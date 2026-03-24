Honda अब भारत के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तेजी से नए मॉडल्स लाने की तैयारी कर रही है. कंपनी खास तौर पर SUV सेगमेंट पर ध्यान दे रही है, क्योंकि भारत में इस समय SUV की मांग सबसे ज्यादा बढ़ रही है. Honda का प्लान है कि वह पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तीनों तरह की गाड़ियां लॉन्च करे ताकि हर तरह के ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्टिव किया जा सके. कंपनी का यह कदम Maruti और Tata जैसी बड़ी कंपनियों के लिए चुनौती बन सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

बढ़ेगी हाइब्रिड सेगमेंट में टक्कर

रिपोर्ट्स के अनुसार Honda Elevate का हाइब्रिड वर्जन 2026 के अंत तक भारत में लॉन्च हो सकता है. इसमें Honda City e:HEV वाला 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन दिया जा सकता है, जो अच्छा माइलेज और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा. डिजाइन और फीचर्स की बात करें तो यह मौजूदा Elevate जैसा ही होगा, लेकिन इसमें Hybrid बैज और कुछ छोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं. लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Hyundai Creta और Kia Seltos के हाइब्रिड मॉडल्स से होगा.

Honda की नई इलेक्ट्रिक SUV और 3-रो SUV पर काम जारी

Honda भारत के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV पर भी काम कर रही है, जिसे 0 Alpha नाम दिया गया है. ये कार नए डिजाइन के साथ आएगी और देखने में काफी मॉडर्न होगी. इसमें 65kWh और 75kWh के बैटरी ऑप्शन मिल सकते हैं, जिससे लंबी रेंज मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही Honda एक 3-रो हाइब्रिड SUV भी तैयार कर रही है. ये नई PF2 प्लेटफॉर्म पर बनेगी और इसका डिजाइन जापान और थाईलैंड में तैयार किया जा रहा है.

ग्लोबल मॉडल्स और नई Honda City भी आएगी

Honda अपने कुछ ग्लोबल मॉडल्स को भी भारत में लाने की तैयारी कर रही है. Honda ZR-V को 2026 तक भारत में CBU मॉडल के रूप में लाया जा सकता है. इसमें 2.0 लीटर हाइब्रिड इंजन मिलेगा जो करीब 180bhp की पावर देगा. इसके अलावा Honda Prelude जैसी स्पोर्ट्स कार भी भारत आ सकती है, जो कंपनी की ब्रांड इमेज को मजबूत करेगी. वहीं Honda City का नया जनरेशन मॉडल 2028 तक लॉन्च हो सकता है, जिसमें नया डिजाइन और बेहतर इंटीरियर मिलेगा.

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