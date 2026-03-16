Honda जल्द ला रही '0 Alpha’ इलेक्ट्रिक SUV, राजस्थान में 1200 करोड़ रुपये का निवेश

दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि Honda अमेरिकी बाजार के लिए अपनी कुछ इलेक्ट्रिक कार योजनाओं को धीमा कर सकती है. हालांकि Honda Cars India अब भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने राजस्थान में अपनी Tapukara फैक्ट्री में नई इलेक्ट्रिक SUV बनाने के लिए करीब 1200 करोड़ रुपये के निवेश की पुष्टि की है. इस नई इलेक्ट्रिक SUV का नाम ‘0 Alpha’ बताया जा रहा है. आइए विस्तार से जानते हैं.

राजस्थान में बनेगी Honda की नई EV

Honda Cars India के CEO Takashi Nakajima ने हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की. इस बैठक में कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं पर चर्चा हुई. इस बातचीत के बाद यह साफ हो गया कि Honda भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV ‘0 Alpha’ का निर्माण राजस्थान की Tapukara फैक्ट्री में करेगी. कंपनी का मानना है कि यह प्लांट भविष्य में Honda की EV मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बन सकता है. मुख्यमंत्री ने भी इस निवेश की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘Make in India for the world’ मिशन के अनुरूप है. इसका मतलब है कि भारत में बनी यह कार भविष्य में अन्य देशों में भी भेजी जा सकती है.

2025 के अंत में शुरू हो सकता है प्रोडक्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Honda ‘0 Alpha’ SUV का प्रोडक्शन इस साल के अंत तक शुरू कर सकती है. वहीं इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग अगले साल यानी 2026 के आसपास होने की उम्मीद है. यह SUV Honda के लिए भारतीय बाजार में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट साबित हो सकती है. कंपनी नए मॉडल के जरिए भारत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत बनाना चाहती है.

बैटरी और परफॉर्मेंस

Honda की नई ‘0 Alpha’ इलेक्ट्रिक SUV में दो बैटरी विकल्प मिलने की उम्मीद है. इसमें 65 kWh और 75 kWh के बैटरी पैक दिए जा सकते हैं. इन बैटरियों में LFP (Lithium Iron Phosphate) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा. यह बैटरी भारत के मौसम और सड़क की परिस्थितियों के लिए ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है. इसके अलावा इस SUV में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की संभावना है. यह फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आ सकती है.

भारतीय बाजार में बढ़ेगी Honda की पकड़

Honda की ‘0 Alpha’ इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च होने के बाद कई अन्य इलेक्ट्रिक SUVs को कड़ी टक्कर दे सकती है. भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और Honda भी इस सेगमेंट में मजबूत एंट्री करना चाहती है. अगर कंपनी अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV को सही कीमत और अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च करती है, तो यह भारतीय ग्राहकों के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकती है.

ये भी पढ़ें: भारत में Ferrari 849 Testarossa की एंट्री, जानिए कितनी पावरफुल है ये सुपरकार