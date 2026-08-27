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हिंदी न्यूज़ऑटोE20 की नहीं टेंशन! Skoda की नई Superb Diesel की क्या है खासियत?

E20 की नहीं टेंशन! Skoda की नई Superb Diesel की क्या है खासियत?

कंपनी नई Skoda Superb को भारत में CBU यानी पूरी तरह बनी हुई कार के रूप में इम्पोर्ट करेगी और इसे सीमित संख्या में ही बिक्री के लिए मौजूद कराया जाएगा. आइए कार की खासियत जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 27 Aug 2026 08:32 AM (IST)
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भारतीय बाजार में SUV की बढ़ती पॉपुलेरिटी के बीच डीजल सेडान की वापसी हो रही है. Skoda Auto ने नई चौथी जनरेशन की Skoda Superb को भारत के लिए पेश कर दिया है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार Superb में डीजल इंजन मिलेगा. कंपनी ने 2020 के बाद भारत में डीजल कारें देना बंद कर दिया था, ऐसे में करीब छह साल बाद Skoda की TDI डीजल इंजन वाली कार की वापसी हो रही है.

कंपनी नई Skoda Superb को भारत में CBU यानी पूरी तरह बनी हुई कार के रूप में इम्पोर्ट करेगी और इसे सीमित संख्या में ही बिक्री के लिए मौजूद कराया जाएगा. इसकी कीमत अभी पूरी तरह तय नहीं हुई है, क्योंकि यह भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मिलने वाली आयात शुल्क में राहत पर निर्भर करेगी। मौजूदा अनुमान के मुताबिक, नई Superb की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 50 लाख रुपये रखी जा सकती है।

2027 में होगी लॉन्च

  • नई Skoda Superb को भारत में 2027 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है. इसे CBU यानी पूरी तरह तैयार यूनिट के रूप में विदेश से भारत लाया जाएगा. भारत में इसे सिर्फ टॉप-स्पेक Laurin & Klement (L&K) ट्रिम में पेश किए जाने की जानकारी है. कंपनी ने अभी इसकी कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 55 से 60 लाख रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है.

Skoda Superb First Look, लग्जरी के साथ लौटा Diesel का दम

  • नई Superb की सबसे बड़ी खासियत इसका 2.0-लीटर TDI डीजल इंजन होगा. भारत-स्पेक मॉडल में यह इंजन करीब 150 bhp की पावर और 360 Nm का टॉर्क दे सकता है. इंजन के साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा. खास बात यह है कि भारत में आने वाली Superb सिर्फ FWD यानी फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी.
  • इससे पहले 2025 Bharat Mobility Global Expo में Superb का ज्यादा पावरफुल 193 bhp वाला डीजल इंजन और 4X4 सेटअप दिखाया गया था, लेकिन प्रोडक्शन मॉडल में कंपनी ने कम पावर वाला FWD सेटअप चुना है.

प्रीमियम और बड़ा डिजाइन

  • नई Superb का डिजाइन काफी प्रीमियम और सादा रखा गया है. इसमें बड़ी Skoda ग्रिल, Matrix LED हेडलाइट्स, C-शेप LED टेललाइट्स और 18-इंच अलॉय व्हील्स मिलेंगे. कार की लंबाई 4,912 mm और व्हीलबेस 2,841 mm है, जिससे केबिन में काफी ज्यादा जगह मिलती है. इसके अलावा इसमें हैचबैक-स्टाइल टेलगेट दिया गया है.

Skoda Superb First Look, लग्जरी के साथ लौटा Diesel का दम

  • Superb को लंबी दूरी की यात्रा और फैमिली इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें 645 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. साथ ही 'थ्रू-लोडिंग' फीचर भी दिया गया है, जिसकी मदद से लंबी चीजों को कार के अंदर आसानी से रखा जा सकता है.

लग्जरी इंटीरियर और सेफ्टी

  • नई Superb के अंदर प्रीमियम और आरामदायक केबिन देखने को मिलेगा. इसमें 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 14-स्पीकर Canton ऑडियो सिस्टम दिया जाएगा. कार में सॉफ्ट-टच मटीरियल और प्रीमियम Cognac लेदर सीट्स का इस्तेमाल किया गया है.
  • फ्रंट सीटों में हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज जैसे फीचर्स मिलेंगे. सीटों में पावर एडजस्टमेंट और मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है. पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए अलग क्लाइमेट कंट्रोल, सनब्लाइंड्स और Sleep Package जैसे फीचर्स मिलेंगे. खास बात यह है कि भारत-स्पेक Superb में सनरूफ नहीं दिया जाएगा.
  • सेफ्टी के लिए नई Superb में 10 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और Level-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसके अलावा ऑटोमैटिक पार्किंग असिस्ट, TPMS और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी.

Toyota Camry से होगा मुकाबला

  • भारत में नई Superb का सीधा मुकाबला Toyota Camry जैसी प्रीमियम सेडान से होगा. Superb की कीमत Camry से ज्यादा रहने की उम्मीद है, क्योंकि इसे CBU मॉडल के रूप में भारत लाया जाएगा.
  • कहा जा सकता है कि नई Skoda Superb की वापसी सिर्फ एक नई प्रीमियम सेडान की वापसी नहीं है, बल्कि भारत में Skoda के डीजल इंजन की भी वापसी है. अगर ग्राहकों की प्रतिक्रिया अच्छी रहती है, तो कंपनी भविष्य में Kodiaq SUV को भी डीजल इंजन के साथ वापस लाने पर विचार कर सकती है.

यह भी पढ़ें:- किस वक्त खरीदें गाड़ियां, शोरूम पर कब मिलती है सबसे ज्यादा छूट? 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 27 Aug 2026 08:32 AM (IST)
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