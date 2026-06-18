लोक अदालत में क्यों लगानी लाइनें जब ईवनिंग कोर्ट में आसानी से निपट जाएंगे चालान, जानिए डिटेल

कार मालिक को नियम तोड़ने के बाद अलग-अलग ट्रैफिक चालान से होकर गुजरना पड़ता है. कई बार लोग जल्दी में होते हैं और गलती से नियम टूट जाता है. लेकिन समस्या तब बढ़ती है जब ये ट्रैफिक चालान समय पर नहीं भरे जाते और पेंडिंग रह जाते हैं. ऐसे पेंडिंग चालान बाद में दिक्कत भी बढ़ा सकते हैं. जैसे गाड़ी बेचने में परेशानी आ सकती है या कागजी काम अटक जाते हैं.

इन्हीं पेंडिंग चालानों को सुलझाने के लिए सरकार की तरफ से एक आसान तरीका दिया जाता है जिसे ईवनिंग कोर्ट कहा जाता है. इसका मतलब है कि आप अपने पुराने चालान लेकर वहां जा सकते हैं और बिना ज्यादा कानूनी झंझट के उसे निपटा सकते हैं. यह तरीका आम लोगों के लिए खासतौर पर आसान बनाया गया है ताकि छोटे-मोटे मामलों में कोर्ट-कचहरी के चक्कर न लगाने पड़ें.

ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें?

इसके लिए आपके लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि आपको पता करना है कि आपके चालान कितने हैं और किस तारीख के हैं. इस जानकारी को हासिल करने के लिए आपको ऑनलाइन ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आप गाड़ी नंबर डालकर सारे पेंडिंग चालान देख पाएंगे. ईवनिंग कोर्ट में चालान की रकम कम हो सकती है या फिर आपसी समझौते से मामला खत्म हो सकता है.

जानिए कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं अप्लाई?

ईवनिंग कोर्ट में ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए आपको सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाना है. यहां Online Appointment for Evening Court वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है. इसके बाद वेबसाइट पर नया पेज खुल जाएगा, जहां गाड़ी का नंबर डालना होगा और आपकी गाड़ी के सारे पेंडिंग चालान स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे. आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से कोर्ट, तारीख और समय को चुन सकते हैं. यह प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपको एक टोकन मिलेगा. टोकन मिलने के बाद प्रिंटआउट निकालें और तय समय पर कोर्ट पहुंच जाएं.

ऐसे में कहा जा सकता है कि ईवनिंग कोर्ट ट्रैफिक चालान को कम पैसों में भरने का एक आसान तरीका है. ईवनिंग कोर्ट उस समय लगती है, जब सामान्य कोर्ट का समय खत्म हो जाता है. आप कोर्ट के वर्किंग डेज में शाम 5 से 7 बजे के बीच जाकर अपने ट्रैफिक चालान को निपटा सकते हैं.

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