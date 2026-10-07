PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, बोले- 'जब मैंने गुजरात के CM की शपथ ली तो...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (7 अक्टूबर) को कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के सीएम के तौर पर शपथ ली थी तब मैंने सोचा नहीं था कि कभी यो पढ़ाव भी आएगा. पीएम मोदी ने 'हेड ऑफ द गर्वमेंट' के तौर पर 25 साल पूरे कर लिए हैं. उन्होंने इस दौरान दिल्ली में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इसके लिए भारत के लोकतंत्र और संविधान का आभार करता हूं.

पीएम मोदी ने कहा, ये जनता के आर्शीवाद का परिणाम है. 'ये भारतीय जनता पार्टी, एनडीए पर विश्वास रखने वाले सभी राजनीतिक पार्टियों का आभार. जनता की चरणों में शीश झुका कर नमन करता हूं. इस दौरान विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जनता ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना. मैंने आज सुबह परमात्मा से 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रार्थना कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति और ताकत दीजिए कि मैं अपने देश के लिए और अधिक उर्जा से काम कर सकूं और उनकी सेवा कर सकूं.'

मैं जो भी हूं, जनता की वजह से हूं - पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, जिस दायित्व पर हूं, इसमें जनता का सबसे बड़ा योगदान. मेरे लिए जनता जनार्दन ही भगवान. देश ने बहुत कुछ दिया, इसलिए देश के लिए दायित्व बहुत बड़ा है.'

पीएम मोदी ने कहा, 'चुनाव ने सिखाया कि साधन-संसाधन भले ही कम हों, लेकिन हौसले और सपने बढ़े होने चाहिए. बुद्ध से लेकर विवेकानंद तक जिस राष्ट्र ने वैचारिकी का अनुष्ठान करता हो. उस राष्ट्र की सेवा करते हुए, मुझे कभी एकेका नहीं लगा. कभी लग ही नहीं कि मैं अकेला हूं. मुझे स्वयंसेवकों का भी भरपूर साथ मिला है. हम सेवक हैं मानवता के, सेवा धर्म हमारा है, दीन-दुखी की सेवा करना, निश्चित कर्म हमारा है.'

हर कार्यकर्ता को नमन - प्रधानमंत्री मोदी

पीएम मोदी ने कहा, आज प्रत्येक स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं, आज का ये दिन सिर्फ यादों का नहीं है, ये अपने संकल्पों को नई उर्जा से भरने का है. उस वादें और इरादे को व्यक्त करने का है जो कहता है हम कर के रहेंगे. साथियों लाल किले से मैंने सबका प्रयास कि बाद की थी भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचने के लिए जो जज्बा चाहिए, वो एक ही संदेश देता है, हम कर के रहेंगे. वी वील डू इट. विकसित भारत बाय 2047, वील डू इट.

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