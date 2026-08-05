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हिंदी न्यूज़ऑटोफुल चार्ज पर 530 किमी रेंज, जल्द लॉन्च होगी MG Hector Hawk

फुल चार्ज पर 530 किमी रेंज, जल्द लॉन्च होगी MG Hector Hawk

MG Hector Hawk: नई Hector Hawk का Plug-in Hybrid वेरिएंट इस SUV की सबसे बड़ी खासियत माना जा रहा है. इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 05 Aug 2026 11:24 AM (IST)
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भारतीय ऑटो बाजार में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. इसी को देखते हुए MG Motor अपनी नई फ्लैगशिप SUV Hector Hawk को 28 अगस्त को लॉन्च करने जा रही है. हालांकि इसके नाम में Hector जरूर शामिल है, लेकिन यह मौजूदा MG Hector का नया वेरिएंट नहीं होगी.

MG Hector Hawk कंपनी की बिल्कुल नई और ज्यादा प्रीमियम SUV होगी, जिसे मौजूदा Hector से ऊपर रखा जाएगा. खास बात यह है कि यह MG के नए प्लेटफॉर्म पर तैयार होने वाली पहली कार होगी और इसमें ग्राहकों को EV और Plug-in Hybrid (PHEV) दोनों पावरट्रेन का ऑप्शन मिलेगा. 

MG ने हाल ही में अपनी नई व्हीकल आर्किटेक्चर की झलक दिखाई थी और Hector Hawk उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई पहली SUV होगी. इस नए प्लेटफॉर्म का फायदा यह होगा कि कार पहले से ज्यादा मॉडर्न, सेफ और तकनीक से लैस होगी. इसके साथ ही इसमें इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड जैसे एडवांस पावरट्रेन को आसानी से शामिल किया जा सकेगा.

गाड़ी का पावरट्रेन और रेंज

  • नई Hector Hawk का Plug-in Hybrid वेरिएंट इस SUV की सबसे बड़ी खासियत माना जा रहा है. इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे खास तौर पर बेहतर माइलेज और ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी के लिए ट्यून किया गया है. इसके साथ 20.5kWh की बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलेगी. यह पूरा सिस्टम मिलकर करीब 195hp की पावर और 230Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. यानी ड्राइविंग के दौरान कार को अच्छी परफॉर्मेंस के साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलेगी.
  • इस Plug-in Hybrid मॉडल की सबसे बड़ी पावर इसकी इलेक्ट्रिक रेंज होगी. कंपनी के मुताबिक, यह SUV एक बार फुल चार्ज होने के बाद करीब 125 किलोमीटर तक केवल बैटरी की मदद से चल सकेगी. यही इसे सामान्य स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों से अलग बनाता है. रोजाना ऑफिस आने-जाने या शहर के भीतर सफर करने वाले कई लोग बिना पेट्रोल खर्च किए अपना सफर पूरा कर सकेंगे. हालांकि, इस बैटरी को समय-समय पर चार्ज करना होगा, क्योंकि Plug-in Hybrid कारें बाहर से चार्ज की जाती हैं.

फुल चार्ज पर 530 किमी रेंज, जल्द लॉन्च होगी MG Hector Hawk

  • आमतौर पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों में छोटी बैटरी होती है, जो चलते समय खुद चार्ज हो53ती रहती है और कार को कुछ दूरी तक ही इलेक्ट्रिक मोड में चला सकती है. वहीं Plug-in Hybrid कारों में बड़ी बैटरी होती है, जिसे चार्जर से चार्ज किया जाता है. इसकी वजह से कार लंबी दूरी तक केवल बिजली पर चल सकती है. Hector Hawk की 125 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक रेंज इसी तकनीक का सबसे बड़ा फायदा मानी जा रही है.
  • जो ग्राहक पूरी तरह इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं, उनके लिए MG Hector Hawk का EV वर्जन भी मौजूद होगा. इसमें 69.2kWh की बैटरी दी जाएगी. इसके साथ फ्रंट में लगी इलेक्ट्रिक मोटर करीब 201hp की पावर और 310Nm का टॉर्क पैदा करेगा. कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 530 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे सकती है. 

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

  • MG Hector Hawk को फीचर्स के मामले में भी काफी प्रीमियम बनाया जाएगा. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360 डिग्री कैमरा, पावर्ड टेलगेट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. यानी यह SUV तकनीक, आराम और सुविधा के मामले में कंपनी की सबसे खास पेशकशों में शामिल होगी.


फुल चार्ज पर 530 किमी रेंज, जल्द लॉन्च होगी MG Hector Hawk

  • अगर MG इस SUV को प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लॉन्च करती है तो यह अपने सेगमेंट की पहली कॉम्पैक्ट SUV होगी, जिसमें ग्राहकों को Plug-in Hybrid तकनीक मिलेगी. इससे उन लोगों को फायदा होगा जो इलेक्ट्रिक कार का फील चाहते हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा के दौरान चार्जिंग की चिंता नहीं करना चाहते. जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन भी साथ रहेगा और शहर में सफर बिजली पर पूरा किया जा सकेगा.
  • नई MG Hector Hawk का मुकाबला मुख्यतौर से Mahindra XUV 7XO से होगा, जो इस समय अपने सेगमेंट की सबसे पॉपुलर SUVs में गिनी जाती है. हालांकि Hector Hawk अपने Plug-in Hybrid ऑप्शन और लंबी इलेक्ट्रिक रेंज के चलते बाजार में अलग पहचान बनाने की कोशिश करेगी. आने वाले दिनों में कंपनी इसके डिजाइन, कीमत, वेरिएंट और अन्य फीचर्स से जुड़ी और भी जानकारी साझा कर सकती है. फिलहाल 28 अगस्त के लॉन्च इवेंट का इंतजार किया जा रहा है.

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Published at : 05 Aug 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
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