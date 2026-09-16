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हिंदी न्यूज़ऑटोये हैं 517 KM रेंज वाली Hector Tomahawk के खास फीचर्स, जानें

ये हैं 517 KM रेंज वाली Hector Tomahawk के खास फीचर्स, जानें

MG Hector Tomahawk में 69.2 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 517 किलोमीटर से ज्यादा की दावा की गई रेंज देता है. इसमें 204 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलती है.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 16 Sep 2026 11:52 AM (IST)
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अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें लंबी रेंज के साथ टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स भी मिलें तो MG Hector Tomahawk EV खास हो सकती है. इसकी शुरुआती कीमत 19.49 लाख रुपये है. यह इलेक्ट्रिक SUV 5-सीटर और 7-सीटर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं.

गाड़ी में 69.2 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 517 किलोमीटर से ज्यादा की दावा की गई रेंज देता है. इसमें 204 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलती है. कार के कई फीचर्स इसे सामान्य इलेक्ट्रिक SUVs से अलग बनाते हैं.

गाड़ी की खास टचस्क्रीन 

  • MG Hector Tomahawk EV में 15.6 इंच की बड़ी टचस्क्रीन दी गई है. यह स्क्रीन कार के ज्यादातर जरूरी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती है. इसमें ADAS, हेडलैंप और दूसरे कई फीचर्स के कंट्रोल दिए गए हैं. यानी कार के कई फंक्शन एक ही स्क्रीन से ऑपरेट किए जा सकते हैं. हालांकि, इसका एक दूसरा पहलू यह है कि इसमें कई फंक्शंस के लिए फिजिकल बटन और कंट्रोल कम मिलते हैं. ऐसे में ड्राइवर को कई काम टचस्क्रीन के जरिए करने पड़ते हैं.

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जेस्चर कंट्रोल से कई काम आसान

  • इस इलेक्ट्रिक SUV में जेस्चर कंट्रोल भी दिया गया है. इसकी मदद से टचस्क्रीन पर कुछ खास इशारे करके AC और वॉल्यूम जैसी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर दो उंगलियों को साइड या ऊपर की तरफ स्वाइप करके AC की स्पीड और तापमान को बदला जा सकता है.
  • वहीं तीन उंगलियों से स्वाइप करके वॉल्यूम को कंट्रोल किया जा सकता है. इसके अलावा कुछ जेस्चर से कार को स्लीप मोड में भी डाला जा सकता है. खास बात यह है कि इन जेस्चर को काम करने के लिए स्क्रीन को फिजिकली टच करना जरूरी है, केवल स्क्रीन के सामने हाथ हिलाने से यह फीचर काम नहीं करता.

पावर कट में घर को दे सकती है बिजली

  • Hector Tomahawk EV का एक खास फीचर Vehicle-to-Home (V2H) है. इसकी मदद से जरूरत पड़ने पर कार की बैटरी से घर को बिजली दी जा सकती है. यानी पावर कट जैसी स्थिति में कार की बैटरी का इस्तेमाल घर के कुछ इलेक्ट्रिकल उपकरणों को चलाने के लिए किया जा सकता है.
  • इसके अलावा इसमें Vehicle-to-Load (V2L) की सुविधा भी मिलती है, जिससे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और उपकरणों को भी कार की बैटरी से पावर दी जा सकती है. इसका इस्तेमाल कैंपिंग या किसी आउटडोर इवेंट में इलेक्ट्रिक उपकरण चलाने के लिए भी किया जा सकता है.

कार के नीचे का हिस्सा भी देख सकेंगे

  • SUV में 360-डिग्री कैमरा के साथ एक खास Transparent View फीचर भी दिया गया है. इसकी मदद से ड्राइवर को कार के नीचे का हिस्सा देखने में मदद मिलती है. खराब या ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर यह फीचर काफी काम आ सकता है, क्योंकि इससे ड्राइवर को अंदाजा हो सकता है कि कार के नीचे कोई बड़ा पत्थर, गड्ढा या दूसरी रुकावट तो नहीं है. खासकर खराब रास्तों पर ड्राइविंग के दौरान यह फीचर कार को सुरक्षित तरीके से निकालने में मदद कर सकता है.

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Nap से लेकर Pet Mode तक कई मोड

  • Hector Tomahawk EV में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई खास ड्राइविंग और केबिन मोड दिए गए हैं. इनमें Nap, Camp, Energise, Pro Pet, Valet और Quiet Cabin जैसे मोड शामिल हैं. Nap Mode का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब आप कार में आराम करना चाहते हैं. इस दौरान केबिन का माहौल आरामदायक बनाया जाता है, लाइट्स को धीमा किया जा सकता है और अलार्म जैसी सुविधा भी मिलती है.
  • Pro Pet Mode पालतू जानवरों को ध्यान में रखकर दिया गया है. इसमें कार के अंदर तापमान को आरामदायक रखने की कोशिश की जाती है. Camp Mode का इस्तेमाल कैंपिंग के दौरान किया जा सकता है, जहां कार की बैटरी से कैंपिंग उपकरण चलाए जा सकते हैं. Quiet Cabin Mode के जरिए केबिन में शांत माहौल बनाए रखने पर फोकस किया जाता है, जबकि Valet जैसे मोड अलग-अलग इस्तेमाल की परिस्थितियों के लिए दिए गए हैं.

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Published at : 16 Sep 2026 11:52 AM (IST)
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