हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में Ferrari 849 Testarossa की एंट्री, जानिए कितनी पावरफुल है ये सुपरकार

भारत में Ferrari 849 Testarossa की एंट्री, जानिए कितनी पावरफुल है ये सुपरकार

Ferrari ने भारत में अपनी नई सुपरकार Ferrari 849 Testarossa पेश कर दी है. आइए इसकी कीमत, हाइब्रिड इंजन, टॉप स्पीड और खास फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Mar 2026 09:32 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में लग्जरी और सुपरकारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए Ferrari ने अपनी नई सुपरकार Ferrari 849 Testarossa को भारत में पेश कर दिया है. यह कार कंपनी की पॉपुलर सुपरकार SF90 Stradale की जगह लेने वाली है. नई Ferrari 849 Testarossa को शानदार डिजाइन, पावरफुल इंजन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया गया है. ये सुपरकार परफॉर्मेंस और लग्जरी दोनों के मामले में काफी खास मानी जा रही है.

Ferrari 849 Testarossa का दमदार इंजन

Ferrari 849 Testarossa में कंपनी ने बेहद पावरफुल इंजन दिया है. इस सुपरकार में 4.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन लगाया गया है. इसके साथ प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम भी दिया गया है, जिसमें तीन इलेक्ट्रिक मोटर शामिल हैं. यह पूरा सिस्टम मिलकर करीब 1030 हॉर्सपावर की ताकत जनरेट करता है. इतनी ज्यादा पावर के कारण यह कार बेहद तेज और दमदार परफॉर्मेंस देती है. इस कार में 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जिससे ड्राइविंग और भी स्मूद हो जाती है. Ferrari 849 Testarossa की टॉप स्पीड करीब 330 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है. स्पीड के मामले में भी यह सुपरकार काफी शानदार है. यह कार सिर्फ 2.25 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. वहीं 0 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंचने में इसे लगभग 6.3 सेकेंड का समय लगता है.

Ferrari 849 Testarossa के खास फीचर्स

Ferrari की इस नई सुपरकार में कई मॉडर्न और प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. कार में 16 इंच का बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिससे ड्राइवर को जरूरी जानकारी आसानी से मिलती है. इसके अलावा इसमें 9 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले भी दिया गया है. यह सिस्टम वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है, जिससे स्मार्टफोन को आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है. कार में 7 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है, जो बेहतर साउंड क्वालिटी देता है. इसके साथ प्रीमियम इंटीरियर, मॉडर्न डिजाइन और एलईडी हेडलाइट्स जैसे कई शानदार फीचर्स भी मिलते हैं. इन सभी फीचर्स के कारण यह सुपरकार लग्जरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाती है.

Ferrari 849 Testarossa की कीमत

Ferrari ने इस सुपरकार की शुरुआती कीमत भारत में लगभग 10.37 करोड़ रुपये रखी है. हालांकि ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार कार में कई कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हैं. अगर कोई ग्राहक एक्स्ट्रा फीचर्स या खास डिजाइन चुनता है तो कार की कीमत और भी ज्यादा हो सकती है.

यह भी पढ़ें:-

Tata Nexon या Maruti Brezza, किस गाड़ी को EMI पर खरीदना पड़ेगा सस्ता? ये हिसाब जानना जरूरी 

Published at : 16 Mar 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
Ferrari Auto News Supercar INDIA Ferrari 849 Testarossa 849 Testarossa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
भारत में Ferrari 849 Testarossa की एंट्री, जानिए कितनी पावरफुल है ये सुपरकार
भारत में Ferrari 849 Testarossa की एंट्री, जानिए कितनी पावरफुल है ये सुपरकार
ऑटो
1.5 लाख रुपये के बजट में ढूंढ रहे कोई शानदार बाइक? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे परफेक्ट
1.5 लाख रुपये के बजट में ढूंढ रहे कोई शानदार बाइक? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे परफेक्ट
ऑटो
Maruti Fronx Hybrid से लेकर नई Tata Nexon तक, मार्केट में जल्द एंट्री लेंगी ये कॉम्पैक्ट SUVs
Maruti Fronx Hybrid से लेकर नई Tata Nexon तक, मार्केट में जल्द एंट्री लेंगी ये कॉम्पैक्ट SUVs
ऑटो
Hyundai Creta या Toyota Hyryder, 50 हजार सैलरी वालों के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना सही?
Hyundai Creta या Toyota Hyryder, 50 हजार सैलरी वालों के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना सही?
Advertisement

वीडियोज

Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मुख्य सचिव और गृह सचिव हटाये गये, जानें अब किसे मिली जिम्मेदारी
पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मुख्य सचिव और गृह सचिव हटाये गये, जानें अब किसे मिली जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यह CM योगी को बदनाम...', यूपी SI भर्ती परीक्षा में विवादित सवाल पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम
'यह CM योगी को बदनाम...', यूपी SI भर्ती परीक्षा में विवादित सवाल पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम
विश्व
'अगर खर्ग पर हमला हुआ तो...', IRGC नेवी चीफ ने दी अमेरिका को खुलेआम धमकी, अब क्या करेंगे ट्रंप
'अगर खर्ग पर हमला हुआ तो...', IRGC नेवी चीफ ने दी अमेरिका को खुलेआम धमकी, अब क्या करेंगे ट्रंप
क्रिकेट
‘यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है…’ पहले सलमान अली आगा को रन आउट कर चिढ़ाया, फिर लिटन दास ने दिया तीखा जवाब
‘यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है…’ पहले सलमान अली आगा को रन आउट कर चिढ़ाया, फिर लिटन दास ने दिया तीखा जवाब
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 17: 'द केरल स्टोरी 2’ ने तीसरे संडे मचा दिया गदर, धुआंधार छापे नोट, जानें- 17 दिनों में कितना कमा डाला मुनाफा
'द केरल स्टोरी 2’ ने तीसरे संडे मचा दिया गदर, जानें- 17 दिनों में कितना कमा डाला मुनाफा
इंडिया
Rajya Sabha Election Results 2026: राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग, बिहार, ओडिशा और हरियाणा में कड़ी टक्कर, जानें क्या है नंबर गेम
राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग, बिहार, ओडिशा और हरियाणा में कड़ी टक्कर, जानें क्या है नंबर गेम
शिक्षा
वीजा इंटरव्यू के लिए ऐसे करें तैयारी, काम आएंगे ये टिप्स
वीजा इंटरव्यू के लिए ऐसे करें तैयारी, काम आएंगे ये टिप्स
ट्रेंडिंग
शादी में पावर और स्टाइल का तड़का! दुल्हन ने हायाबूसा चलाकर ली एंट्री, लोग बोले- ये हुई न ब्राइड
शादी में पावर और स्टाइल का तड़का! दुल्हन ने हायाबूसा चलाकर ली एंट्री, लोग बोले- ये हुई न ब्राइड
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget