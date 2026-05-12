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हिंदी न्यूज़ऑटोAudi Q9 जल्द होगी लॉन्च, जानिए Audi की सबसे बड़ी 7-सीटर SUV में क्या होगा खास

Audi Q9 जल्द होगी लॉन्च, जानिए Audi की सबसे बड़ी 7-सीटर SUV में क्या होगा खास

Audi अपनी सबसे बड़ी और लग्जरी 7-सीटर SUV Q9 को जल्द लॉन्च कर सकती है. आइए इसके फीचर्स, इंजन, इंटीरियर और भारत लॉन्च से जुड़ी पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 May 2026 06:00 PM (IST)
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Audi जल्द ही अपनी नई फ्लैगशिप SUV Q9 को बाजार में पेश करने की तैयारी कर रही है. यह कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी SUV होगी, जिसे मौजूदा Q7 से ऊपर रखा जाएगा. Audi Q9 का फोकस खासतौर पर लग्जरी और पीछे बैठने वाले यात्रियों के आराम पर रहेगा. माना जा रहा है कि यह नई SUV Audi की A8 लग्जरी सेडान की जगह ले सकती है. भारत में बड़ी लग्जरी SUVs की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी इसे भारतीय बाजार में भी लॉन्च करेगी.

3rd Row वाली सीटिंग और शानदार केबिन

नई Audi Q9 में बड़ा और बेहद प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिलेगा. इसमें तीन पंक्तियों वाली सीटिंग दी जाएगी, जिससे यह बड़ी फैमिली के लिए शानदार विकल्प बन सकती है. दूसरी रो में कैप्टन सीट्स का विकल्प भी मिलेगा, जिनमें पावर एडजस्टमेंट, हीटिंग और कूलिंग जैसे फीचर्स दिए जाएंगे. SUV में बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिलेगा, जिसकी लाइटिंग को अपनी पसंद के हिसाब से बदला जा सकेगा. खास बात यह है कि 3rd Row भी काफी स्पेशियस होगी, जो अब तक की किसी भी Audi SUV में सबसे ज्यादा जगहदार मानी जा रही है.

 पावर ऑपरेटेड दरवाजे होंगे खास आकर्षण

Audi Q9 का इंटीरियर पूरी तरह नया होगा. इसमें कई बड़ी स्क्रीन दी जाएंगी, जिनमें सामने बैठे यात्री के लिए अलग डिस्प्ले भी शामिल होगा. हालांकि कंपनी ने जरूरी फिजिकल बटन भी बनाए रखे हैं, जिससे इस्तेमाल आसान रहेगा. SUV में स्टोरेज स्पेस पर भी खास ध्यान दिया गया है. सेंटर में बड़ा बोतल होल्डर और कई Useful स्टोरेज एरिया मिलेंगे. इस SUV की सबसे खास बात इसके पावर ऑपरेटेड दरवाजे होंगे. पहली बार Audi की किसी गाड़ी में आगे और पीछे दोनों तरफ इलेक्ट्रिक दरवाजे दिए जाएंगे. इन्हें अलग-अलग तरीकों से खोला और बंद किया जा सकेगा, जिससे लग्जरी एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा.

दमदार इंजन और भारत में लॉन्च की उम्मीद

Audi Q9 में V8 इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा छह-सिलेंडर इंजन का विकल्प भी दिया जा सकता है. बड़ी बॉडी और शानदार परफॉर्मेंस के कारण यह SUV लंबी जर्नी में बेहद आरामदायक एक्सपीरियंस दे सकती है. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Mercedes-Benz GLS और BMW X7 जैसी लग्जरी SUVs से होगा. भारत में प्रीमियम 7-सीटर SUVs की बढ़ती मांग को देखते हुए Audi Q9 का लॉन्च लगभग तय माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: Sedan Cars की डिमांड बढ़ी! अप्रैल में 22% बढ़ी बिक्री, सबसे ज्यादा बिकी Dzire

Published at : 12 May 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Audi Auto News SUV Audi Q9 Luxury SUV
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