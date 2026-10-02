Tesla Roadster की लॉन्चिंग फिर टली, अब 15 अक्टूबर को होगा कार्यक्रम

Tesla की नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार Roadster का इंतजार कर रहे लोगों को अभी दो हफ्ते और इंतजार करना होगा. कंपनी ने इस कार से जुड़े कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ा दी है. पहले यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2026 को होने वाला था, लेकिन अब इसे 15 अक्टूबर के लिए तय किया गया है.

Tesla ने इसके पीछे खराब मौसम की आशंका बताई है. कंपनी के मुताबिक, वह मौसम पर नजर रख रही थी, लेकिन खराब मौसम के कारण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया. यह कार्यक्रम बाहर आयोजित होना है, इसलिए मौसम की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है. हालांकि, इस तारीख में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि कार की बिक्री भी शुरू हो जाएगी. आइए जानते हैं इस कार से जुड़ी अहम बातें.



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खराब मौसम के कारण बदली तारीख

Tesla ने बताया कि मौसम के जानकारों से जानकारी लेने के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया. कंपनी ने कहा कि कार्यक्रम बाहर होना है और मौसम खराब रहने की आशंका है. ऐसे में अब इसे 15 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा. कंपनी ने कार्यक्रम से जुड़ी बाकी जानकारी बाद में देने की बात कही है.

2017 में दिखाई गई थी कार

Tesla ने नई पीढ़ी की Roadster को पहली बार नवंबर 2017 में दिखाया था. उस समय कंपनी ने इसे अपनी तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार के तौर पर पेश किया था. इसके बाद से कार के बाजार में आने का इंतजार किया जा रहा है. इसकी लॉन्च और उत्पादन की समयसीमा पहले भी कई बार आगे बढ़ चुकी है.

तेज रफ्तार होगी खासियत

Roadster को खास तौर पर इसकी रफ्तार और प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा रहा है. Tesla ने पहले दावा किया था कि यह कार बहुत कम समय में तेज रफ्तार पकड़ सकेगी. हालांकि, नई कार के अंतिम फीचर्स, तकनीकी जानकारी और कीमत की पूरी पुष्टि अभी नहीं हुई है. इसलिए इन जानकारियों को कंपनी की पुरानी घोषणाओं के आधार पर ही देखना चाहिए.

क्या 15 अक्टूबर को शुरू होगी बिक्री?

फिलहाल 15 अक्टूबर की तारीख कार से जुड़े कार्यक्रम के लिए तय की गई है. Tesla ने इस तारीख पर कार की बिक्री शुरू होने की पुष्टि नहीं की है. कार्यक्रम में कार के डिजाइन, फीचर्स और आगे की योजना को लेकर नई जानकारी सामने आ सकती है. ऐसे में अब सबकी नजर 15 अक्टूबर पर है.

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