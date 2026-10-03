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हिंदी न्यूज़ऑटोHonda की नई इलेक्ट्रिक SUV टेस्टिंग में दिखी, जानिए खासियत

Honda की नई इलेक्ट्रिक SUV टेस्टिंग में दिखी, जानिए खासियत

Honda 0 Alpha इलेक्ट्रिक SUV की भारत में खराब सड़कों पर टेस्टिंग जारी है. इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है और यह Hyundai Creta Electric को टक्कर देगी

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Oct 2026 02:14 PM (IST)
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Honda की पहली मास-मार्केट इलेक्ट्रिक SUV 0 Alpha की भारत में टेस्टिंग लगातार जारी है. हाल ही में इस इलेक्ट्रिक SUV को खराब और उबड़-खाबड़ सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. Honda ने इस मॉडल की पैन-इंडिया रोड टेस्टिंग मार्च 2026 में शुरू की थी, जिसके तहत SUV को शहरों, हाईवे और अलग-अलग सड़क परिस्थितियों में चलाकर इसकी परफॉर्मेंस और टिकाऊपन की जांच की जा रही है. 

Honda ने पहले ही पुष्टि की है कि 0 Alpha को भारत में बनाया जाएगा और इसे ग्लोबल मार्केट में भी भेजा जाएगा. कंपनी की योजना इसे वित्त वर्ष 2026-27 में पेश करने की है, जबकि मौजूदा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में इसकी लॉन्चिंग 2027 में हो सकती है.

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खराब सड़कों पर हो रही खास टेस्टिंग 

Honda 0 Alpha की टेस्टिंग सिर्फ सामान्य सड़कों तक सीमित नहीं है. कंपनी इसे भारत की अलग-अलग परिस्थितियों में चला रही है, जिसमें खराब सड़कें और अलग-अलग तरह के इलाके भी शामिल हैं. इसका उद्देश्य भारतीय परिस्थितियों में SUV की राइड क्वालिटी, सस्पेंशन, बैटरी सिस्टम और ओवरऑल परफॉर्मेंस की जांच करना है. टेस्टिंग के दौरान चार्जिंग परफॉर्मेंस और रोजमर्रा के इस्तेमाल से जुड़ी चीजों को भी देखा जा रहा है. Honda के अनुसार, भारत की सड़क और मौसम की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए स्थानीय परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक SUV की टेस्टिंग जरूरी है.

कॉन्सेप्ट जैसा रह सकता है डिजाइन.

Honda 0 Alpha को पहली बार 2025 Japan Mobility Show में कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाया गया था. टेस्टिंग मॉडल को देखकर माना जा रहा है कि प्रोडक्शन SUV का डिजाइन काफी हद तक कॉन्सेप्ट जैसा रह सकता है. इसका बॉक्सी और सीधा डिजाइन इसे अलग पहचान देता है. पहले सामने आई स्पाई तस्वीरों में बड़ी स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अलग डिजाइन का स्टीयरिंग व्हील और रियर पैसेंजर के लिए सनशेड जैसे फीचर्स भी दिखाई दिए हैं. हालांकि, Honda ने अभी तक बैटरी क्षमता, मोटर पावर और ड्राइविंग रेंज की आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है.

भारत में बनेगी और 2027 में आ सकती है.

Honda 0 Alpha को राजस्थान के टपुकारा प्लांट में बनाया जाएगा. कंपनी ने इस EV प्रोडक्शन के लिए करीब ₹1,200 करोड़ के निवेश की योजना बताई है. Honda के मुताबिक, भारत इस इलेक्ट्रिक SUV के शुरुआती बाजारों में शामिल होगा और यहां से इसे दूसरे एशियाई बाजारों में भी भेजा जा सकता है. यह SUV भारत में Hyundai Creta Electric और आने वाली Tata Sierra EV जैसी इलेक्ट्रिक SUVs से मुकाबला कर सकती है. हालांकि, Honda ने अभी इसकी कीमत और सटीक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है. मौजूदा जानकारी के आधार पर इसे 2027 में भारतीय बाजार में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 03 Oct 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Honda Electric SUV
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