है, जिसमें वे समुद्र किनारे नंगे पैर घूमते हुए दिखी थीं. हालांकि अभी तक कंपनी ने इस चप्पल को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए बाजार में नहीं उतारा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by W Magazine (@wmag)

यह भी पढ़ेंः यह कैसी सादगी? लंदन में अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी, भड़के यूजर्स

लोगों का मिला-जुला रिएक्शन

इस चप्पल को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन भी काफी अलग-अलग देखने को मिले हैं. कई लोग इसे फैशन की दुनिया का एक अनोखा और बोल्ड प्रयोग बता रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग इसकी कीमत और डिजाइन को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि यह चप्पल नहीं बल्कि सिर्फ एक पट्टी के साथ लगा हुआ एड़ी का कवर है.

कुछ लोगों का मानना है कि इतनी मोटी रकम में एक ऐसी चप्पल खरीदना, जिसमें ना तलवा हो ना ऊपर से पैर ढका हो, बिल्कुल भी समझदारी नहीं है. वहीं फैशन जगत से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि यह डिजाइन खासतौर पर लोगों का ध्यान खींचने और ब्रांड को चर्चा में लाने के लिए बनाया गया था, और इसमें कंपनी पूरी तरह कामयाब भी रही. अभिनेत्री मार्गरेट क्वॉली को भी यह चप्पल पहने हुए देखा गया, जिसके बाद यह और भी ज्यादा वायरल हो गई. 

यह भी पढ़ेंः  मौसमी के जूस में भी मिलावट? जूस वाले का वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Chanel Sandal Chanel Barefoot Viral Slipper
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
चप्पल पहनी है या नंगे पैर? 90 हजार की अनोखी चप्पल उड़ा देगी होश
चप्पल पहनी है या नंगे पैर? 90 हजार की अनोखी चप्पल उड़ा देगी होश
ट्रेंडिंग
रील बनाने के लिए पानी में लेटी थीं दीदी, अचानक मगरमच्छ ने किया हमला; देखें वीडियो
रील बनाने के लिए पानी में लेटी थीं दीदी, अचानक मगरमच्छ ने किया हमला; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
सस्ती चीनी के लिए हुआ हवन, मंत्रों में मांगा ऐसा वरदान कि लोटपोट हुए लोग
सस्ती चीनी के लिए हुआ हवन, मंत्रों में मांगा ऐसा वरदान कि लोटपोट हुए लोग
ट्रेंडिंग
फोन देखकर चलना पड़ा भारी, सीधे गटर के अंदर गिरी महिला; देखें वीडियो
फोन देखकर चलना पड़ा भारी, सीधे गटर के अंदर गिरी महिला; देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज चुनाव हुए तो किसे मिलेगी कितनी सीटें? PM चेहरे पर सर्वे ने चौंकाया
आज चुनाव हुए तो किसे मिलेगी कितनी सीटें? PM चेहरे पर सर्वे ने चौंकाया
बिहार
BPSC TRE-4 में एक ही परीक्षा होगी, छात्रों के आगे झुकी सम्राट सरकार
BPSC TRE-4 में एक ही परीक्षा होगी, छात्रों के आगे झुकी सम्राट सरकार
क्रिकेट
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज', किसे मिला खिताब?
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'
बॉलीवुड
'अब मुझे विदा करो...', अमाल मलिक ने म्यूजिक से लिया ब्रेक, बताई क्या है वजह
'अब मुझे विदा करो...', अमाल मलिक ने म्यूजिक से लिया ब्रेक, बताई क्या है वजह
इंडिया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
इंडिया
कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और पुलिस के बीच जमकर हंगामा, क्या था मामला?
कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और पुलिस के बीच जमकर हंगामा, क्या था मामला?
राजस्थान
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
विश्व
आसमान में दिखने वाला है 'Blood Moon'! जानें कब लगेगा यह चंद्रग्रहण, भारत पर क्या होगा असर?
आसमान में दिखने वाला है 'Blood Moon'! जानें कब लगेगा यह चंद्रग्रहण, भारत पर क्या होगा असर?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget