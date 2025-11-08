एक्सप्लोरर
Honda से लेकर Tata तक, ये हैं देश की 5 सबसे सुरक्षित कारें, कीमत 9.15 लाख से शुरू, देखें लिस्ट
भारत में अब 9.15 लाख से शुरू होने वाली कारों में भी मिल रहे हैं ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स. आइए भारत की 5 सबसे सस्ती और सुरक्षित कारों के बारे में जानते हैं, जो एक्सीडेंट से बचाने में सक्षम हैं,
भारत का ऑटोमोबाइल बाजार अब सिर्फ माइलेज या पावर तक सीमित नहीं रहा है,अब खरीदार ऐसी कारें पसंद करते हैं जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स से लैस हों. पहले ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसे फीचर्स सिर्फ लग्जरी कारों में मिलते थे, लेकिन अब हुंडई, होंडा, टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां इन्हें मिड-रेंज कारों में भी दे रही हैं. अब चलिए जानते हैं भारत की उन 5 कारों के बारे में जो ADAS फीचर के साथ आती हैं और जिनकी कीमतें 9 लाख से शुरू होती हैं.
होंडा अमेज
- भारत में होंडा अमेज अब तक की सबसे सस्ती ADAS टेक्नोलॉजी वाली कार बन चुकी है. नई थर्ड जनरेशन होंडा अमेज का टॉप ZX वैरिएंट फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग और लेन डिपार्चर असिस्ट जैसे फीचर्स के साथ आता है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो मैनुअल (MT) और ऑटोमैटिक (CVT) दोनों विकल्पों में मिलता है. कीमत 9.15 लाख रुपये से शुरू होती है, जो इसे सेफ्टी और बजट दोनों में बेहतरीन विकल्प बनाती है.
महिंद्रा XUV 3XO
- महिंद्रा की XUV 3XO एक कॉम्पैक्ट SUV है जो Level 2 ADAS सिस्टम के साथ आती है. इसके AX5 L और AX7 L वैरिएंट में एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट जैसे एडवांस फीचर्स मौजूद हैं. इंजन ऑप्शंस में 1.2L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल दोनों ही शामिल हैं. ये कार 11.5 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 14.4 लाख रुपये तक जाती है.
होंडा सिटी
- होंडा सिटी को हमेशा से भारतीय बाजार में आरामदायक ड्राइव के लिए जाना जाता है. अब इसमें Honda Sensing ADAS सिस्टम भी जोड़ा गया है. इसके V, VX और ZX वेरिएंट में कॉलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 1.5L पेट्रोल इंजन वाली यह कार 12.69 लाख से शुरू होती है और लगभग 16 लाख रुपये तक जाती है. यह कार सेफ्टी और लग्जरी दोनों चाहने वालों के लिए परफेक्ट चॉइस है.
किआ सोनेट
- किआ सोनेट अपने आकर्षक डिजाइन और दमदार फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसके GTX+ और X-Line वैरिएंट्स में लेवल 1 ADAS सिस्टम दिया गया है. इसमें फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. किआ ने अपने DCT टर्बो पेट्रोल और डीजल AT दोनों वर्जन में यह सुविधा दी है. कीमत करीब 13.51 लाख से शुरू होती है.
टाटा नेक्सन
- टाटा नेक्सन का फियरलेस+ (Fearless+) PS ट्रिम Level 2 ADAS फीचर्स के साथ आता है. हालांकि, ये फीचर सिर्फ 1.2L टर्बो पेट्रोल DCT वेरिएंट में ही मिलता है. टाटा नेक्सन रेड डार्क एडिशन में भी यही सेटअप दिया गया है. डीजल या मैनुअल वर्जन में फिलहाल यह फीचर नहीं दिया गया है. इसकी कीमत 13.53 लाख रुपये से शुरू होती है, जो इसे भारतीय बाजार की सबसे एडवांस और सुरक्षित SUV में शामिल करती है.
ADAS क्यों जरूरी है?
- भारत में हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से ज्यादातर मानवीय भूलों की वजह से होती हैं. ADAS तकनीक का मकसद इन गलतियों को कम करना है. यह ड्राइवर को सतर्क करता है, खतरे की स्थिति में खुद ब्रेक लगाता है और वाहन को सही लेन में बनाए रखता है. इसके जरिए न सिर्फ ड्राइवर बल्कि पैसेंजर और पैदल चलने वालों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है.
