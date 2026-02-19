Car AC vs Home AC: घर के एयर कंडीशनर से महंगा या सस्ता है कार का AC? समझें पूरा गणित
धीरे-धीरे गर्मी बढ़ने लगी है। मार्च आते ही घर और कारों में AC चलना शुरू हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कार का AC लगातार एक घंटे तक चले तो कितना पेट्रोल या डीजल खर्च हो सकता है?
मार्च से गर्मी शुरू होते ही घर और गाड़ियों में AC चलने लगते हैं. घर का AC बिजली से चलता है, जबकि कार का AC इंजन से पावर लेकर पेट्रोल या डीजल की खपत बढ़ाता है. ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर कार का AC एक घंटे तक चलाया जाए तो कितना तेल खर्च होता है और क्या यह घर के AC से ज्यादा महंगा पड़ता है? आइए विस्तार से जानते हैं.
कार का AC एक घंटे में कितना तेल खाता है?
अगर आप 2.0 लीटर या उससे बड़े इंजन वाली SUV चला रहे हैं और AC एक घंटे तक लगातार चालू है, तो लगभग 0.5 से 0.7 लीटर पेट्रोल खर्च हो सकता है. वहीं 1.2 से 1.5 लीटर इंजन वाली हैचबैक या सेडान कार में एक घंटे में करीब 0.2 से 0.4 लीटर पेट्रोल खर्च होता है. यह खपत कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कार खड़ी है या चल रही है, बाहर का तापमान कितना है और AC कितनी तेज पर चल रहा है. जब कार खड़ी रहती है और AC चालू होता है, तब ईंधन की खपत ज्यादा होती है क्योंकि इंजन सिर्फ AC चलाने के लिए काम करता है. चलती हुई कार में यह खपत थोड़ी कम हो सकती है. AC इंजन से ताकत लेता है, जिससे इंजन पर दबाव बढ़ता है और पेट्रोल ज्यादा लगता है.
घर का AC कितनी बिजली खाता है?
घर में इस्तेमाल होने वाला 1.5 टन का सामान्य AC एक घंटे में लगभग 1.2 से 1.7 यूनिट बिजली खर्च करता है. अगर 5-स्टार इन्वर्टर AC है तो वह करीब 1.2 से 1.3 यूनिट बिजली लेता है. वहीं 3-स्टार AC एक घंटे में 1.5 से 1.7 यूनिट तक बिजली खा सकता है. इन्वर्टर AC बिजली की खपत को कम करने में मदद करता है, इसलिए वह लंबे समय में सस्ता पड़ता है.
कौन सा AC ज्यादा महंगा पड़ता है?
अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर मानी जाए, तो कार का AC एक घंटे में लगभग 50 से 70 रुपये तक का खर्च करा सकता है, खासकर बड़ी SUV में. वहीं अगर बिजली की दर 10 रुपये प्रति यूनिट मानी जाए, तो घर का AC एक घंटे में लगभग 12 से 20 रुपये तक खर्च करेगा. इस तुलना से साफ है कि कार का AC चलाना घर के AC से काफी ज्यादा महंगा पड़ता है. इसलिए जरूरत न हो तो कार को खड़ा करके लंबे समय तक AC चलाना जेब पर भारी पड़ सकता है.
