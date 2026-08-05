IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी पर फिर छिड़ी बहस, दिग्गज बोला- उससे पानी भरवाना…

वैभव सूर्यवंशी पर फिर छिड़ी बहस, दिग्गज बोला- उससे पानी भरवाना…

Vaibhav Sooryavanshi: मोहम्मद कैफ ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड में डेब्यू मिलना चाहिए था. बाद में जिम्बाब्वे सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 05 Aug 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं. इस बार उनके प्रदर्शन से ज्यादा उनकी अंतरराष्ट्रीय शुरुआत को लेकर बहस छिड़ गई है. भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि टीम मैनेजमेंट ने युवा बल्लेबाज के साथ जल्दबाजी और गलत रणनीति अपनाई. उनके मुताबिक वैभव को पहले आयरलैंड दौरे पर डेब्यू कराया जाना चाहिए था, ताकि वह बिना ज्यादा दबाव के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के माहौल में खुद को ढाल पाते.

वैभव ने आईपीएल 2026 में शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑरेंज कैप जीती थी. पूरे सीजन में उन्होंने लगातार रन बनाए और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया. इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में जगह मिली. हालांकि आयरलैंड में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. बाद में इंग्लैंड दौरे पर संजू सैमसन के खराब प्रदर्शन के बाद उनका डेब्यू कराया गया. लेकिन इंग्लैंड के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने वैभव बड़ी पारी नहीं खेल सके और तीन मैचों में 14, 13 और 15 रन ही बना पाए. इसके बाद उन्हें अंतिम मुकाबले से बाहर कर दिया गया.

कैफ ने टीम मैनेजमेंट के फैसले पर उठाए सवाल

मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि वैभव कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं हैं. उन्होंने आईपीएल में सिर्फ एक-दो मैच नहीं, बल्कि पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था और ऑरेंज कैप अपने नाम की थी. ऐसे खिलाड़ी को शुरुआत से ही भरोसा मिलना चाहिए था. कैफ ने कहा कि अगर वैभव को आयरलैंड में खेलने का मौका मिलता तो उनकी शुरुआती घबराहट वहीं खत्म हो जाती और इंग्लैंड में वह कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ उतरते.

यह भी पढ़ें- छक्के ही छक्के, सनराइजर्स ने बना दिया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने यह भी कहा कि इतने खास खिलाड़ी को पहले बेंच पर बैठाकर सिर्फ पानी पिलाने का काम करवाया गया. उनके अनुसार विशेष प्रतिभा वाले खिलाड़ियों को अलग तरह से संभालने की जरूरत होती है. अगर वैभव को शुरुआत से लगातार मौके मिलते तो उनकी अंतरराष्ट्रीय यात्रा इतनी कठिन नहीं होती.

हालांकि इंग्लैंड में मिली असफलता के बाद वैभव ने शानदार वापसी की. जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्होंने पहले मैच में अर्धशतक लगाया, दूसरे मुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन किया और तीसरे मैच में सिर्फ 49 गेंदों पर 81 रन की तूफानी पारी खेली. तीन मैचों में 151 रन बनाने वाले वैभव को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. कैफ का मानना है कि इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि युवा बल्लेबाज में असाधारण प्रतिभा है. अगर उन्हें सही समय पर सही अवसर मिलता तो इंग्लैंड दौरे की तस्वीर भी अलग हो सकती थी.

यह भी पढ़ें- दुनिया के 3 सबसे अमीर क्रिकेटर, नेटवर्थ कर देगी हैरान

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 05 Aug 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
T20 Mohammad Kaif Vaibhav Suryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी पर फिर छिड़ी बहस, दिग्गज बोला- उससे पानी भरवाना…
वैभव सूर्यवंशी पर फिर छिड़ी बहस, दिग्गज बोला- उससे पानी भरवाना
क्रिकेट
गलती से हुआ रन आउट, फिर हो गया सुपर ओवर; वीडियो हो रहा वायरल
गलती से हुआ रन आउट, फिर हो गया सुपर ओवर; वीडियो हो रहा वायरल
क्रिकेट
दुनिया के 3 सबसे अमीर क्रिकेटर, नेटवर्थ कर देगी हैरान
दुनिया के 3 सबसे अमीर क्रिकेटर, नेटवर्थ कर देगी हैरान
क्रिकेट
छक्के ही छक्के, सनराइजर्स ने बना दिया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
छक्के ही छक्के, सनराइजर्स ने बना दिया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
Advertisement

वीडियोज

Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महबूबा मुफ्ती ने किया राष्ट्रध्वज का अपमान, गुस्से में बोले गिरिराज सिंह- 'वो आतंकी'
महबूबा मुफ्ती ने किया राष्ट्रध्वज का अपमान, गुस्से में बोले गिरिराज सिंह- 'वो आतंकी'
झारखंड
झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक की एंट्री, दिया समर्थन, जानें- क्या कहा?
झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक की एंट्री, दिया समर्थन, जानें- क्या कहा?
विश्व
'गर्मी से बचने के लिए कुत्ते के मांस का सूप'! उत्तर कोरिया सरकार का अजब-गजब नुस्खा
'गर्मी से बचने के लिए कुत्ते के मांस का सूप'! उत्तर कोरिया सरकार का अजब-गजब नुस्खा
क्रिकेट
गलती से हुआ रन आउट, फिर हो गया सुपर ओवर; वीडियो हो रहा वायरल
गलती से हुआ रन आउट, फिर हो गया सुपर ओवर; वीडियो हो रहा वायरल
बॉलीवुड
Spider Man BO: पहले मंगलवार 'स्पाइडर मैन' हुई 300 करोड़ के पार, 'भूत बंगला' से 'धमाल 4' तक 7 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
पहले मंगलवार 'स्पाइडर मैन' हुई 300 करोड़ के पार, 7 बॉलीवुड फिल्मों को दी मात
इंडिया
जंतर-मंतर पर पाकिस्तान ने रची साजिश? ISI मॉड्यूल के 9 लोग गिरफ्तार, पेट्रोल बम भी दिए
जंतर-मंतर पर पाकिस्तान ने रची साजिश? ISI मॉड्यूल के 9 लोग गिरफ्तार, पेट्रोल बम भी दिए
महाराष्ट्र
'ये इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे लेकिन असल में...', संजय राउत का अमित शाह पर निशाना
'ये इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे लेकिन असल में...', संजय राउत का अमित शाह पर निशाना
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में देसी तरीके से उगाएं लहसुन, बस ध्यान रखें ये बातें
किचन गार्डन में देसी तरीके से उगाएं लहसुन, बस ध्यान रखें ये बातें
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget