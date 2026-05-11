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हिंदी न्यूज़ऑटोएक नए अवतार में पेश होने जा रही Skoda Slavia, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?

एक नए अवतार में पेश होने जा रही Skoda Slavia, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?

New Skoda Slavia: नई स्लाविया पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट फीचर्स के साथ आ सकती है. इसमें ADAS जैसे एडवांस फीचर्स मिलने की भी उम्मीद है. आइए गाड़ी की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 11 May 2026 08:40 AM (IST)
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भारतीय बाजार में सेडान कारों की पॉपुलेरिटी भले ही SUV के मुकाबले थोड़ी कम हुई हो, लेकिन आज भी कई ग्राहक स्टाइलिश डिजाइन, शानदार ड्राइविंग और प्रीमियम फील वाली सेडान कारों को पसंद करते हैं. इसी को देखते हुए Skoda Auto अपनी लोकप्रिय सेडान Skoda Slavia को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है. हाल ही में इस कार के फेसलिफ्ट मॉडल को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे साफ हो गया है कि कंपनी जल्द ही इसमें बड़े अपडेट देने वाली है.

कैसा होगा डिजाइन?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई Skoda Slavia फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके डिजाइन में देखने को मिलेगा. टेस्टिंग के दौरान कार को पूरे कवर के साथ देखा गया, लेकिन इसके बावजूद नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलैंप और नए बंपर डिजाइन की झलक दिखाई दी है. माना जा रहा है कि कंपनी इसे पहले से ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देने वाली है. इसके अलावा कार में नए डिजाइन के अलॉय व्हील और रियर प्रोफाइल में भी हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

गाड़ी का इंटीरियर और फीचर्स

नई Slavia के इंटीरियर में भी कई बड़े बदलाव होने की उम्मीद है. कंपनी इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर क्वालिटी वाला केबिन दे सकती है. इसके साथ ही इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स जोड़े जा सकते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई Slavia पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट फीचर्स के साथ आ सकती है. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो नई Slavia में ADAS जैसे एडवांस फीचर्स मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है. इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, बेहतर पार्किंग असिस्ट और नए ड्राइवर असिस्ट फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर इन फीचर्स की पुष्टि नहीं की है.

गाड़ी का इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार में मौजूदा 1.0 लीटर TSI और 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन विकल्प जारी रह सकते हैं. ये इंजन अपनी दमदार परफॉर्मेंस और स्मूद ड्राइविंग के लिए पहले से ही काफी पसंद किए जाते हैं. कंपनी इसमें गियरबॉक्स और फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने पर काम कर सकती है.
 
माना जा रहा है कि नई Skoda Slavia फेसलिफ्ट को जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Hyundai Verna, Honda City और Volkswagen Virtus जैसी प्रीमियम सेडान कारों से होगा. 

यह भी पढ़ें:- बेहद खास है इलेक्ट्रिक कार का ये फीचर, चलते-चलते ही चार्ज कर देता है बैटरी, जानिए डिटेल्स 

Published at : 11 May 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Skoda Auto Skoda Slavia New Skoda Slavia Skoda Slavia 2026
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