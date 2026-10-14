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हिंदी न्यूज़ऑटोLuxury Car Lovers के लिए खुशखबरी, Maserati की 3 कारें होंगी अपडेट

Luxury Car Lovers के लिए खुशखबरी, Maserati की 3 कारें होंगी अपडेट

Maserati 30 अक्टूबर को भारत में Grecale, GranTurismo और GranCabrio के अपडेटेड मॉडल लॉन्च करेगी. जानें डिजाइन, इंजन और फीचर्स में क्या बदला है

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Oct 2026 10:15 AM (IST)
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लग्जरी कारों के शौकीनों के लिए अक्टूबर का आखिरी हफ्ता खास रहने वाला है. इटली की लग्जरी कार निर्माता Maserati भारत में अपनी तीन अपडेटेड कारें लॉन्च करने जा रही है. इनमें Grecale SUV, GranTurismo Coupe और GranCabrio Convertible शामिल हैं. 

कंपनी इन कारों को 30 अक्टूबर 2026 को भारतीय बाजार में पेश करेगी. इन तीनों मॉडल को इस साल जून में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपडेट किया गया था. अब भारतीय ग्राहकों को इनके नए वर्जन देखने को मिलेंगे. कंपनी ने कारों के डिजाइन, इंजन और फीचर्स में बदलाव किए हैं. हालांकि, भारत में लॉन्च होने वाले सभी वेरिएंट, उनकी कीमतों और फीचर्स की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. ऐसे में ग्राहकों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

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डिजाइन से लेकर फीचर्स तक क्या बदला

Maserati की नई रेंज में डिजाइन और केबिन से जुड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. GranTurismo एक स्पोर्टी Coupe है, जबकि GranCabrio इसका ओपन-टॉप Convertible विकल्प है. दोनों कारों के बाहरी डिजाइन को अपडेट किया गया है और इनके केबिन में भी सुधार किए गए हैं. इनमें नया डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील, अपडेटेड डिजिटल क्लॉक और बेहतर डिजिटल डिस्प्ले सेटअप शामिल हैं. कंपनी ने इनके इंफोटेनमेंट और ड्राइवर से जुड़ी तकनीक में भी बदलाव किए हैं. Grecale SUV को नया फ्रंट डिजाइन दिया गया है, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा चौड़ा और दमदार नजर आता है. इसके केबिन में भी कई बदलाव किए गए हैं. हालांकि, भारत में मिलने वाले फीचर्स और कॉन्फिगरेशन की पुष्टि लॉन्च के समय ही होगी.

इंजन और इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी नजर

इन अपडेट्स में सिर्फ लुक ही नहीं, बल्कि पावरट्रेन से जुड़े बदलाव भी शामिल हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में GranTurismo और GranCabrio के पेट्रोल वर्जन में 3.0-लीटर V6 Nettuno ट्विन-टर्बो इंजन मिलता है. इनके कुछ वर्जन में इंजन की अधिकतम ताकत 582hp तक है. दोनों कारों के इलेक्ट्रिक Folgore वर्जन भी उपलब्ध हैं. दूसरी ओर, Grecale में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक विकल्प शामिल हैं. इसके नए V6 वर्जन में 385hp की ताकत वाला इंजन दिया गया है. Grecale Folgore इलेक्ट्रिक SUV की रेंज में भी सुधार किया गया है. ये अंतरराष्ट्रीय मॉडल की जानकारी है, इसलिए भारत में लॉन्च होने वाले वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन अलग हो सकते हैं. कंपनी ने अभी भारतीय बाजार के लिए सभी इंजन विकल्पों और उनकी कीमतों की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है.

GT2 Stradale भी आएगी नजर

तीन अपडेटेड कारों के साथ Maserati अपनी ट्रैक-फोकस्ड GT2 Stradale को भी भारत में प्रदर्शित करेगी. यह कार रेसिंग से प्रेरित डिजाइन और परफॉर्मेंस पर केंद्रित है. हालांकि, कंपनी की मौजूदा घोषणा के मुताबिक इसे इन तीन कारों के साथ प्रदर्शित किया जाएगा; इसे उसी दिन लॉन्च किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है. 30 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में Grecale, GranTurismo और GranCabrio की भारतीय कीमतों, वेरिएंट और उपलब्धता से जुड़ी जानकारी सामने आने की उम्मीद है. फिलहाल, कंपनी ने इन तीनों अपडेटेड कारों की कीमतों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है. इसलिए पुराने मॉडल की कीमतों को नए वर्जन की पक्की कीमत मानना सही नहीं होगा. ग्राहकों को लॉन्च के दौरान मिलने वाली जानकारी के आधार पर ही इनके विकल्पों की तुलना करनी चाहिए.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 14 Oct 2026 10:15 AM (IST)
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