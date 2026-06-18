टाटा ने फिर दिया झटका, Sierra और Nexon समेत अब इन गाड़ियों को भी करने जा रही महंगा

भारत की कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कंपनी के मुताबिक, यह नई कीमतें जुलाई 2026 से लागू की जाएंगी. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. इसी के चलते अब कार की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

टाटा मोटर्स का कहना है कि कमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में 2.5 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जाएगी. हालांकि यह बढ़ोतरी सभी मॉडल पर एक जैसी नहीं होगी, बल्कि अलग-अलग गाड़ियों और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. इससे पहले भी कंपनी ने कुछ महीनों पहले कीमतों में बढ़ोतरी की थी. यानी अब यह इस साल की दूसरी बार की गई बढ़ोतरी है.

क्यों बढ़ने जा रही गाड़ियों की कीमतें?

कंपनी का कहना है कि स्टील, धातु और अन्य जरूरी कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते प्रोडक्शन लागत पर असर पड़ा है. ऐसे में इस बढ़ी हुई लागत को बैलेंस करने के लिए यह कदम उठाया गया है. इस कीमत बढ़ोतरी का असर ट्रक, बस और अन्य कमर्शियल वाहनों पर देखने को मिलेगा, जो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अहम रोल निभाते हैं. इन गाड़ियों का इस्तेमाल सामान ढुलाई से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक में होता है.

पॉपुलर कारों की कीमतों में भी होगी बढ़ोतरी

इससे पहले कंपनी ने ऐलान किया था कि 1 जुलाई 2026 से पैसेंजर कारों और SUV की कीमतें बढ़ जाएंगी. यह बढ़ोतरी 1.5 फीसदी तक होगी और इसमें पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियां यानी ICE मॉडल और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV दोनों शामिल होंगे.

30 जून तक पुरानी कीमत पर मिलेंगी गाड़ियां

ऐसे में जो ग्राहक कोई कार या SUV खरीदना चाहते हैं तो उनके पास 30 जून तक पुरानी कीमतों पर गाड़ी बुक करने का मौका है. आमतौर पर ऐसे ऐलान के बाद महीने के आखिरी दिनों में डीलरशिप पर बुकिंग बढ़ जाती है.

ऐसे में अब टाटा की पॉपुलर कारों पर भी इस बढ़ोतरी का असर पड़ सकता है. इन गाड़ियों में Tata Punch, Nexon, Curvv, Harrier, Safari, Tiago, Tigor और Altroz जैसी कारें शामिल हैं. हालांकि अभी कंपनी ने यह नहीं बताया है कि किस मॉडल की कीमत कितनी बढ़ेगी, लेकिन यह तय है कि अलग-अलग मॉडल्स में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी.

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