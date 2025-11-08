हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो440 km रेंज के साथ भारत में लॉन्च हुई MINI Countryman SE All4, जानें फीचर्स और कीमत

440 km रेंज के साथ भारत में लॉन्च हुई MINI Countryman SE All4, जानें फीचर्स और कीमत

MINI Countryman SE All4 भारत में लॉन्च हो गई है. ये इलेक्ट्रिक कार 440 किमी रेंज और 4-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है. आइए इसकी कीमत, फीचर्स और बैटरी डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Nov 2025 09:40 AM (IST)
Preferred Sources

ब्रिटिश कार निर्माता MINI ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Countryman SE All4 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 66.90 लाख (एक्स-शोरूम) तय की है. ये इलेक्ट्रिक SUV ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) टेक्नोलॉजी से लैस है और भारत में Completely Built Unit (CBU) के रूप में लाई गई है. MINI ने इसकी बुकिंग अपने सभी डीलरशिप्स पर शुरू कर दी है और डिलीवरी भी जल्द शुरू की जाएगी.

स्टाइल और डिजाइन

  • नई MINI Countryman SE All4 का डिजाइन कंपनी की क्लासिक पहचान को बरकरार रखते हुए मॉडर्न एलिमेंट्स से सजा है. इसका लुक सिंपल होने के बावजूद प्रीमियम और स्पोर्टी है. चौड़ा बॉडी स्टांस, बड़ी हेक्सागोनल ग्रिल और एंगल्ड LED हेडलैम्प्स इसे दमदार लुक देते हैं. SUV को दो रंगों-Legend Grey और Midnight Black में पेश किया गया है. कार में 19-इंच के JCW Runway Spoke Black Alloy Wheels, फ्लश डोर हैंडल्स और ब्लैक रूफ रेल्स दिए गए हैं. 

लग्जरी इंटीरियर और हाई-टेक फीचर्स

  • अंदर की बात करें तो MINI ने Countryman SE All4 के इंटीरियर को बेहद प्रीमियम और सस्टेनेबल बनाया है. इसमें लेदर-फ्री मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे इको-फ्रेंडली बनाता है. केबिन में JCW डिटेलिंग, ब्लैक स्पोर्ट सीट्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है. कार में 360° कैमरा सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, पार्किंग असिस्टेंस और डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (DSC) जैसे कई फीचर्स शामिल हैं. साथ ही ABS, ब्रेक असिस्ट और रियर-व्यू कैमरा जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी दी गई है.

दमदार परफॉर्मेंस और लंबी रेंज

  • MINI Countryman SE All4 में दो इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं, जो 66.45 kWh की लिथियम-आयन बैटरी से पावर लेती हैं. यह SUV 313 bhp की पावर और 494 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. कंपनी के अनुसार यह कार सिर्फ 5.6 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है. रेंज के मामले में भी यह पीछे नहीं है. WLTP साइकिल के अनुसार, यह SUV 440 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है. फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की मदद से इसे सिर्फ 29 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है.

सेफ्टी और ड्राइव असिस्टेंस

  • Countryman SE All4 को सेफ्टी के मामले में भी काफी मजबूत बनाया गया है. इसमें 6 एयरबैग्स, डायनेमिक ट्रैक्शन और स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट सिस्टम, पार्किंग असिस्टेंस और 360° व्यू जैसी बेहतर सुविधाएं दी गई हैं. इन फीचर्स की वजह से यह कार शहर और हाइवे दोनों जगह एक सुरक्षित और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है.

वारंटी और सर्विस पैकेज

  • MINI अपने ग्राहकों को बेहतर आफ्टर-सेल्स सर्विस भी दे रही है. कंपनी 5 साल की 24×7 रोडसाइड असिस्टेंस और 8 साल या 1,60,000 किमी की बैटरी वारंटी दे रही है. इसके अलावा, 4 साल / 2,00,000 किमी से शुरू होने वाले सर्विस पैकेज को 10 साल / 2,00,000 किमी तक बढ़ाया जा सकता है. 

ये भी पढ़ें:-

आ गई Royal Enfield Bullet 650, पावरफुल इंजन के साथ मिलेंगे ये शानदार फीचर्स, जानें डिटेल्स 

Published at : 08 Nov 2025 09:40 AM (IST)
Tags :
Electric Car INDIA MINI Countryman SE All4 MINI Electric SUV India MINI Countryman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
कुत्ते पर झपटा तेंदुआ तो बीच में आ गई बिल्ली, देखें उल्टे पैर कैसे भाग गया दरिंदा?
कुत्ते पर झपटा तेंदुआ तो बीच में आ गई बिल्ली, देखें उल्टे पैर कैसे भाग गया दरिंदा?
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
नौकरी
RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget