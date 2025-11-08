440 km रेंज के साथ भारत में लॉन्च हुई MINI Countryman SE All4, जानें फीचर्स और कीमत

ब्रिटिश कार निर्माता MINI ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Countryman SE All4 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 66.90 लाख (एक्स-शोरूम) तय की है. ये इलेक्ट्रिक SUV ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) टेक्नोलॉजी से लैस है और भारत में Completely Built Unit (CBU) के रूप में लाई गई है. MINI ने इसकी बुकिंग अपने सभी डीलरशिप्स पर शुरू कर दी है और डिलीवरी भी जल्द शुरू की जाएगी.

स्टाइल और डिजाइन

नई MINI Countryman SE All4 का डिजाइन कंपनी की क्लासिक पहचान को बरकरार रखते हुए मॉडर्न एलिमेंट्स से सजा है. इसका लुक सिंपल होने के बावजूद प्रीमियम और स्पोर्टी है. चौड़ा बॉडी स्टांस, बड़ी हेक्सागोनल ग्रिल और एंगल्ड LED हेडलैम्प्स इसे दमदार लुक देते हैं. SUV को दो रंगों-Legend Grey और Midnight Black में पेश किया गया है. कार में 19-इंच के JCW Runway Spoke Black Alloy Wheels, फ्लश डोर हैंडल्स और ब्लैक रूफ रेल्स दिए गए हैं.

लग्जरी इंटीरियर और हाई-टेक फीचर्स

अंदर की बात करें तो MINI ने Countryman SE All4 के इंटीरियर को बेहद प्रीमियम और सस्टेनेबल बनाया है. इसमें लेदर-फ्री मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे इको-फ्रेंडली बनाता है. केबिन में JCW डिटेलिंग, ब्लैक स्पोर्ट सीट्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है. कार में 360° कैमरा सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, पार्किंग असिस्टेंस और डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (DSC) जैसे कई फीचर्स शामिल हैं. साथ ही ABS, ब्रेक असिस्ट और रियर-व्यू कैमरा जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी दी गई है.

दमदार परफॉर्मेंस और लंबी रेंज

MINI Countryman SE All4 में दो इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं, जो 66.45 kWh की लिथियम-आयन बैटरी से पावर लेती हैं. यह SUV 313 bhp की पावर और 494 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. कंपनी के अनुसार यह कार सिर्फ 5.6 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है. रेंज के मामले में भी यह पीछे नहीं है. WLTP साइकिल के अनुसार, यह SUV 440 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है. फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की मदद से इसे सिर्फ 29 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है.

सेफ्टी और ड्राइव असिस्टेंस

Countryman SE All4 को सेफ्टी के मामले में भी काफी मजबूत बनाया गया है. इसमें 6 एयरबैग्स, डायनेमिक ट्रैक्शन और स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट सिस्टम, पार्किंग असिस्टेंस और 360° व्यू जैसी बेहतर सुविधाएं दी गई हैं. इन फीचर्स की वजह से यह कार शहर और हाइवे दोनों जगह एक सुरक्षित और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है.

वारंटी और सर्विस पैकेज

MINI अपने ग्राहकों को बेहतर आफ्टर-सेल्स सर्विस भी दे रही है. कंपनी 5 साल की 24×7 रोडसाइड असिस्टेंस और 8 साल या 1,60,000 किमी की बैटरी वारंटी दे रही है. इसके अलावा, 4 साल / 2,00,000 किमी से शुरू होने वाले सर्विस पैकेज को 10 साल / 2,00,000 किमी तक बढ़ाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें:-

आ गई Royal Enfield Bullet 650, पावरफुल इंजन के साथ मिलेंगे ये शानदार फीचर्स, जानें डिटेल्स