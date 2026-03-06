हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCreta और Seltos को टक्कर देने जल्द आ रही Nissan Tekton, जानें कब तक होगी लॉन्च

Creta और Seltos को टक्कर देने जल्द आ रही Nissan Tekton, जानें कब तक होगी लॉन्च

निसान जल्द भारत में नई Nissan Tekton SUV लॉन्च कर सकती है. दमदार डिजाइन, बड़े फीचर्स और नए इंजन के साथ यह Creta और Seltos को कड़ी टक्कर दे सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Mar 2026 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

निसान कंपनी भारत में अपनी नई Nissan Tekton SUV को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह SUV मिड साइज कैटेगरी में आएगी, जिसकी लंबाई लगभग 4.2 से 4.5 मीटर के बीच हो सकती है. कई रीपोर्ट के अनुसार यह गाड़ी नई जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर के प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही है. पिछले कुछ समय से इस SUV को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. हाल ही में इसे पुणे के पास पिंपरी इलाके में टेस्ट करते हुए भी देखा गया. माना जा रहा है कि इसका डिजाइन निसान की बड़ी और पॉपुलर SUV निसान पैट्रोल से इंस्पायर्ड हो सकता है.  

 कैसा होगा निसान टेक्टन का डिजाइन?

टेस्टिंग के दौरान जो मॉडल देखा गया है, वह शायद इसका बेस वेरिएंट हो सकता है क्योंकि उसमें स्टील व्हील्स लगे हुए थे. इस SUV में चौकोर व्हील आर्च दिए गए हैं. इसके रियर डोर हैंडल सी-पिलर पर लगाए गए हैं और इसकी रूफलाइन थोड़ी घुमावदार दिखाई देती है. पीछे की तरफ इसमें रूफ पर स्पॉइलर दिया गया है और पीछे की विंडशील्ड थोड़ा झुकी हुई दिखाई देती है. इसके साथ ही इसमें सी आकार के जुड़े हुए एलईडी टेललैंप और बड़ा बम्पर भी देखने को मिल सकता है. फ्रंट डिजाइन में माना जा रहा है कि इसमें ऊपर की तरफ एलईडी डीआरएल, फुल चौड़ाई में एलईडी लाइट बार और शार्प एलईडी हेडलाइट मिल सकती हैं. 

निसान टेक्टन के इंटीरियर और फीचर्स

निसान टेक्टन का इंटीरियर डिजाइन रेनॉल्ट डस्टर से थोड़ा अलग हो सकता है. हालांकि दोनों गाड़ियों के कई पार्ट्स एक जैसे हो सकते हैं. कंपनी इसमें अलग डैशबोर्ड डिजाइन, सीट कवर के नए ऑप्शन और अलग इंटीरियर थीम दे सकती है. इस SUV के टॉप वेरिएंट में कई मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें बड़ा डुअल स्क्रीन सेटअप मिल सकता है जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक साथ जुड़े होंगे. इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एडवांस एयर फिल्टर, ऑटोमैटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस मोबाइल चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें ADAS सेफ्टी सिस्टम भी दिया जा सकता है.

निसान टेक्टन का इंजन और लॉन्च प्लान

निसान ने अभी तक टेक्टन के इंजन की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें वही इंजन मिल सकते हैं जो आने वाली नई डस्टर में दिए जाएंगे. इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.8 लीटर टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के विकल्प मिल सकते हैं. निसान टेक्टन के बाजार में आने के बाद इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और स्कोडा कुशाक जैसी पॉपुलर एसयूवी से होगा. पहले खबर थी कि इसे फरवरी में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब इसकी लॉन्च डेट आगे बढ़ गई है और नई तारीख की घोषणा अभी बाकी है.

ये भी पढ़ें: Mahindra Vision S Dark Edition से जल्द उठेगा पर्दा! ब्लैक लुक में आएगी बेबी-स्कॉर्पियो

Published at : 06 Mar 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Nissan India Nissan New SUV Creta Rival SUV Nissan Tekton SUV Nissan Tekton
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Creta और Seltos को टक्कर देने जल्द आ रही Nissan Tekton, जानें कब तक होगी लॉन्च
Creta और Seltos को टक्कर देने जल्द आ रही Nissan Tekton, जानें कब तक होगी लॉन्च
ऑटो
नए-नए गाड़ी चलाना सीखे हैं तो जरूर करें ये 10 काम, इनसे सालों-साल नई रहती है कार
नए-नए गाड़ी चलाना सीखे हैं तो जरूर करें ये 10 काम, इनसे सालों-साल नई रहती है कार
ऑटो
Mahindra Vision S Dark Edition से जल्द उठेगा पर्दा! ब्लैक लुक में आएगी बेबी-स्कॉर्पियो
Mahindra Vision S Dark Edition से जल्द उठेगा पर्दा! ब्लैक लुक में आएगी बेबी-स्कॉर्पियो
ऑटो
कार में ये 4 मॉडिफिकेशन पड़ सकते हैं भारी! चालान के साथ बढ़ सकता है एक्सीडेंट का रिस्क
कार में ये 4 मॉडिफिकेशन पड़ सकते हैं भारी! चालान के साथ बढ़ सकता है एक्सीडेंट का रिस्क
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भक्तों के लिए खुशखबरी, आज से शुरू चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, 19 अप्रैल से होगी यात्रा
भक्तों के लिए खुशखबरी, आज से शुरू चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, 19 अप्रैल से होगी यात्रा
न्यूज़
Nepal Election Results Live: नेपाल में दिख रही RSP की लहर, Gen Z के चहेते बालेन शाह सबसे आगे, गायब हुए वामपंथी
Nepal Election Results Live: नेपाल में दिख रही RSP की लहर, Gen Z के चहेते बालेन शाह सबसे आगे, गायब हुए वामपंथी
स्पोर्ट्स
पहले एंथम पर चुप, फिर मिलिट्री सलाम! US-Israel स्ट्राइक के बीच ईरान फुटबॉल टीम ने क्या किया जिससे स्टेडियम में मचा बवाल
पहले एंथम पर चुप, फिर मिलिट्री सलाम! US-Israel स्ट्राइक के बीच ईरान फुटबॉल टीम ने क्या किया जिससे स्टेडियम में मचा बवाल
धर्म
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विश्व
जंग रोकने के लिए ईरान बार-बार कर रहा फोन पर नहीं मान रहे ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा- इजरायल और हम मिलकर...
जंग रोकने के लिए ईरान बार-बार कर रहा फोन पर नहीं मान रहे ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा- इजरायल और हम मिलकर...
ट्रेंडिंग
बुमराह की बॉलिंग देख खुशी से कूदने लगीं साक्षी धोनी, MSD के एक्सप्रेशन देख आपको भी आ जाएगी हंसी
बुमराह की बॉलिंग देख खुशी से कूदने लगीं साक्षी धोनी, MSD के एक्सप्रेशन देख आपको भी आ जाएगी हंसी
शिक्षा
NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन नजदीक, जान लें जरूरी नियम तभी दे सकेंगे परीक्षा
NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन नजदीक, जान लें जरूरी नियम तभी दे सकेंगे परीक्षा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget