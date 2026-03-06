हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब ब्राजील में भी बिकेगी Maruti eVitara, जानें यहां कीमत भारत से कम या ज्यादा?

अब ब्राजील में भी बिकेगी Maruti eVitara, जानें यहां कीमत भारत से कम या ज्यादा?

Maruti eVitara इलेक्ट्रिक SUV अब ब्राजील में लॉन्च हो गई है. यह SUV पहले से ही कई देशों में उपलब्ध है. आइए जानें इसकी रेंज, बैटरी, फीचर्स और भारत के मुकाबले ब्राजील में इसकी कीमत कितनी है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Mar 2026 12:57 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Maruti eVitara को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. अब कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक SUV को ब्राजील में भी लॉन्च कर दिया है. कंपनी की यह गाड़ी पहले से ही कई देशों में उपलब्ध है और अब ब्राजील में भी इसे ग्राहकों के लिए पेश किया गया है. इस SUV में एडवांस फीचर्स, लंबी रेंज और मजबूत डिजाइन दिया गया है. खास बात ये है कि ब्राजील में इसकी कीमत भारत के मुकाबले काफी ज्यादा रखी गई है.

Maruti eVitara के फीचर्स

Maruti eVitara में कई मॉडर्न और आरामदायक फीचर्स दिए गए हैं. इस SUV में पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिलती हैं, जिससे लंबी जर्नी के दौरान भी आराम बना रहता है. इसके अलावा इसमें एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेललाइट, एंबिएंट लाइटिंग और ड्यूल टोन इंटीरियर दिया गया है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है. सुरक्षा के लिए भी इसमें कई अच्छे फीचर्स दिए गए हैं. इस इलेक्ट्रिक SUV में सात एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके साथ ही इसमें लेवल 2 ADAS सेफ्टी सिस्टम भी दिया गया है, जिससे ड्राइविंग पहले से ज्यादा सुरक्षित बन जाती है.

Maruti eVitara की बैटरी और रेंज

Maruti eVitara को कंपनी ने दो बैटरी विकल्प के साथ पेश किया है. इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक का विकल्प मिलता है. इन बैटरियों की मदद से यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार चार्ज करने पर लगभग 543 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है. इसमें दी गई मोटर लगभग 128 किलोवाट की पावर और 193 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है. इस वजह से यह SUV अच्छी परफॉर्मेंस के साथ लंबी दूरी तय करने में भी सक्षम मानी जाती है.

Maruti eVitara की कीमत

अगर कीमत की बात करें तो ब्राजील में Maruti eVitara को लगभग R$ 2,69,990 की कीमत पर लॉन्च किया गया है. भारतीय रुपये में यह कीमत करीब 48 लाख रुपये के आसपास होती है. वहीं भारत में इसकी कीमत काफी कम रखी गई है. भारत में इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 15.99 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 20.01 लाख रुपये तक जाती है. कंपनी ने भारत में इसे BaaS यानी बैटरी ऐज ए सर्विस विकल्प के साथ भी पेश किया है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 10.99 लाख रुपये रखी गई है.

 

Published at : 06 Mar 2026 12:57 PM (IST)
