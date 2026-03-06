Brezza से लेकर Exter Facelift तक, SUV सेगमेंट में आने वाली हैं कई दमदार गाड़ियां, देखें लिस्ट

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में पिछले कुछ सालों से सब-4 मीटर SUV का क्रेज तेजी से बढ़ा है. इस सेगमेंट में टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू और महिंद्रा XUV300 जैसी गाड़ियां पहले से काफी पॉपुलर हैं. इन कारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका साइज कॉम्पैक्ट होता है, कीमत भी ज्यादा नहीं होती और देखने में ये पूरी तरह SUV जैसी लगती हैं. आने वाले समय में 2026 और 2027 के बीच इस सेगमेंट में कई नई SUV लॉन्च होने की उम्मीद है. आइए इन अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट

मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा का नया फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी कर रही है. इस गाड़ी को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है. कंपनी मौजूदा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन को हटाकर उसकी जगह 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है. यह वही इंजन हो सकता है जो मारुति फ्रोंक्स टर्बो में इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलने की उम्मीद है.

रेनॉल्ट ब्रिजर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड SUV

रेनॉल्ट ने हाल ही में अपनी नई ब्रिजर कॉन्सेप्ट SUV की झलक दिखाई है. यह एक मजबूत और कॉम्पैक्ट डिजाइन वाली गाड़ी हो सकती है. कंपनी इसे जल्द पेश करने की तैयारी कर रही है. इस SUV में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है जो लगभग 100 हॉर्सपावर की ताकत दे सकता है. इसमें मैनुअल और CVT दोनों ट्रांसमिशन विकल्प मिल सकते हैं. इसकी लंबाई 4 मीटर से कम हो सकती है. बाजार में आने के बाद यह कई पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV को टक्कर दे सकती है.

महिंद्रा विजन एक्स

महिंद्रा भी अपनी नई SUV विजन एक्स पर काम कर रही है. यह एक वर्टिकल क्रॉसओवर हो सकती है जिसका डिजाइन कंपनी की मौजूदा इलेक्ट्रिक SUV XEV 9e से मिलता-जुलता हो सकता है. इस गाड़ी को महिंद्रा के नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बनाया जा सकता है. लॉन्च होने के बाद यह SUV आने वाली नई हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सन जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर दे सकती है.

स्कोडा काइलाक स्पोर्टलाइन

स्कोडा भी अपनी Kylaq SUV में नया Sportline वेरिएंट जोड़ने की तैयारी कर रही है. इस वेरिएंट में स्पोर्टी डिजाइन देखने को मिलेगा. इसमें ब्लैक कलर के कई डिजाइन एलिमेंट दिए जा सकते हैं, जिससे गाड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी. फिलहाल Kylaq कई ट्रिम में उपलब्ध है, लेकिन Sportline वेरिएंट इनसे अलग स्टाइल और फीचर्स के साथ आ सकता है.

विनफास्ट VF3

वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी VinFast भी भारतीय बाजार में अपनी छोटी इलेक्ट्रिक SUV VF3 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट और टॉल-बॉय स्टाइल का होगा. इसमें लगभग 191 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल सकता है. यह SUV 18.6 kWh बैटरी से चलेगी और लगभग 43.5 हॉर्सपावर की ताकत दे सकती है. इसकी कीमत करीब 8 लाख से 10 लाख रुपये के बीच हो सकती है. कंपनी इसे अगले साल 2027 में लॉन्च कर सकती है.