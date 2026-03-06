हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra BE.07 Vs BE6: बड़ी EV में मिलेगी ज्यादा रेंज और ज्यादा स्पेस? लॉन्च से पहले जानें सबकुछ

Mahindra BE.07 Vs BE6: बड़ी EV में मिलेगी ज्यादा रेंज और ज्यादा स्पेस? लॉन्च से पहले जानें सबकुछ

Mahindra जल्द ही नई इलेक्ट्रिक SUV BE.07 लॉन्च करने वाली है. भारत में इसका मुकाबला Tata Harrier EV से हो सकता है. आइए जानें BE.07 और BE6 में क्या फर्क होगा, किसमें ज्यादा रेंज और स्पेस मिल सकता है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Mar 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

महिंद्रा भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की लाइन तेजी से बढ़ा रही है. कंपनी पहले ही BE6, XEV 9e और XEV 9s जैसी नई इलेक्ट्रिक SUV पेश कर चुकी है. अब कंपनी का अगला बड़ा प्रोडक्ट Mahindra BE.07 होगा, जिसे साल 2027 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है. यह नई इलेक्ट्रिक SUV भी महिंद्रा के INGLO प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी. BE.07 को BE6 और XEV 9e के बीच रखा जाएगा और इसे ज्यादा प्रैक्टिकल और स्पेस वाली SUV के रूप में पेश किया जाएगा.

डिजाइन और साइज में क्या होगा फर्क?

Mahindra BE.07 का डिजाइन BE6 से मिलता-जुलता हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा कम अग्रेसीव लुक देखने को मिलेगा. BE6 में जो कॉन्सेप्ट जैसा डिजाइन दिखता है. इसमें रियर स्पॉइलर और फ्रंट स्टाइलिंग जैसे कुछ एलिमेंट BE6 जैसे ही रहेंगे. साइज की बात करें तो BE.07, BE6 से बड़ी होगी. इसका मतलब है कि कार के अंदर ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है. मौजूदा BE6 में पीछे की सीट पर जगह थोड़ी कम मानी जाती है, लेकिन BE.07 में इस कमी को सुधारने की कोशिश की जाएगी. भले ही इसका व्हीलबेस लगभग समान रहे, लेकिन हेडरूम और लेगरूम में सुधार देखने को मिल सकता है.

इंटीरियर और फीचर्स

Mahindra BE.07 का इंटीरियर काफी मॉडर्न हो सकता है. इसमें BE6 जैसा स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल सकता है, लेकिन फीचर्स के मामले में यह XEV 9e से इंस्पायर्ड होगा. इस SUV में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है, जिससे ड्राइविंग और इंफोटेनमेंट का एक्सपीरियंस बेहतर होगा. इसके अलावा कार में बड़ा पैनोरमिक सनरूफ भी मिलने की उम्मीद है, जिसमें खास पैटर्न लाइटिंग दी जा सकती है. सीटों और हेडरेस्ट का डिजाइन BE6 जैसा ही रह सकता है. महिंद्रा का BE ब्रांड XEV ब्रांड के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी माना जाता है और यही स्पोर्टी फील BE.07 में भी देखने को मिल सकता है.

रेंज और परफॉर्मेंस

रिपोर्ट्स के मुताबिक Mahindra BE.07 में सिंगल मोटर सेटअप मिलने की उम्मीद है. हालांकि यह BE6 के मुकाबले बड़ी SUV होगी, लेकिन इसकी रेंज ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है. परफॉर्मेंस के मामले में भी यह BE6 के बराबर या उससे थोड़ा बेहतर हो सकती है.

लॉन्च और मुकाबला

Mahindra BE.07 का मुकाबला बाजार में Tata Harrier EV जैसी इलेक्ट्रिक SUV से हो सकता है. बड़ी साइज, ज्यादा स्पेस और बेहतर रेंज के साथ यह SUV फैमिली ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की जा सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार इस नई इलेक्ट्रिक SUV को अगले साल के बाद लॉन्च किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- गांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट है Mahindra Scorpio N, जानिए कितनी है कीमत? 

Published at : 06 Mar 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Mahindra Electric SUV INDIA Mahindra BE.07 Vs BE6 Mahindra Upcoming EV SUV Mahindra BE07
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Mahindra BE.07 Vs BE6: बड़ी EV में मिलेगी ज्यादा रेंज और ज्यादा स्पेस? लॉन्च से पहले जानें सबकुछ
Mahindra BE.07 Vs BE6: बड़ी EV में मिलेगी ज्यादा रेंज और ज्यादा स्पेस? लॉन्च से पहले जानें सबकुछ
ऑटो
अब ब्राजील में भी बिकेगी Maruti eVitara, जानें यहां कीमत भारत से कम या ज्यादा?
अब ब्राजील में भी बिकेगी Maruti eVitara, जानें यहां कीमत भारत से कम या ज्यादा?
ऑटो
Brezza से लेकर Exter Facelift तक, SUV सेगमेंट में आने वाली हैं कई दमदार गाड़ियां, देखें लिस्ट
Brezza से लेकर Exter Facelift तक, SUV सेगमेंट में आने वाली हैं कई दमदार गाड़ियां, देखें लिस्ट
ऑटो
Creta और Seltos को टक्कर देने जल्द आ रही Nissan Tekton, जानें कब तक होगी लॉन्च
Creta और Seltos को टक्कर देने जल्द आ रही Nissan Tekton, जानें कब तक होगी लॉन्च
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
महाराष्ट्र
Maharashtra Budget 2026: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक', वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
जनरल नॉलेज
Cluster Bomb Cost: कितने रुपये में बन जाता है क्लस्टर बम, एक बार में कितनी मचा सकता है तबाही?
कितने रुपये में बन जाता है क्लस्टर बम, एक बार में कितनी मचा सकता है तबाही?
शिक्षा
राजस्थान की राजकुमारी ने रच दिया इतिहास, सबसे कम उम्र में क्रैक किया CA का एग्जाम
राजस्थान की राजकुमारी ने रच दिया इतिहास, सबसे कम उम्र में क्रैक किया CA का एग्जाम
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget