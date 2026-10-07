Jaguar की नई EV में 1015 HP का तूफान, मचाई खलबली

Jaguar ने अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक लग्जरी कार Type 01 को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. यह चार दरवाजों वाली Luxury Grand Tourer है और Jaguar की नई इलेक्ट्रिक जेनरेशन की पहली प्रोडक्शन कार है. कंपनी ने इसे अपने नए Jaguar Electric Architecture यानी JEA प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है. डिजाइन के मामले में Type 01 पुराने Jaguar मॉडल्स से बिल्कुल अलग नजर आती है. इसमें लंबा बोनट, बेहद नीची रूफलाइन, चौड़ा स्टांस और मिनिमलिस्ट बॉडी डिजाइन दिया गया है.

कंपनी ने फ्रंट में पारंपरिक बड़ी ग्रिल के बजाय नया Strikethrough डिजाइन दिया है, जबकि पीछे ग्लासलेस टेलगेट और फुल-width लाइटिंग इसे अलग पहचान देती है. Jaguar के मुताबिक यह उसके इतिहास की सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा एयरोडायनामिक रोड कार है.

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तीन मोटर से मिलेगी 1,015 PS से ज्यादा ताकत.

Type 01 की सबसे बड़ी खासियत इसका इलेक्ट्रिक पावरट्रेन है. इसमें तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है और अधिकतम पावर 1,030 PS तक बताई गई है. Jaguar ने इसके लिए 850-वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया है. कंपनी के मुताबिक कार 0 से 62 mph यानी करीब 100 km/h की रफ्तार सिर्फ 3.2 सेकंड में पकड़ सकती है. इसमें 50:50 वजन वितरण, एयर सस्पेंशन, ट्विन-वाल्व एक्टिव डैम्पर्स और ऑल-व्हील स्टीयरिंग भी दिया गया है. यानी Type 01 को सिर्फ सीधी लाइन में तेज बनाने के बजाय हाई-स्पीड स्टेबिलिटी और ड्राइविंग डायनामिक्स पर भी ध्यान दिया गया है.

450 मील तक की रेंज और 22 मिनट में 10-80% चार्ज.

रेंज के मामले में भी Type 01 काफी महत्वाकांक्षी है. Jaguar की मौजूदा आधिकारिक जानकारी के अनुसार कार को एक चार्ज में 450 मील तक की रेंज मिल सकती है. कंपनी ने यह भी बताया है कि 350kW DC फास्ट चार्जर की मदद से 10 से 80 फीसदी चार्ज करीब 22 मिनट में किया जा सकता है. वहीं करीब 13 मिनट की चार्जिंग से 200 मील तक की रेंज जोड़ी जा सकती है. हालांकि ये कंपनी के बताए आंकड़े हैं और वास्तविक रेंज ड्राइविंग कंडीशन, मौसम, व्हील और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करेगी. केबिन में 24-इंच OLED डिस्प्ले, Meridian Panoramic Soundbar, 3D Surround Camera और फ्रंट सीटों में Hot Stone Massage जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं.

2027 में शुरू होंगे ऑर्डर, डिलीवरी बाद में.

Jaguar Type 01 की बिक्री तुरंत शुरू नहीं होगी. कंपनी के मुताबिक इसके ऑर्डर 2027 की शुरुआत में खुलेंगे और पहली ग्राहक डिलीवरी 2027 की दूसरी छमाही में शुरू होने की उम्मीद है. कार को ब्रिटेन में डिजाइन, डेवलप और तैयार किया जाएगा. Jaguar ने Type 01 को अपनी नई पीढ़ी की शुरुआत बताया है, इसलिए इसे केवल मौजूदा मॉडल का इलेक्ट्रिक विकल्प कहना सही नहीं होगा. इसकी कीमत बाजार के हिसाब से अलग होगी और भारत में लॉन्च को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. फिलहाल Jaguar का पूरा फोकस इस नई इलेक्ट्रिक पहचान को प्रीमियम और परफॉर्मेंस-केंद्रित तरीके से स्थापित करने पर है.

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