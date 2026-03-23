आज के समय में इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी चिंता उनकी रेंज को लेकर होती है, लेकिन अब यह तेजी से बदल रही है. दुनियाभर की कंपनियां बैटरी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में लगी हैं. हाल ही में नई बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ यह दावा किया गया है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारें 1000 किलोमीटर से ज्यादा चल सकेंगी. हालांकि अभी भी बाजार में ऐसी कई कारें मौजूद हैं जो एक बार चार्ज करने पर 750 से 960 किलोमीटर तक चल सकती हैं. इसका मतलब यह है कि आप दिल्ली से यूपी या बिहार तक का सफर आराम से कर सकते हैं, वह भी बिना बार-बार चार्ज किए.

Lucid Air Grand Touring

Lucid Air Grand Touring इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक कारों में सबसे आगे है. ये एक लग्जरी सेडान है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा है लेकिन इसके फीचर्स भी उतने ही शानदार हैं. यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 960 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें डुअल मोटर सिस्टम दिया गया है जो 819 हॉर्सपावर की ताकत देता है. यह कार बहुत तेज भी है और केवल 3 सेकेंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकती है. इसकी एक खास बात ये है कि सिर्फ 20 मिनट की चार्जिंग में यह लगभग 480 किलोमीटर तक चल सकती है.

Mercedes EQS 450 Plus

Mercedes Benz EQS 450+ एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार है, जो भारत में भी उपलब्ध है. इसकी कीमत करीब 1.3 करोड़ रुपये से ज्यादा है. यह कार एक बार चार्ज करने पर लगभग 857 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है, जिससे यह सिर्फ 30 मिनट में 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है.

DS Number 8 और Audi A6 e-tron

DS Number 8 एक फ्रेंच इलेक्ट्रिक कार है, जो अपने शानदार डिजाइन और आरामदायक इंटीरियर के लिए जानी जाती है. यह कार एक बार चार्ज में करीब 750 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें दमदार मोटर दी गई है, जो अच्छी परफॉर्मेंस देती है. दूसरी ओर Audi A6 e-tron Performance भी एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी रेंज भी लगभग 750 किलोमीटर तक है. इसमें बड़ी बैटरी और Fast चार्जिंग की सुविधा दी गई है, जिससे यह कम समय में चार्ज हो जाती है.

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