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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर

'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने 3 अक्टूबर को जापान में आयोजित हुए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता. 3 दिन बाद 6 अक्टूबर को टीम ने लखनऊ में वेस्टइंडीज को हराया.

Written By : शिवम |  Updated at : 07 Oct 2026 10:53 AM (IST)
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श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 के बाद कहा कि वह अपने शतक के बार में सोच रहे थे और उनका सपना सच हो गया. उन्होंने टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए नमन धीर के एटीट्यूड की भी तारीफ की. उन्होंने जापान में गोल्ड मेडल जीतने और लखनऊ में पहला टी20 खेलने के बीच मिले बहुत कम समय के बारे में बात करते हुए कहा कि हमनें जेटलैग को कोई बहाना नहीं बनाया. हालांकि उन्होंने माना कि ये थकान भरा था, जिसमें पहले गेंदबाजी करने से फायदा मिला.

श्रेयस अय्यर ने कहा, "थका देने वाले सफर के बाद, पता ही नहीं चला कि मैं कहां हूं. काश हर दिन ऐसे ही जागना पड़े! पहले गेंदबाजी करने से हमें बहुत फायदा हुआ. हमने जेटलैग को कोई बहाना नहीं बनाया." बता दें कि भारत ने जापान में 3 अक्टूबर को पाकिस्तान को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता था. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टी20 6 अक्टूबर को खेला गया. जापान और भारत में समय का भी अंतर है. इस वजह से भारतीय खिलाड़ियों को थकान रही, हालांकि फिर भी टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की.

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'हम टी20 की सबसे खतरनाक टीम बन जाएंगे'

अय्यर ने आगे कहा, "हमने भारत बनाम वेस्टइंडीज़ के वनडे मैचों का रोमांच देखा था और वे कितने शानदार था. प्रोसेस पर टिके रहना जरूरी था। जीत से बहुत खुश हूं. अपने पहले टी20 शतक के बारे में सोच रहा था और सपने सच होते हैं। जीत का मजा ही कुछ और है. अगर दिन आपका हो, तो टीम के लिए मैच जिताओ. अगर हम इसी सोच के साथ खेलते रहे, तो हम T20 की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बन जाएंगे."

'अभी से नींद आ रही है'

श्रेयस अय्यर ने कहा, "नमन धीर महत्वपूर्ण समय पर गेंदबाजी करना चाहता था. टर्न का उसने फायदा उठाया, उसका एटीट्यूड मुझे अच्छा लगता है. मुझे अभी से नींद आ रही है. अक्षर की आंखें भी लाल हो गई थीं."

यह भी पढ़ें- BCCI का एलान, स्मृति मंधाना बनी ऑल फॉर्मेट कप्तान, नए उपकप्तान के नाम का भी एलान

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 07 Oct 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
IND Vs WI INDIAN CRICKET TEAM SHREYAS IYER
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