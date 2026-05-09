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हिंदी न्यूज़ऑटोExpired Driving License Rules: क्या आपका DL भी एक साल से पड़ा है एक्सपायर? तुरंत कराएं यह काम, वरना होगी इतनी दिक्कत

Expired Driving License Rules: क्या आपका DL भी एक साल से पड़ा है एक्सपायर? तुरंत कराएं यह काम, वरना होगी इतनी दिक्कत

Expired Driving License Rules: मोटर वाहन नियमों के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस शुरुआती तौर पर 20 या 40 साल तक की आयु तक वैलिड माना जाता है. इसके बाद इसे हर 10 साल में रिन्यू कराना पड़ता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 09 May 2026 02:08 PM (IST)
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Expired Driving License Rules: अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है. बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध माना जाता है. कई लोग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी लंबे समय तक इसे रिन्यू नहीं कराते हैं, लेकिन ऐसा करना भी भारी पड़ सकता है. दरअसल, एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर जुर्माना लग सकता है और एक तय समय के बाद लाइसेंस पूरी तरह रद्द भी हो सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक साल से एक्सपायर पड़ा है तो आपको कौन सा काम तुरंत करना चाहिए, वरना आपको बड़ी परेशानी हो सकती है. 

कितने समय तक वैलिड रहता है ड्राइविंग लाइसेंस?

मोटर वाहन नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस शुरुआती तौर पर 20 या 40 साल तक की आयु तक वैलिड माना जाता है. इसके बाद इसे हर 10 साल में रिन्यू कराना पड़ता है. वहीं 50 साल की उम्र पार करने के बाद लाइसेंस की वैधता अवधि घटकर 5 साल रह जाती है. ऐसे में अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि सरकार की तरफ से 30 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है. इस दौरान बिना एक्स्ट्रा जुर्माने के रिन्यूअल कराया जा सकता है. हालांकि इसके बाद देरी होने पर एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है. 

1 साल से ज्यादा एक्सपायर हुआ तो बढ़ जाएगी दिक्कत

नियमों के अनुसार अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 1 साल के अंदर रिन्यू नहीं कराया गया तो मामला गंभीर हो सकता है. ऐसी स्थिति में लाइसेंस रद्द माना जा सकता है और फिर व्यक्ति को नए लाइसेंस की तरह पूरी प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी पड़ सकती है. कुछ मामलों में दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना भी जरूरी हो जाता है. इसलिए एक्सपायरी के बाद लंबे समय तक इंतजार करना परेशानी बढ़ा सकता है. 

ऑनलाइन कैसे रिन्यू करें ड्राइविंग लाइसेंस?

  • अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया काफी हद तक डिजिटल हो चुकी है.
  • इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.
  • ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए सबसे पहले सड़क परिवहन की वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस ऑप्शन चुनना होता है.
  • इसके बाद अपना राज्य सेलेक्ट कर करें.
  • फिर डीएल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करने पर पुरानी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी. 
  • इसके बाद रिन्यूअल ऑप्शन चुनकर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं.
  • आवेदन पूरा होने के बाद ऑनलाइन फीस जमा करनी होती है. 
  • यह प्रक्रिया पूरी होने के पर रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखी जा सकती है. 

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किन डॉक्यूमेंट की पड़ती है जरूरत?

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखना जरूरी है. इनमें पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल सिग्नेचर शामिल है. अगर आवेदक की उम्र 40 साल से ज्यादा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट यानी फॉर्म नंबर-1 ए भी जमा करना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें-First EVM Election: देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 May 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
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