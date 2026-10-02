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हिंदी न्यूज़ऑटोCarTesla Roadster की लॉन्चिंग फिर टली, अब 15 अक्टूबर को होगा कार्यक्रम

Tesla Roadster की लॉन्चिंग फिर टली, अब 15 अक्टूबर को होगा कार्यक्रम

Tesla Roadster का कार्यक्रम खराब मौसम के कारण 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर किया गया. जानिए कार की खासियत और लॉन्च से जुड़ी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Oct 2026 11:00 AM (IST)
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Tesla की नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार Roadster का इंतजार कर रहे लोगों को अभी दो हफ्ते और इंतजार करना होगा. कंपनी ने इस कार से जुड़े कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ा दी है. पहले यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2026 को होने वाला था, लेकिन अब इसे 15 अक्टूबर के लिए तय किया गया है. 

Tesla ने इसके पीछे खराब मौसम की आशंका बताई है. कंपनी के मुताबिक, वह मौसम पर नजर रख रही थी, लेकिन खराब मौसम के कारण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया. यह कार्यक्रम बाहर आयोजित होना है, इसलिए मौसम की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है. हालांकि, इस तारीख में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि कार की बिक्री भी शुरू हो जाएगी. आइए जानते हैं इस कार से जुड़ी अहम बातें.

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खराब मौसम के कारण बदली तारीख

Tesla ने बताया कि मौसम के जानकारों से जानकारी लेने के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया. कंपनी ने कहा कि कार्यक्रम बाहर होना है और मौसम खराब रहने की आशंका है. ऐसे में अब इसे 15 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा. कंपनी ने कार्यक्रम से जुड़ी बाकी जानकारी बाद में देने की बात कही है. 

2017 में दिखाई गई थी कार

Tesla ने नई पीढ़ी की Roadster को पहली बार नवंबर 2017 में दिखाया था. उस समय कंपनी ने इसे अपनी तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार के तौर पर पेश किया था. इसके बाद से कार के बाजार में आने का इंतजार किया जा रहा है. इसकी लॉन्च और उत्पादन की समयसीमा पहले भी कई बार आगे बढ़ चुकी है. 

तेज रफ्तार होगी खासियत

Roadster को खास तौर पर इसकी रफ्तार और प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा रहा है. Tesla ने पहले दावा किया था कि यह कार बहुत कम समय में तेज रफ्तार पकड़ सकेगी. हालांकि, नई कार के अंतिम फीचर्स, तकनीकी जानकारी और कीमत की पूरी पुष्टि अभी नहीं हुई है. इसलिए इन जानकारियों को कंपनी की पुरानी घोषणाओं के आधार पर ही देखना चाहिए. 

क्या 15 अक्टूबर को शुरू होगी बिक्री?

फिलहाल 15 अक्टूबर की तारीख कार से जुड़े कार्यक्रम के लिए तय की गई है. Tesla ने इस तारीख पर कार की बिक्री शुरू होने की पुष्टि नहीं की है. कार्यक्रम में कार के डिजाइन, फीचर्स और आगे की योजना को लेकर नई जानकारी सामने आ सकती है. ऐसे में अब सबकी नजर 15 अक्टूबर पर है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Oct 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Tesla Auto News
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