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हिंदी न्यूज़ऑटोकार में AC ठंडा नहीं कर रहा? सर्विस सेंटर जाने से पहले ये चीजें देखें

कार में AC ठंडा नहीं कर रहा? सर्विस सेंटर जाने से पहले ये चीजें देखें

कार का AC ठंडा नहीं कर रहा तो तुरंत सर्विस सेंटर जाने से पहले केबिन फिल्टर, कंडेंसर और AC गैस जैसी चीजें चेक करें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Oct 2026 10:39 AM (IST)
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गर्मी में कार का AC ठीक से काम न करे तो सफर काफी मुश्किल हो सकता है. खासकर दोपहर में धूप में खड़ी कार के अंदर तापमान बहुत बढ़ जाता है और AC को केबिन ठंडा करने में समय लगता है. लेकिन अगर AC काफी देर चलाने के बाद भी ठंडी हवा नहीं दे रहा है, तो इसकी कई वजह हो सकती हैं. 

हर बार इसके लिए बड़ी मरम्मत की जरूरत नहीं होती. कई बार गंदा केबिन फिल्टर, कंडेंसर पर धूल या AC सिस्टम में कम रेफ्रिजरेंट जैसी वजहों से कूलिंग कम हो सकती है. ऐसे में सर्विस सेंटर जाने से पहले कुछ आसान चीजें देखी जा सकती हैं. हालांकि, सिस्टम में लीकेज या दूसरी खराबी होने पर एक्सपर्ट की मदद जरूरी है.

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केबिन फिल्टर जरूर चेक करें

कार का केबिन एयर फिल्टर बाहर से आने वाली धूल और गंदगी को रोकता है. लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद इसमें धूल जमा हो सकती है. इससे AC से आने वाली हवा की मात्रा कम हो सकती है और कूलिंग भी कमजोर महसूस हो सकती है. अगर फिल्टर बहुत गंदा है तो उसे साफ या बदलवाना चाहिए. फिल्टर बदलने का समय कार के मॉडल और इस्तेमाल पर निर्भर करता है.

कंडेंसर पर गंदगी तो नहीं

AC कंडेंसर आमतौर पर कार के आगे की तरफ लगा होता है. यह AC सिस्टम की गर्मी बाहर निकालने में मदद करता है. इसके ऊपर धूल, मिट्टी या दूसरी गंदगी जमा होने पर हवा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है. इससे AC की कूलिंग पर असर पड़ सकता है. कंडेंसर को साफ कराना AC की सही कूलिंग बनाए रखने में मदद करता है. इसकी सफाई करते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि इसके पतले फिन आसानी से मुड़ सकते हैं.

AC गैस कम होने पर भी घट सकती है कूलिंग

अगर फिल्टर और कंडेंसर ठीक हैं लेकिन AC फिर भी ठंडा नहीं कर रहा, तो रेफ्रिजरेंट का स्तर कम हो सकता है. इसकी वजह सिस्टम में लीकेज भी हो सकती है. ऐसे में सिर्फ गैस भरवाना सही तरीका नहीं है. पहले यह पता लगाना जरूरी है कि गैस कम क्यों हुई. इसके लिए AC सिस्टम की जांच किसी प्रशिक्षित तकनीशियन से करानी चाहिए.

धूप में खड़ी कार को पहले थोड़ा ठंडा करें

अगर कार काफी देर से धूप में खड़ी है, तो अंदर की गर्म हवा पहले बाहर निकालना मददगार हो सकता है. कुछ देर खिड़कियां खोलकर गर्म हवा बाहर जाने दें. इसके बाद खिड़कियां बंद करके AC चलाएं. केबिन ठंडा होने के बाद रीसर्कुलेशन मोड इस्तेमाल करने से AC को बाहर की गर्म हवा के बजाय अंदर की ठंडी हवा को दोबारा ठंडा करना पड़ता है.

कब सर्विस सेंटर जाना जरूरी है

अगर AC से लगातार गर्म हवा आ रही है, कूलिंग बार-बार कम हो रही है, अजीब आवाज सुनाई दे रही है या सिस्टम में लीकेज का शक है, तो कार को सर्विस सेंटर ले जाना बेहतर है. कंप्रेसर, कूलिंग फैन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या रेफ्रिजरेंट लीकेज जैसी समस्या की सही जांच तकनीशियन ही कर सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Oct 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Car AC Ac Gas
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