वैभव सूर्यवंशी पर फिर छिड़ी बहस, दिग्गज बोला- उससे पानी भरवाना…

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं. इस बार उनके प्रदर्शन से ज्यादा उनकी अंतरराष्ट्रीय शुरुआत को लेकर बहस छिड़ गई है. भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि टीम मैनेजमेंट ने युवा बल्लेबाज के साथ जल्दबाजी और गलत रणनीति अपनाई. उनके मुताबिक वैभव को पहले आयरलैंड दौरे पर डेब्यू कराया जाना चाहिए था, ताकि वह बिना ज्यादा दबाव के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के माहौल में खुद को ढाल पाते.

वैभव ने आईपीएल 2026 में शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑरेंज कैप जीती थी. पूरे सीजन में उन्होंने लगातार रन बनाए और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया. इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में जगह मिली. हालांकि आयरलैंड में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. बाद में इंग्लैंड दौरे पर संजू सैमसन के खराब प्रदर्शन के बाद उनका डेब्यू कराया गया. लेकिन इंग्लैंड के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने वैभव बड़ी पारी नहीं खेल सके और तीन मैचों में 14, 13 और 15 रन ही बना पाए. इसके बाद उन्हें अंतिम मुकाबले से बाहर कर दिया गया.

कैफ ने टीम मैनेजमेंट के फैसले पर उठाए सवाल

मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि वैभव कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं हैं. उन्होंने आईपीएल में सिर्फ एक-दो मैच नहीं, बल्कि पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था और ऑरेंज कैप अपने नाम की थी. ऐसे खिलाड़ी को शुरुआत से ही भरोसा मिलना चाहिए था. कैफ ने कहा कि अगर वैभव को आयरलैंड में खेलने का मौका मिलता तो उनकी शुरुआती घबराहट वहीं खत्म हो जाती और इंग्लैंड में वह कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ उतरते.

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पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने यह भी कहा कि इतने खास खिलाड़ी को पहले बेंच पर बैठाकर सिर्फ पानी पिलाने का काम करवाया गया. उनके अनुसार विशेष प्रतिभा वाले खिलाड़ियों को अलग तरह से संभालने की जरूरत होती है. अगर वैभव को शुरुआत से लगातार मौके मिलते तो उनकी अंतरराष्ट्रीय यात्रा इतनी कठिन नहीं होती.

हालांकि इंग्लैंड में मिली असफलता के बाद वैभव ने शानदार वापसी की. जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्होंने पहले मैच में अर्धशतक लगाया, दूसरे मुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन किया और तीसरे मैच में सिर्फ 49 गेंदों पर 81 रन की तूफानी पारी खेली. तीन मैचों में 151 रन बनाने वाले वैभव को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. कैफ का मानना है कि इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि युवा बल्लेबाज में असाधारण प्रतिभा है. अगर उन्हें सही समय पर सही अवसर मिलता तो इंग्लैंड दौरे की तस्वीर भी अलग हो सकती थी.

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