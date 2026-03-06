महिंद्रा भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की लाइन तेजी से बढ़ा रही है. कंपनी पहले ही BE6, XEV 9e और XEV 9s जैसी नई इलेक्ट्रिक SUV पेश कर चुकी है. अब कंपनी का अगला बड़ा प्रोडक्ट Mahindra BE.07 होगा, जिसे साल 2027 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है. यह नई इलेक्ट्रिक SUV भी महिंद्रा के INGLO प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी. BE.07 को BE6 और XEV 9e के बीच रखा जाएगा और इसे ज्यादा प्रैक्टिकल और स्पेस वाली SUV के रूप में पेश किया जाएगा.

डिजाइन और साइज में क्या होगा फर्क?

Mahindra BE.07 का डिजाइन BE6 से मिलता-जुलता हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा कम अग्रेसीव लुक देखने को मिलेगा. BE6 में जो कॉन्सेप्ट जैसा डिजाइन दिखता है. इसमें रियर स्पॉइलर और फ्रंट स्टाइलिंग जैसे कुछ एलिमेंट BE6 जैसे ही रहेंगे. साइज की बात करें तो BE.07, BE6 से बड़ी होगी. इसका मतलब है कि कार के अंदर ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है. मौजूदा BE6 में पीछे की सीट पर जगह थोड़ी कम मानी जाती है, लेकिन BE.07 में इस कमी को सुधारने की कोशिश की जाएगी. भले ही इसका व्हीलबेस लगभग समान रहे, लेकिन हेडरूम और लेगरूम में सुधार देखने को मिल सकता है.

इंटीरियर और फीचर्स

Mahindra BE.07 का इंटीरियर काफी मॉडर्न हो सकता है. इसमें BE6 जैसा स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल सकता है, लेकिन फीचर्स के मामले में यह XEV 9e से इंस्पायर्ड होगा. इस SUV में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है, जिससे ड्राइविंग और इंफोटेनमेंट का एक्सपीरियंस बेहतर होगा. इसके अलावा कार में बड़ा पैनोरमिक सनरूफ भी मिलने की उम्मीद है, जिसमें खास पैटर्न लाइटिंग दी जा सकती है. सीटों और हेडरेस्ट का डिजाइन BE6 जैसा ही रह सकता है. महिंद्रा का BE ब्रांड XEV ब्रांड के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी माना जाता है और यही स्पोर्टी फील BE.07 में भी देखने को मिल सकता है.

रेंज और परफॉर्मेंस

रिपोर्ट्स के मुताबिक Mahindra BE.07 में सिंगल मोटर सेटअप मिलने की उम्मीद है. हालांकि यह BE6 के मुकाबले बड़ी SUV होगी, लेकिन इसकी रेंज ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है. परफॉर्मेंस के मामले में भी यह BE6 के बराबर या उससे थोड़ा बेहतर हो सकती है.

लॉन्च और मुकाबला

Mahindra BE.07 का मुकाबला बाजार में Tata Harrier EV जैसी इलेक्ट्रिक SUV से हो सकता है. बड़ी साइज, ज्यादा स्पेस और बेहतर रेंज के साथ यह SUV फैमिली ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की जा सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार इस नई इलेक्ट्रिक SUV को अगले साल के बाद लॉन्च किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- गांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट है Mahindra Scorpio N, जानिए कितनी है कीमत?