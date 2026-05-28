Tata और Hyundai को सीधी टक्कर देने आ रही Honda की नई EV, कंपनी ने बताए बड़े प्लान

Honda New Cars: हौंडा अब भारतीय बाजार में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में दिखाई दे रही है. कंपनी आने वाले कुछ सालों में कई नई कारें लॉन्च करने की योजना बना रही है. हाल ही में नई City और ZR-V को पेश करने के बाद अब Honda का पूरा फोकस EV और प्रीमियम सेगमेंट पर नजर आ रहा है. Honda के VP Sales and मार्केटिंग हेड कुणाल बहल ने साफ किया है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में कंपनी कई नए मॉडल लॉन्च करेगी.

खास बात यह है कि हौंडा भारत के लिए अलग रणनीति तैयार कर रही है. नई City को कई ग्लोबल बाजारों से पहले भारत में लॉन्च किया गया, जबकि CR-V की जगह ZR-V को यहां लाया गया. अब कंपनी नई Electric Car के साथ-साथ कुछ Imported और Performance Cars भी भारतीय बाजार में उतार सकती है. यही वजह है कि Honda को लेकर ग्राहकों के बीच उत्साह तेजी से बढ़ रहा है.

Honda की नई EV पर टिकी हैं सबकी नजरें

Honda ने पुष्टि की है कि उसकी अगली बड़ी लॉन्च एक नई Electric Vehicle होगी. कंपनी इसे 0 Alpha नाम से ला सकती है. खास बात यह है कि यह EV Elevate प्लेटफॉर्म पर आधारित नहीं होगी बल्कि इसके लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है. इससे साफ है कि Honda भारतीय EV बाजार को काफी गंभीरता से ले रही है. माना जा रहा है कि यह नई EV सीधे Tata और Hyundai जैसी कंपनियों को चुनौती दे सकती है, जो फिलहाल भारतीय EV बाजार में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं.

कंपनी फिलहाल Elevate Hybrid को लेकर ज्यादा फोकस नहीं कर रही, लेकिन आने वाले समय में ज्यादा Hybrid Cars लाने की संभावना जरूर जताई गई है. बढ़ती फ्यूल कीमतों और Hybrid टेक्नोलॉजी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए Honda आगे इस दिशा में भी बड़ा कदम उठा सकती है.

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Imported और Sports Cars से बढ़ेगा कंपनी का प्रीमियम गेम

Honda सिर्फ EV तक सीमित नहीं रहने वाली. कंपनी भारत में कई CBU Imported Models और Performance Cars भी लाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Honda Prelude जैसी स्पोर्ट्स कार भी भारतीय बाजार में एंट्री ले सकती है. इससे साफ है कि कंपनी अब प्रीमियम और उत्साही ग्राहकों को भी टारगेट करना चाहती है. इसके अलावा हौंडा जल्द एक नई Sub 4 Meter SUV पर भी काम कर रही है.

फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो में Amaze, City और Elevate जैसी कारें मौजूद हैं, जबकि ZR-V की कीमत और डिलीवरी की घोषणा भी जल्द हो सकती है. आने वाले समय में Honda भारतीय बाजार में एक बार फिर मजबूत वापसी करती नजर आ सकती है.

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