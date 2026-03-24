हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHonda New Cars 2026: जल्द भारत में जल्द आ रही Honda की नई गाड़ियां, Maruti और Tata की बढ़ेगी टेंशन

Honda New Cars 2026: जल्द भारत में जल्द आ रही Honda की नई गाड़ियां, Maruti और Tata की बढ़ेगी टेंशन

Honda भारत में नई SUV, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारें लाने की तैयारी में है. आने वाले सालों में कंपनी नई SUV के साथ बाजार में वापसी कर सकती है. इससे Maruti और Tata जैसी कंपनियों के बीच मुकाबला बढ़ेगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Mar 2026 09:27 AM (IST)
Preferred Sources

Honda अब भारत के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तेजी से नए मॉडल्स लाने की तैयारी कर रही है. कंपनी खास तौर पर SUV सेगमेंट पर ध्यान दे रही है, क्योंकि भारत में इस समय SUV की मांग सबसे ज्यादा बढ़ रही है. Honda का प्लान है कि वह पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तीनों तरह की गाड़ियां लॉन्च करे ताकि हर तरह के ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्टिव किया जा सके. कंपनी का यह कदम Maruti और Tata जैसी बड़ी कंपनियों के लिए चुनौती बन सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

बढ़ेगी हाइब्रिड सेगमेंट में टक्कर

रिपोर्ट्स के अनुसार Honda Elevate का हाइब्रिड वर्जन 2026 के अंत तक भारत में लॉन्च हो सकता है. इसमें Honda City e:HEV वाला 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन दिया जा सकता है, जो अच्छा माइलेज और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा. डिजाइन और फीचर्स की बात करें तो यह मौजूदा Elevate जैसा ही होगा, लेकिन इसमें Hybrid बैज और कुछ छोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं. लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Hyundai Creta और Kia Seltos के हाइब्रिड मॉडल्स से होगा.

Honda की नई इलेक्ट्रिक SUV और 3-रो SUV पर काम जारी

Honda भारत के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV पर भी काम कर रही है, जिसे 0 Alpha नाम दिया गया है. ये कार नए डिजाइन के साथ आएगी और देखने में काफी मॉडर्न होगी. इसमें 65kWh और 75kWh के बैटरी ऑप्शन मिल सकते हैं, जिससे लंबी रेंज मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही Honda एक 3-रो हाइब्रिड SUV भी तैयार कर रही है. ये नई PF2 प्लेटफॉर्म पर बनेगी और इसका डिजाइन जापान और थाईलैंड में तैयार किया जा रहा है.

ग्लोबल मॉडल्स और नई Honda City भी आएगी

Honda अपने कुछ ग्लोबल मॉडल्स को भी भारत में लाने की तैयारी कर रही है. Honda ZR-V को 2026 तक भारत में CBU मॉडल के रूप में लाया जा सकता है. इसमें 2.0 लीटर हाइब्रिड इंजन मिलेगा जो करीब 180bhp की पावर देगा. इसके अलावा Honda Prelude जैसी स्पोर्ट्स कार भी भारत आ सकती है, जो कंपनी की ब्रांड इमेज को मजबूत करेगी. वहीं Honda City का नया जनरेशन मॉडल 2028 तक लॉन्च हो सकता है, जिसमें नया डिजाइन और बेहतर इंटीरियर मिलेगा.

ये भी पढ़ें: फुल चार्ज में दिल्ली से बिहार तक बिना रुके सफर! इन 5 इलेक्ट्रिक कारों की रेंज सुनकर चौंक जाएंगे आप

Published at : 24 Mar 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Honda Elevate Hybrid Honda Electric SUV India Honda New Cars India Honda SUV 2026 Honda Upcoming Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Honda New Cars 2026: जल्द भारत में जल्द आ रही Honda की नई गाड़ियां, Maruti और Tata की बढ़ेगी टेंशन
Honda New Cars 2026: जल्द भारत में जल्द आ रही Honda की नई गाड़ियां, Maruti और Tata की बढ़ेगी टेंशन
ऑटो
नई कार के लिए क्यों जरूरी होती हैं पहली तीन सर्विस? हर हाल में ध्यान रखें ये बातें
नई कार के लिए क्यों जरूरी होती हैं पहली तीन सर्विस? हर हाल में ध्यान रखें ये बातें
ऑटो
हार्ड हो गया मैन्युअल कार का गियर बॉक्स तो न करें ये गलतियां, वरना होगा तगड़ा नुकसान
हार्ड हो गया मैन्युअल कार का गियर बॉक्स तो न करें ये गलतियां, वरना होगा तगड़ा नुकसान
ऑटो
Tesla को टक्कर देने आई Xiaomi SU7, 3 सेकंड में पकड़ती है 100 की रफ्तार, जानें कितनी है रेंज
Tesla को टक्कर देने आई Xiaomi SU7, 3 सेकंड में पकड़ती है 100 की रफ्तार, जानें कितनी है रेंज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iranian President Pezeshkian: ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूज पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूज पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
राजस्थान
जेल में बंद उमर खालिद को भेजा जाएगा राज्यसभा? मुस्लिम संगठनों की मांग से बढ़ी हलचल
जेल में बंद उमर खालिद को भेजा जाएगा राज्यसभा? राजस्थान में मुस्लिम संगठनों की मांग से बढ़ी हलचल
विश्व
ट्रंप के शांति वाले ऐलान के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ईरान, अमेरिका को दिया अल्टीमेटम- 'गारंटी दो वरना, सिर के बदले सिर...’
ट्रंप के शांति वाले ऐलान के बाद ईरान का US को अल्टीमेटम- 'गारंटी दो वरना, सिर के बदले सिर...'
क्रिकेट
कार्तिक त्यागी ने एक ओवर में लिए तीन विकेट, आखिरी ओवर में रन आउट से हुआ मैच का फैसला
कार्तिक त्यागी ने एक ओवर में लिए तीन विकेट, आखिरी ओवर में रन आउट से हुआ मैच का फैसला
टेलीविजन
'धुरंधर 2' में सौम्या टंडन को खली अक्षय खन्ना की कमी, बोलीं- 'मैंने उन्हें काफी मिस किया, क्योंकि वो..'
'धुरंधर 2' में सौम्या टंडन को खली अक्षय खन्ना की कमी, बोलीं- 'मैंने उन्हें काफी मिस किया..'
विश्व
India-US Relations: पहले मार्को रुबियो फिर गल्फ देशों के राजदूतों संग जयशंकर की मीटिंग, जंग के बीच भारत कर क्या रहा?
पहले मार्को रुबियो फिर गल्फ देशों के राजदूतों संग जयशंकर की मीटिंग, जंग के बीच भारत कर क्या रहा?
Results
RBSE 10th Results 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, देखें इसे चेक करने का डायरेक्ट लिंक
राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, देखें इसे चेक करने का डायरेक्ट लिंक
हेल्थ
Best Time To Get Pregnant: पीरियड शुरू होने के कितने दिन बाद प्रेग्नेंसी के सबसे ज्यादा चांस, न्यू कपल्स के लिए जरूरी बात
पीरियड शुरू होने के कितने दिन बाद प्रेग्नेंसी के सबसे ज्यादा चांस, न्यू कपल्स के लिए जरूरी बात
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget