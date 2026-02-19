हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCar AC vs Home AC: घर के एयर कंडीशनर से महंगा या सस्ता है कार का AC? समझें पूरा गणित

Car AC vs Home AC: घर के एयर कंडीशनर से महंगा या सस्ता है कार का AC? समझें पूरा गणित

धीरे-धीरे गर्मी बढ़ने लगी है। मार्च आते ही घर और कारों में AC चलना शुरू हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कार का AC लगातार एक घंटे तक चले तो कितना पेट्रोल या डीजल खर्च हो सकता है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 19 Feb 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

मार्च से गर्मी शुरू होते ही घर और गाड़ियों में AC चलने लगते हैं. घर का AC बिजली से चलता है, जबकि कार का AC इंजन से पावर लेकर पेट्रोल या डीजल की खपत बढ़ाता है. ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर कार का AC एक घंटे तक चलाया जाए तो कितना तेल खर्च होता है और क्या यह घर के AC से ज्यादा महंगा पड़ता है? आइए विस्तार से जानते हैं.

कार का AC एक घंटे में कितना तेल खाता है?

अगर आप 2.0 लीटर या उससे बड़े इंजन वाली SUV चला रहे हैं और AC एक घंटे तक लगातार चालू है, तो लगभग 0.5 से 0.7 लीटर पेट्रोल खर्च हो सकता है. वहीं 1.2 से 1.5 लीटर इंजन वाली हैचबैक या सेडान कार में एक घंटे में करीब 0.2 से 0.4 लीटर पेट्रोल खर्च होता है. यह खपत कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कार खड़ी है या चल रही है, बाहर का तापमान कितना है और AC कितनी तेज पर चल रहा है. जब कार खड़ी रहती है और AC चालू होता है, तब ईंधन की खपत ज्यादा होती है क्योंकि इंजन सिर्फ AC चलाने के लिए काम करता है. चलती हुई कार में यह खपत थोड़ी कम हो सकती है. AC इंजन से ताकत लेता है, जिससे इंजन पर दबाव बढ़ता है और पेट्रोल ज्यादा लगता है.

घर का AC कितनी बिजली खाता है?

घर में इस्तेमाल होने वाला 1.5 टन का सामान्य AC एक घंटे में लगभग 1.2 से 1.7 यूनिट बिजली खर्च करता है. अगर 5-स्टार इन्वर्टर AC है तो वह करीब 1.2 से 1.3 यूनिट बिजली लेता है. वहीं 3-स्टार AC एक घंटे में 1.5 से 1.7 यूनिट तक बिजली खा सकता है. इन्वर्टर AC बिजली की खपत को कम करने में मदद करता है, इसलिए वह लंबे समय में सस्ता पड़ता है.

कौन सा AC ज्यादा महंगा पड़ता है?

अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर मानी जाए, तो कार का AC एक घंटे में लगभग 50 से 70 रुपये तक का खर्च करा सकता है, खासकर बड़ी SUV में. वहीं अगर बिजली की दर 10 रुपये प्रति यूनिट मानी जाए, तो घर का AC एक घंटे में लगभग 12 से 20 रुपये तक खर्च करेगा. इस तुलना से साफ है कि कार का AC चलाना घर के AC से काफी ज्यादा महंगा पड़ता है. इसलिए जरूरत न हो तो कार को खड़ा करके लंबे समय तक AC चलाना जेब पर भारी पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: सिर्फ 4 लाख रुपये में आ रही नई इलेक्ट्रिक कार, Comet और Tiago EV को देगी टक्कर

Published at : 19 Feb 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Car AC Petrol Consumption Car AC Consume AC Electricity Consumption Car AC Vs Home AC Cost AC Running Cost
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Car AC vs Home AC: घर के एयर कंडीशनर से महंगा या सस्ता है कार का AC? समझें पूरा गणित
Car AC vs Home AC: घर के एयर कंडीशनर से महंगा या सस्ता है कार का AC? समझें पूरा गणित
ऑटो
MG Windsor EV Vs Maruti e Vitara: सेफ्टी के मामले में कौन-सी इलेक्ट्रिक कार है बेहतर? यहां जानें अंतर
MG Windsor EV Vs Maruti e Vitara: सेफ्टी के मामले में कौन-सी इलेक्ट्रिक कार है बेहतर? यहां जानें अंतर
ऑटो
Maruti e Vitara की प्राइस लिस्ट जारी, जानें बेस से लेकर टॉप मॉडल तक की कीमत
Maruti e Vitara की प्राइस लिस्ट जारी, जानें बेस से लेकर टॉप मॉडल तक की कीमत
ऑटो
Royal Enfield Classic 350 Vs Jawa 42: इंजन और परफॉर्मेंस में कौन है ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर
Royal Enfield Classic 350 Vs Jawa 42: इंजन और परफॉर्मेंस में कौन है ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर
Advertisement

वीडियोज

UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पंकज चौधरी ने किए बड़े बदलाव, बनाए तीन नए नियम
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पंकज चौधरी ने किए बड़े बदलाव, बनाए तीन नए नियम
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
ओटीटी
Assi Review: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
अस्सी रिव्यू: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
यूटिलिटी
खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा
खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा
ट्रेंडिंग
नन्हा बंदर और उसकी मां को मिला नया परिवार, इंटरनेट पर वायरल हुई दिल छू लेने वाली तस्वीर
नन्हा बंदर और उसकी मां को मिला नया परिवार, इंटरनेट पर वायरल हुई दिल छू लेने वाली तस्वीर
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget