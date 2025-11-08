हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHonda से लेकर Tata तक, ये हैं देश की 5 सबसे सुरक्षित कारें, कीमत 9.15 लाख से शुरू, देखें लिस्ट

Honda से लेकर Tata तक, ये हैं देश की 5 सबसे सुरक्षित कारें, कीमत 9.15 लाख से शुरू, देखें लिस्ट

भारत में अब 9.15 लाख से शुरू होने वाली कारों में भी मिल रहे हैं ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स. आइए भारत की 5 सबसे सस्ती और सुरक्षित कारों के बारे में जानते हैं, जो एक्सीडेंट से बचाने में सक्षम हैं,

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Nov 2025 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

भारत का ऑटोमोबाइल बाजार अब सिर्फ माइलेज या पावर तक सीमित नहीं रहा है,अब खरीदार ऐसी कारें पसंद करते हैं जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स से लैस हों. पहले ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसे फीचर्स सिर्फ लग्जरी कारों में मिलते थे, लेकिन अब हुंडई, होंडा, टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां इन्हें मिड-रेंज कारों में भी दे रही हैं. अब चलिए जानते हैं भारत की उन 5 कारों के बारे में जो ADAS फीचर के साथ आती हैं और जिनकी कीमतें 9 लाख से शुरू होती हैं.

होंडा अमेज

  • भारत में होंडा अमेज अब तक की सबसे सस्ती ADAS टेक्नोलॉजी वाली कार बन चुकी है. नई थर्ड जनरेशन होंडा अमेज का टॉप ZX वैरिएंट फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग और लेन डिपार्चर असिस्ट जैसे फीचर्स के साथ आता है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो मैनुअल (MT) और ऑटोमैटिक (CVT) दोनों विकल्पों में मिलता है. कीमत 9.15 लाख रुपये से शुरू होती है, जो इसे सेफ्टी और बजट दोनों में बेहतरीन विकल्प बनाती है.

महिंद्रा XUV 3XO

  • महिंद्रा की XUV 3XO एक कॉम्पैक्ट SUV है जो Level 2 ADAS सिस्टम के साथ आती है. इसके AX5 L और AX7 L वैरिएंट में एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट जैसे एडवांस फीचर्स मौजूद हैं. इंजन ऑप्शंस में 1.2L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल दोनों ही शामिल हैं. ये कार 11.5 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 14.4 लाख रुपये तक जाती है.

होंडा सिटी

  • होंडा सिटी को हमेशा से भारतीय बाजार में आरामदायक ड्राइव के लिए जाना जाता है. अब इसमें Honda Sensing ADAS सिस्टम भी जोड़ा गया है. इसके V, VX और ZX वेरिएंट में कॉलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 1.5L पेट्रोल इंजन वाली यह कार 12.69 लाख से शुरू होती है और लगभग 16 लाख रुपये तक जाती है. यह कार सेफ्टी और लग्जरी दोनों चाहने वालों के लिए परफेक्ट चॉइस है.

किआ सोनेट

  • किआ सोनेट अपने आकर्षक डिजाइन और दमदार फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसके GTX+ और X-Line वैरिएंट्स में लेवल 1 ADAS सिस्टम दिया गया है. इसमें फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. किआ ने अपने DCT टर्बो पेट्रोल और डीजल AT दोनों वर्जन में यह सुविधा दी है. कीमत करीब 13.51 लाख से शुरू होती है.

टाटा नेक्सन

  • टाटा नेक्सन का फियरलेस+ (Fearless+) PS ट्रिम Level 2 ADAS फीचर्स के साथ आता है. हालांकि, ये फीचर सिर्फ 1.2L टर्बो पेट्रोल DCT वेरिएंट में ही मिलता है. टाटा नेक्सन रेड डार्क एडिशन में भी यही सेटअप दिया गया है. डीजल या मैनुअल वर्जन में फिलहाल यह फीचर नहीं दिया गया है. इसकी कीमत 13.53 लाख रुपये से शुरू होती है, जो इसे भारतीय बाजार की सबसे एडवांस और सुरक्षित SUV में शामिल करती है.

ADAS क्यों जरूरी है?

  • भारत में हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से ज्यादातर मानवीय भूलों की वजह से होती हैं. ADAS तकनीक का मकसद इन गलतियों को कम करना है. यह ड्राइवर को सतर्क करता है, खतरे की स्थिति में खुद ब्रेक लगाता है और वाहन को सही लेन में बनाए रखता है. इसके जरिए न सिर्फ ड्राइवर बल्कि पैसेंजर और पैदल चलने वालों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है.

ये भी पढ़ें:-

440 km रेंज के साथ भारत में लॉन्च हुई MINI Countryman SE All4, जानें फीचर्स और कीमत 

Published at : 08 Nov 2025 11:26 AM (IST)
Tags :
Safe Cars Affordable ADAS Cars In India Affordable Safety Cars Indian Car Market 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
ऑपरेशन पिंपल: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
ऑपरेशन पिंपल: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
छोटे बच्चे ने रैंप पर दिखाया गजब का एटीट्यूड, पापा की बेस्टी की बेटी के साथ बांध दिया समां- देखें वायरल वीडियो
छोटे बच्चे ने रैंप पर दिखाया गजब का एटीट्यूड, पापा की बेस्टी की बेटी के साथ बांध दिया समां- देखें वायरल वीडियो
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
यूटिलिटी
यूरोप में नौकरी का ऑफर मिले तो जरूर चेक करें ये चीजें, झांसा देकर ठग रहे स्कैमर्स
यूरोप में नौकरी का ऑफर मिले तो जरूर चेक करें ये चीजें, झांसा देकर ठग रहे स्कैमर्स
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget