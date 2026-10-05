नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें

दरअसल, टाटा मोटर्स की नई टाटा एरिस लिस्ट में सबसे नया मॉडल है. जिसमें आपको स्मार्ट से लेकर टॉप Accomplished ट्रिम तक CNG का बेहतरीन विकल्प मिलता है. जबकि इसमें टाटा का आधुनिक ड्यूल-टैंक सेटअप दिया गया है. जिससे सिलेंडर लगने के बाद भी बूट स्पेस काफी शानदार बचता है. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन CNG मोड में 74bhp पावर देता है और AMT के साथ 28.1km/kg का माइलेज निकाल कर देता है.