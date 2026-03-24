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हिंदी न्यूज़ऑटोनई कार के लिए क्यों जरूरी होती हैं पहली तीन सर्विस? हर हाल में ध्यान रखें ये बातें

नई कार के लिए क्यों जरूरी होती हैं पहली तीन सर्विस? हर हाल में ध्यान रखें ये बातें

नई कार की पहली तीन सर्विस उसकी लंबी उम्र और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी होती हैं. आइए सही समय और ध्यान रखने वाली जरूरी बातों के बारें में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Mar 2026 08:39 AM (IST)
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जब आप नई कार खरीदते हैं, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. खासकर शुरुआत की तीन सर्विस सबसे ज्यादा अहम मानी जाती हैं. कई लोग सोचते हैं कि नई कार में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए सर्विस को टाल देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है. पहली सर्विस में कार के सभी जरूरी पार्ट्स को चेक की जाती है, ताकि अगर कोई छोटी समस्या हो तो उसे समय रहते ठीक किया जा सके. नई कार के इंजन और दूसरे पार्ट्स शुरुआत में सेट होते हैं, इसलिए इस समय सही मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है. अगर इस दौरान लापरवाही की जाए, तो आगे चलकर बड़ी परेशानी और खर्च का सामना करना पड़ सकता है.

पहली तीन सर्विस में क्या-क्या होता है?

  • नई कार की पहली तीन सर्विस अलग-अलग समय पर होती हैं और हर सर्विस का अपना महत्व होता है. पहली सर्विस आमतौर पर 1000 से 1500 किलोमीटर या एक महीने के अंदर होती है. इसमें कार की बेसिक जांच की जाती है, जैसे इंजन ऑयल, ब्रेक और अन्य जरूरी चीजें. दूसरी सर्विस में कार के पार्ट्स को और ध्यान से चेक किया जाता है. इसमें इंजन की परफॉर्मेंस, टायर और सस्पेंशन की जांच होती है.

  • तीसरी सर्विस तक आते-आते कार पूरी तरह सेट हो जाती है, इसलिए इसमें गहरी जांच की जाती है और जरूरत पड़ने पर कुछ पार्ट्स को बदला भी जा सकता है. इन तीनों सर्विस का मकसद यह होता है कि आपकी कार लंबे समय तक बिना परेशानी के चले.

सर्विस के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

जब भी आप अपनी कार सर्विस के लिए दें, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले, हमेशा कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर पर ही कार की सर्विस कराएं. इससे आपकी वारंटी भी बनी रहती है और सही तरीके से काम होता है. दूसरी बात, सर्विस शेड्यूल को कभी नजरअंदाज न करें. समय पर सर्विस कराने से कार की लाइफ बढ़ती है. इसके अलावा, सर्विस के दौरान जो भी काम किया गया है, उसकी पूरी जानकारी लें और बिल जरूर चेक करें. अगर आपको कार चलाते समय कोई आवाज या समस्या महसूस होती है, तो उसे भी सर्विस के समय जरूर बताएं, ताकि उसे तुरंत ठीक किया जा सके.

सर्विस मिस करने से क्या हो सकता है नुकसान?

अगर आप नई कार की शुरुआती सर्विस को नजरअंदाज करते हैं, तो इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. इंजन की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है और माइलेज भी कम हो सकता है. इसके अलावा, छोटे-छोटे पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं, जिससे आगे चलकर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है. सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप समय पर सर्विस नहीं कराते, तो कंपनी की वारंटी भी खत्म हो सकती है. इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी कार की सर्विस को हल्के में न लें.

यह भी पढ़ें:- पहले मॉडल से कितनी बदल गई Hyundai Exter Facelift? कीमत से फीचर्स तक यह जानना जरूरी 

Published at : 24 Mar 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Car Maintenance Tips New Car Service Importance Of The First Car Service Car Servicing Guide
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