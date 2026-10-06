वेंटिलेटेड सीट्स वाली ये हैं 5 सबसे सस्ती कारें, खरीदने से पहले देखें लिस्ट
गर्मियों के लिए ventilated seats वाली ये 5 किफायती कारें देखें. जानिए किस variant में यह फीचर मिलता है और उसकी कीमत कितनी है
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 06 Oct 2026 12:00 PM (IST)
गर्मियों में कार चलाते समय सिर्फ AC ही काफी नहीं लगता, खासकर लंबी ड्राइव के दौरान सीट से आने वाली गर्मी परेशानी बढ़ा सकती है. ऐसे में ventilated seats एक ऐसा फीचर है जो अब सिर्फ महंगी luxury cars तक सीमित नहीं रहा. भारतीय बाजार में कई affordable cars के higher variants में यह सुविधा मिलने लगी है. हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है कि नीचे दी गई कीमत पूरी car range की starting price नहीं है, बल्कि उस variant की ex-showroom कीमत है जिसमें ventilated front seats मिलती हैं. अगर आप यह फीचर चाहते हैं, तो इन पांच कारों को shortlist कर सकते हैं.
1/5
Renault Kiger की Emotion variant में ventilated front seats मिलती हैं और इसकी कीमत करीब ₹8.50 लाख ex-showroom से शुरू होती है. इसमें 1.0-लीटर naturally aspirated petrol और turbo-petrol इंजन विकल्प मिलते हैं. Kiger में 360-degree camera, touchscreen infotainment और practical cabin जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. इसका compact SUV आकार शहर में parking और traffic के दौरान इसे आसान बनाता है. हालांकि, अगर आपका फोकस सिर्फ ventilated seats पर है, तो Aeris इससे सस्ती पड़ती है.
2/5
Maruti Suzuki Baleno के Alpha और Alpha (O) variants में ventilated front seats मिलती हैं. इस feature वाले variant की शुरुआती कीमत करीब ₹9.10 लाख है. Baleno में 1.2-लीटर petrol engine मिलता है और इसके साथ अच्छा cabin space, touchscreen infotainment और connected features भी मिलते हैं. इसका हल्का और compact design शहर में daily driving के लिए practical है. Maruti का बड़ा service network और आसान ownership भी इसे उन buyers के लिए आकर्षक बना सकता है जो feature के साथ कम maintenance की चिंता रखना चाहते हैं.
3/5
Tata Aeris इस समय ventilated front seats देने वाली सबसे किफायती कारों में सबसे ऊपर है. यह फीचर इसके Accomplished variant में मिलता है, जिसकी कीमत ₹8.19 लाख से शुरू होती है. कार में ventilated seats के अलावा 360-degree camera, connected car technology, dashcam recorder और wireless charging जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. Aeris में 1.2-लीटर naturally aspirated petrol engine का विकल्प मिलता है और यह manual के साथ automatic/CNG options में भी उपलब्ध है. अगर आपका बजट करीब ₹8-10 लाख है और ventilated seats आपकी प्राथमिकता है, तो Aeris एक खास विकल्प बनती है.
4/5
अगर आपको ventilated seats के साथ अलग डिजाइन वाली SUV चाहिए, तो Citroën Basalt X को देखा जा सकता है. इसके Max variant में ventilated front seats मिलती हैं और इसकी कीमत करीब ₹11.34 लाख से शुरू होती है. Basalt X अपने coupe-SUV design के लिए अलग नजर आती है और इसमें comfortable seating तथा modern cabin features मिलते हैं. यह उन buyers के लिए दिलचस्प विकल्प है जो आम compact SUVs से हटकर कुछ अलग चाहते हैं. हालांकि, Citroën का service network Maruti, Hyundai या Tata जितना व्यापक नहीं है, इसलिए खरीदने से पहले अपने शहर में service availability जरूर जांचनी चाहिए.
5/5
Skoda Kylaq के Prestige और Prestige+ variants में ventilated front seats मिलती हैं. इस feature वाले variant की कीमत करीब ₹11.75 लाख से शुरू होती है. इसमें 1.0-लीटर TSI turbo-petrol engine मिलता है, जो performance के मामले में इसे इस list की ज्यादा performance-oriented cars में शामिल करता है. Kylaq में ventilated seats के साथ powered front seats और premium cabin features भी मिलते हैं. हालांकि, इसकी कीमत ऊपर के विकल्पों से ज्यादा है, लेकिन अगर ventilated seats के साथ driving performance और European-style cabin experience आपकी प्राथमिकता है, तो Kylaq को जरूर देख सकते हैं.