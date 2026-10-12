Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोगाड़ियों में हर हाल में लगवाना होगा यह पार्ट, नया नियम ला रही सरकार

गाड़ियों में हर हाल में लगवाना होगा यह पार्ट, नया नियम ला रही सरकार

गाड़ियों में हर हाल में लगवाना होगा एयर फिल्टर? CAQM के नए नियमों के तहत दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की होगी रियल-टाइम जांच. जानें पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Oct 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

प्रदूषण का अस्तर हमारे देश में बहुत तेजी से गिर रहा है और दिल्ली एनसीआर में हालात हद से बुरा है. जिसके चलते सरकार अब प्रदुषण को कम करने के लिए कई तरह के तकनीक अपना रही है. अब खबर आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में कुछ और नियम बदले जा सकते हैं.

अगर आप भी दिल्ली या आसपास के इलाकों में गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सरकार कौन सा नया नियम लाने की तैयारी कर रही है. इस रिपोर्ट में हम आपको इस पूरी योजना के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. चलिए जानतें हैं पूरा मामला क्या है और आपको अपने गाड़ी में कौन सा पार्ट्स लगवाना पड़ सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
कार बेचने के बाद भी आपके नाम पर आ रहा चालान, कहां रह गई कमी?
कार बेचने के बाद भी आपके नाम पर आ रहा चालान, कहां रह गई कमी?
ऑटो
टूरिस्ट बस का कारोबार कितना फायदेमंद, जानें खर्च और कमाई?
टूरिस्ट बस का कारोबार कितना फायदेमंद, जानें खर्च और कमाई?
ऑटो
चार्जिंग की चिंता कम? Mercedes-Benz को PHEV से उम्मीद
चार्जिंग की चिंता कम? Mercedes-Benz को PHEV से उम्मीद
ऑटो
पानी में भी तैरेगी ये SUV, 12 मिनट में रिकॉर्ड बुकिंग
पानी में भी तैरेगी ये SUV, 12 मिनट में रिकॉर्ड बुकिंग

केबिन एयर फिल्टर लगवाना पड़ सकता है

बता दें कि सीएक्यूएम कि विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि दिल्ली-एनसीआर में चलने वाली गाड़ियों में खास केबिन एयर फिल्टर लगाए जाएं. इस फिल्टर का मुख्य काम हवा में मौजूद खतरनाक पीएम 2.5 के छोटे-छोटे कणों और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली जहरीली गैसों को गाड़ी के अंदर आने से रोकना होगा.

अक्सर सड़क पर चलते समय बाहर का प्रदूषण सीधे केबिन के अंदर आ जाता है. जिससे कार में बैठे लोगों की सांसों में जहरीली हवा जाती है. इस नए सुझाव का उद्देश्य यह है कि वाहन चालकों और उसमें सफर करने वाले यात्रियों को कम से कम कार के भीतर शुद्ध हवा मिल सके और वे प्रदूषण से बचे रहें. लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह नियम कब से और किन-किन गाड़ियों पर पूरी तरह लागू किया जाएगा.

गाड़ियों में हर हाल में लगवाना होगा यह पार्ट, नया नियम ला रही सरकार

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: संकरी गलियों में पहुंचेगी मदद, DRDO ने बनाई खास Bike Ambulance

होगा रियल-टाइम एमिशन जांच

जानकारी दें दे कि केवल एयर फिल्टर ही नहीं बल्कि समिति ने सड़क पर दौड़ने वाले कारों के प्रदूषण की निगरानी के लिए एक बेहद नई और सख्त तकनीक का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत 1 अप्रैल 2028 से सड़क किनारे खास रिमोट सेंसिंग टूल और कैमरे लगाने की सिफारिश की गई है. जो बिना गाड़ी को रोके उसके धुएं की जांच कर सकेंगे.

जब भी कोई वाहन इन उपकरणों के सामने से गुजरेगा तो सेंसर तुरंत उसके उत्सर्जन में मौजूद हानिकारक गैसों और प्रदूषण की मात्रा को माप लेंगे. इसके साथ ही लगे हुए आधुनिक कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट को भी स्कैन कर लेंगे. जिससे तय सीमा से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की तुरंत पहचान की जा सकेगी.

गाड़ियों में हर हाल में लगवाना होगा यह पार्ट, नया नियम ला रही सरकार

AI Generated Image

इन गाड़ियों पर होगी कार्रवाई

बता दें कि सरकार इस नई तकनीक से पुरानी और खटारा गाड़ियों की पहचान कर लेगी जो तय मानकों से कई गुना ज्यादा धुआं निकालकर पर्यावरण को दूषित करती हैं. समिति ने सिफारिश की है कि इस तरह की अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की दोबारा जांच कराई जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत या चालान की कार्रवाई की जाएगी.

इसपर अधिकारियों का मानना है कि इस तकनीक को देश में ही स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाए ताकि यह सस्ती पड़े और मौजूदा पीयूसी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके. इस पूरी योजना का मकसद दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा को साफ करना और सड़क पर चलने वाले हर वाहन को प्रदूषण के मानकों के दायरे में बांधना है.

आम जनता पर पड़ेगा इसका असर

वहीं सरकार के इन संभावित और सख्त नियमों के आने से आम गाड़ी मालिकों की जेब पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है. अगर गाड़ियों में पीएम 2.5 और हानिकारक गैस रोकने वाले विशेष एयर फिल्टर लगाना अनिवार्य किया जाता है. तो कार मालिकों को इसके लिए अलग से खर्च करना पड़ सकता है.

जबकि इसके अलावा जगह-जगह आधुनिक सेंसर और कैमरों के जरिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग होने से थोड़ा सा भी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां तुरंत पकड़ में आ जाएंगी, जिससे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: गाड़ियों में हर हाल में लगवाना होगा यह पार्ट, नया नियम ला रही सरकार

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कार बेचने के बाद भी आपके नाम पर आ रहा चालान, कहां रह गई कमी?
कार बेचने के बाद भी आपके नाम पर आ रहा चालान, कहां रह गई कमी?
ऑटो
टूरिस्ट बस का कारोबार कितना फायदेमंद, जानें खर्च और कमाई?
टूरिस्ट बस का कारोबार कितना फायदेमंद, जानें खर्च और कमाई?
ऑटो
चार्जिंग की चिंता कम? Mercedes-Benz को PHEV से उम्मीद
चार्जिंग की चिंता कम? Mercedes-Benz को PHEV से उम्मीद
ऑटो
पानी में भी तैरेगी ये SUV, 12 मिनट में रिकॉर्ड बुकिंग
पानी में भी तैरेगी ये SUV, 12 मिनट में रिकॉर्ड बुकिंग
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
महाराष्ट्र
ठाकरे जूनियर्स पर FIR! मुंबई प्रोटेस्ट के बीच आदित्य और अमित पर लगे ये आरोप
ठाकरे जूनियर्स पर FIR! मुंबई प्रोटेस्ट के बीच आदित्य और अमित पर लगे ये आरोप
इंडिया
SC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'
SC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'
बॉलीवुड
15 साल बाद आ रहा विद्या बालन की ‘द डर्टी पिक्चर’ का सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी का भी दिया हिंट
‘द डर्टी पिक्चर’ का आ रहा सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म
क्रिकेट
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कांग्रेस की ममता चौधरी, जिनका अजय राय से हुआ पंगा
कौन हैं कांग्रेस की ममता चौधरी, जिनका अजय राय से हुआ पंगा
Home Tips
Rice Storage Tips: बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?
बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget