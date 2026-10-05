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नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें

अगर आप नई सीएनजी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं. तो टाटा एरिस और मारुति बलेनो सीएनजी समेत भारत में हाल ही में लॉन्च हुए इन 6 नए और बेहतरीन मॉडल्स पर नजर जरूर डालें.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 05 Oct 2026 12:08 PM (IST)
अगर आप नई सीएनजी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं. तो टाटा एरिस और मारुति बलेनो सीएनजी समेत भारत में हाल ही में लॉन्च हुए इन 6 नए और बेहतरीन मॉडल्स पर नजर जरूर डालें.

अगर आप नई सीएनजी कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो आप अभी हाल ही लॉन्च हुए कुछ नए मॉडल पर दांव लगा सकते हैं. अगर आप भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान होकर एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो चलाने में बेहद सस्ती पड़े और फीचर्स में भी कोई समझौता न करे तो यह खबर आपके बेहद काम की साबित होने वाली है.

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दरअसल, टाटा मोटर्स की नई टाटा एरिस लिस्ट में सबसे नया मॉडल है. जिसमें आपको स्मार्ट से लेकर टॉप Accomplished ट्रिम तक CNG का बेहतरीन विकल्प मिलता है. जबकि इसमें टाटा का आधुनिक ड्यूल-टैंक सेटअप दिया गया है. जिससे सिलेंडर लगने के बाद भी बूट स्पेस काफी शानदार बचता है. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन CNG मोड में 74bhp पावर देता है और AMT के साथ 28.1km/kg का माइलेज निकाल कर देता है.
दरअसल, टाटा मोटर्स की नई टाटा एरिस लिस्ट में सबसे नया मॉडल है. जिसमें आपको स्मार्ट से लेकर टॉप Accomplished ट्रिम तक CNG का बेहतरीन विकल्प मिलता है. जबकि इसमें टाटा का आधुनिक ड्यूल-टैंक सेटअप दिया गया है. जिससे सिलेंडर लगने के बाद भी बूट स्पेस काफी शानदार बचता है. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन CNG मोड में 74bhp पावर देता है और AMT के साथ 28.1km/kg का माइलेज निकाल कर देता है.
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जबकि फैमिली कारों के सेगमेंट में बड़ा धमाका करते हुए किआ कैरेंस और कैरेंस क्लैविस में भी अब CNG पावरट्रेन की एंट्री हो चुकी है. इसमें 1.5-लीटर का दमदार नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. जो CNG मोड पर 94.6bhp की पावर और 123Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ ही इसमें कंपनी ने अतिरिक्त वजन के हिसाब से री-ट्यून सस्पेंशन और 16-इंच के बड़े डिस्क ब्रेक्स भी दिए हैं.
जबकि फैमिली कारों के सेगमेंट में बड़ा धमाका करते हुए किआ कैरेंस और कैरेंस क्लैविस में भी अब CNG पावरट्रेन की एंट्री हो चुकी है. इसमें 1.5-लीटर का दमदार नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. जो CNG मोड पर 94.6bhp की पावर और 123Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ ही इसमें कंपनी ने अतिरिक्त वजन के हिसाब से री-ट्यून सस्पेंशन और 16-इंच के बड़े डिस्क ब्रेक्स भी दिए हैं.
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वहीं, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की बादशाह मारुति सुजुकी बलेनो अब CNG के साथ AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन में भी आ गई है. इसमें नया 1.2-लीटर Z-Series 3-सिलेंडर इंजन दिया गया है. जो 68.8bhp की पावर और 101.8Nm टॉर्क बनाता है. कंपनी का दावा है कि इसका CNG AMT मॉडल 34.47km/kg का जबरदस्त ARAI क्लेम्ड माइलेज देता है. जिससे डेली कम्यूट काफी किफायती हो जाता है.
वहीं, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की बादशाह मारुति सुजुकी बलेनो अब CNG के साथ AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन में भी आ गई है. इसमें नया 1.2-लीटर Z-Series 3-सिलेंडर इंजन दिया गया है. जो 68.8bhp की पावर और 101.8Nm टॉर्क बनाता है. कंपनी का दावा है कि इसका CNG AMT मॉडल 34.47km/kg का जबरदस्त ARAI क्लेम्ड माइलेज देता है. जिससे डेली कम्यूट काफी किफायती हो जाता है.
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लेकिन अगर आपकी जरूरत सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार है तो नई मारुति सुजुकी डिजायर CNG AMT आपके लिए नंबर-1 ऑप्शन बनेगी. इसमें वही 1.2-लीटर Z-Series इंजन दिया गया है. लेकिन ट्यूनिंग की बदौलत यह 36.47km/kg का रिकॉर्ड तोड़ ARAI क्लेम्ड माइलेज निकाल कर देती है. यह इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट और प्रैक्टिकल ऑटोमैटिक सेडान कार बनकर उभरी है.
