पावरफुल इंजन, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, Honda भारत में पेश करने जा रही प्रीमियम स्कूटर

भारत में स्कूटर बाजार लगातार तेजी से बढ़ रहा है और अब कंपनियां सिर्फ माइलेज वाले साधारण स्कूटर ही नहीं बल्कि स्टाइलिश और प्रीमियम मॉडल्स पर भी ज्यादा ध्यान दे रही हैं. खासकर युवाओं के बीच स्पोर्टी डिजाइन और एडवांस फीचर्स वाले स्कूटर की मांग तेजी से बढ़ी है.

इसी बीच Honda ने अपने लोकप्रिय इंटरनेशनल स्कूटर Honda Airblade का डिजाइन भारत में पेटेंट कराया है. माना जा रहा है कि कंपनी भविष्य में इस स्कूटर को भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. हालांकि अभी कंपनी की तरफ से लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. कई बार पेटेंट सिर्फ डिजाइन सुरक्षा के लिए भी कराया जाता है, लेकिन इससे लॉन्च की संभावनाएं जरूर बढ़ जाती हैं.

कैसे हैं स्कूटर के फीचर्स?

Honda Airblade फिलहाल कई विदेशी बाजारों में बेचा जा रहा है और वहां इसे काफी पसंद किया जाता है. यह स्कूटर अपने स्पोर्टी लुक, दमदार इंजन और आधुनिक फीचर्स की वजह से युवाओं के बीच लोकप्रिय माना जाता है. इसका डिजाइन नॉर्मल स्कूटर से काफी अलग और ज्यादा अग्रेसिव दिखाई देता है. इसमें शार्प बॉडी पैनल, एरोडायनामिक फ्रंट डिजाइन और स्टाइलिश LED हेडलाइट्स दी गई हैं, जो इसे प्रीमियम फील देती हैं.

Expired Driving License Rules: क्या आपका DL भी एक साल से पड़ा है एक्सपायर? तुरंत कराएं यह काम, वरना होगी इतनी दिक्कत

स्कूटर का इंजन और मुकाबला

इंजन की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में मिलने वाले मॉडल में लगभग 150cc से 160cc के बीच का इंजन देखने को मिलता है. यह इंजन सिर्फ शहर के ट्रैफिक में ही नहीं बल्कि लंबी दूरी और हाईवे राइडिंग के लिए भी बेहतर माना जाता है. आम स्कूटर की तुलना में इसका इंजन ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे तेज एक्सीलरेशन और स्मूद परफॉर्मेंस मिलती है.

फीचर्स के मामले में भी यह स्कूटर काफी एडवांस माना जाता है. इसमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्ट की सिस्टम, बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज, USB चार्जिंग पोर्ट और मॉडर्न ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जाते हैं. कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स में ABS और स्मार्ट स्टार्ट टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. यही वजह है कि इसे सिर्फ एक नॉर्मल स्कूटर नहीं बल्कि एक प्रीमियम अर्बन स्कूटर के रूप में देखा जाता है.

अगर यह मॉडल भारत में लॉन्च होता है तो इसका मुकाबला देश के प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट से होगा. मौजूदा समय में भारतीय बाजार में 125cc और 160cc सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है, इसलिए कंपनी इस स्कूटर को युवा ग्राहकों को ध्यान में रखकर ला सकती है.

यह भी पढ़ें:-

अब इथेनॉल पर चलेंगी बाइक्स, Royal Enfield से लेकर Yamaha तक कर रहीं टेस्टिंग, जानें डिटेल्स