Creta और Seltos को टक्कर देने जल्द आ रही Nissan Tekton, जानें कब तक होगी लॉन्च

निसान कंपनी भारत में अपनी नई Nissan Tekton SUV को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह SUV मिड साइज कैटेगरी में आएगी, जिसकी लंबाई लगभग 4.2 से 4.5 मीटर के बीच हो सकती है. कई रीपोर्ट के अनुसार यह गाड़ी नई जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर के प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही है. पिछले कुछ समय से इस SUV को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. हाल ही में इसे पुणे के पास पिंपरी इलाके में टेस्ट करते हुए भी देखा गया. माना जा रहा है कि इसका डिजाइन निसान की बड़ी और पॉपुलर SUV निसान पैट्रोल से इंस्पायर्ड हो सकता है.

कैसा होगा निसान टेक्टन का डिजाइन?

टेस्टिंग के दौरान जो मॉडल देखा गया है, वह शायद इसका बेस वेरिएंट हो सकता है क्योंकि उसमें स्टील व्हील्स लगे हुए थे. इस SUV में चौकोर व्हील आर्च दिए गए हैं. इसके रियर डोर हैंडल सी-पिलर पर लगाए गए हैं और इसकी रूफलाइन थोड़ी घुमावदार दिखाई देती है. पीछे की तरफ इसमें रूफ पर स्पॉइलर दिया गया है और पीछे की विंडशील्ड थोड़ा झुकी हुई दिखाई देती है. इसके साथ ही इसमें सी आकार के जुड़े हुए एलईडी टेललैंप और बड़ा बम्पर भी देखने को मिल सकता है. फ्रंट डिजाइन में माना जा रहा है कि इसमें ऊपर की तरफ एलईडी डीआरएल, फुल चौड़ाई में एलईडी लाइट बार और शार्प एलईडी हेडलाइट मिल सकती हैं.

निसान टेक्टन के इंटीरियर और फीचर्स

निसान टेक्टन का इंटीरियर डिजाइन रेनॉल्ट डस्टर से थोड़ा अलग हो सकता है. हालांकि दोनों गाड़ियों के कई पार्ट्स एक जैसे हो सकते हैं. कंपनी इसमें अलग डैशबोर्ड डिजाइन, सीट कवर के नए ऑप्शन और अलग इंटीरियर थीम दे सकती है. इस SUV के टॉप वेरिएंट में कई मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें बड़ा डुअल स्क्रीन सेटअप मिल सकता है जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक साथ जुड़े होंगे. इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एडवांस एयर फिल्टर, ऑटोमैटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस मोबाइल चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें ADAS सेफ्टी सिस्टम भी दिया जा सकता है.

निसान टेक्टन का इंजन और लॉन्च प्लान

निसान ने अभी तक टेक्टन के इंजन की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें वही इंजन मिल सकते हैं जो आने वाली नई डस्टर में दिए जाएंगे. इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.8 लीटर टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के विकल्प मिल सकते हैं. निसान टेक्टन के बाजार में आने के बाद इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और स्कोडा कुशाक जैसी पॉपुलर एसयूवी से होगा. पहले खबर थी कि इसे फरवरी में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब इसकी लॉन्च डेट आगे बढ़ गई है और नई तारीख की घोषणा अभी बाकी है.