लेकिन अगर आपकी जरूरत सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार है तो नई मारुति सुजुकी डिजायर CNG AMT आपके लिए नंबर-1 ऑप्शन बनेगी. इसमें वही 1.2-लीटर Z-Series इंजन दिया गया है. लेकिन ट्यूनिंग की बदौलत यह 36.47km/kg का रिकॉर्ड तोड़ ARAI क्लेम्ड माइलेज निकाल कर देती है. यह इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट और प्रैक्टिकल ऑटोमैटिक सेडान कार बनकर उभरी है.
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जबकि युवाओं की पसंदीदा हैचबैक मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी अब CNG AMT गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन के साथ ग्राहकों के लिए लॉन्च कर दी गई है. बलेनो और डिजायर वाला ही 1.2-लीटर इंजन इसके केबिन को काफी शांत और रिफाइंड बनाता है. स्विफ्ट CNG AMT का ARAI क्लेम्ड माइलेज 35.34km/kg है.
जबकि युवाओं की पसंदीदा हैचबैक मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी अब CNG AMT गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन के साथ ग्राहकों के लिए लॉन्च कर दी गई है. बलेनो और डिजायर वाला ही 1.2-लीटर इंजन इसके केबिन को काफी शांत और रिफाइंड बनाता है. स्विफ्ट CNG AMT का ARAI क्लेम्ड माइलेज 35.34km/kg है.
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बता दें कि, इन नई CNG गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कंपनियों ने अब इनमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का झंझट-मुक्त ऑप्शन भी जोड़ दिया है. अब बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में आपको बार-बार क्लच दबाने और गियर बदलने की थकावट नहीं झेलनी पड़ेगी. इसके साथ ही मॉडर्न इंजन ट्यूनिंग के चलते गाड़ियों का परफॉर्मेंस और पिकअप भी पेट्रोल वेरिएंट जैसा ही स्मूथ और रेस्पॉन्सिव महसूस होता है.
बता दें कि, इन नई CNG गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कंपनियों ने अब इनमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का झंझट-मुक्त ऑप्शन भी जोड़ दिया है. अब बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में आपको बार-बार क्लच दबाने और गियर बदलने की थकावट नहीं झेलनी पड़ेगी. इसके साथ ही मॉडर्न इंजन ट्यूनिंग के चलते गाड़ियों का परफॉर्मेंस और पिकअप भी पेट्रोल वेरिएंट जैसा ही स्मूथ और रेस्पॉन्सिव महसूस होता है.
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वहीं, फीचर्स के मामले में भी ये सभी 6 मॉडल ग्राहकों को निराश नहीं करते हैं और पूरी तरह से हाइटेक रखे गए हैं. बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, डेडिकेटेड डिस्टेंट-टू-एम्प्टी डिस्प्ले और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स इनमें दिए गए हैं. ये सभी केबिन फीचर्स आपके हर छोटे-बड़े सफर को काफी आरामदायक और मनोरंजक बना देते हैं.
वहीं, फीचर्स के मामले में भी ये सभी 6 मॉडल ग्राहकों को निराश नहीं करते हैं और पूरी तरह से हाइटेक रखे गए हैं. बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, डेडिकेटेड डिस्टेंट-टू-एम्प्टी डिस्प्ले और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स इनमें दिए गए हैं. ये सभी केबिन फीचर्स आपके हर छोटे-बड़े सफर को काफी आरामदायक और मनोरंजक बना देते हैं.
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अगर आप भी एक नई CNG कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो इन 6 लेटेस्ट मॉडल्स पर विचार करना एक समझदारी भरा फैसला होगा. चाहे आपकी पसंद एक स्पेसियस फैमिली MPV हो प्रीमियम हैचबैक हो या सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली सेडान बाजार में हर बजट और जरूरत के हिसाब से बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं.
अगर आप भी एक नई CNG कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो इन 6 लेटेस्ट मॉडल्स पर विचार करना एक समझदारी भरा फैसला होगा. चाहे आपकी पसंद एक स्पेसियस फैमिली MPV हो प्रीमियम हैचबैक हो या सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली सेडान बाजार में हर बजट और जरूरत के हिसाब से बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं.
Published at : 05 Oct 2026 12:08 PM (IST)
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