हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCar Engine Oil Identification Tips : कैसे पता करें कार का ऑयल खराब है या अच्छा? इन तीन तरीकों से होती है पहचान

Car Engine Oil Identification Tips : कैसे पता करें कार का ऑयल खराब है या अच्छा? इन तीन तरीकों से होती है पहचान

Car Engine Oil Identification Tips :आजकल बाजार में नकली इंजन ऑयल का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे ऑयल में सही केमिकल्स और जरूरी एडिटिव्स नहीं होते, जिसकी वजह से इंजन को पूरी सुरक्षा नहीं मिलती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 28 May 2026 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

Car Engine Oil Identification Tips : डेली कार चलाने के बाद भी कई बार लोग ऑयल की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते और नकली या खराब इंजन ऑयल यूज कर लेते हैं. इससे इंजन की परफॉर्मेंस खराब होने लगती है और बाद में भारी खर्च उठाना पड़ सकता है. आजकल बाजार में नकली इंजन ऑयल का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे ऑयल में सही केमिकल्स और जरूरी एडिटिव्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इंजन को पूरी सुरक्षा नहीं मिलती है.

धीरे-धीरे इंजन के पार्ट्स खराब होने लगते हैं, माइलेज कम हो जाता है और कई बार इंजन सीज होने तक की नौबत आ जाती है. ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कार का ऑयल अच्छा है या खराब, तो कुछ आसान तरीकों से इसकी पहचान की जा सकती है. तो आइए जानते हैं कार का ऑयल खराब है या अच्छा कैसे पता करें और किन तीन तरीकों से पहचान होती है.

1. ऑयल के रंग और गाढ़ेपन से करें पहचान -  इंजन ऑयल की क्वालिटी पहचानने का सबसे आसान तरीका उसका रंग और टेक्सचर देखना है. नया और अच्छा इंजन ऑयल आमतौर पर हल्का सुनहरा या एंबर रंग का होता है. यह साफ और स्मूद दिखाई देता है. अगर ऑयल बहुत ज्यादा काला, गाढ़ा या उसमें गंदगी नजर आए तो समझ जाएं कि ऑयल खराब हो चुका है. कई बार नकली ऑयल में पानी जैसी पतली बनावट भी देखने को मिलती है, जो इंजन के लिए नुकसानदायक होती है. अगर ऑयल से तेज जली हुई या खराब गंध आए तो यह भी खराब क्वालिटी का संकेत हो सकता है. इसके ऑयल का बहुत ज्यादा काला होना या ऑयल में मिट्टी या कण दिखाई देना, साथ ही बहुत ज्यादा पतला या चिपचिपा होना और जली हुई बदबू आना खराब ऑयल के संकेत हो सकते हैं. 

2. पैकेजिंग और सील को ध्यान से देखें - नकली इंजन ऑयल की पहचान उसकी पैकेजिंग से भी की जा सकती है. असली कंपनियों के ऑयल की पैकिंग काफी साफ और प्रोफेशनल होती है. वहीं नकली प्रोडक्ट में कई छोटी गलतियां नजर आ जाती हैं.अगर बोतल पर प्रिंटिंग धुंधली हो, स्पेलिंग गलत हो या लोगो टेढ़ा दिखाई दे तो सावधान हो जाएं. इसके अलावा कैप ढीली हो या पहले से खुली लगे तो ऐसे ऑयल को खरीदने से बचना चाहिए. आजकल ज्यादातर बड़ी कंपनियां QR कोड और बैच नंबर देती हैं, जिससे प्रोडक्ट की जांच की जा सकती है. अगर ये नंबर गायब हों या सही तरीके से प्रिंट न हों तो ऑयल नकली हो सकता है. इसलिए पैकेजिंग में ध्यान रखें कि बोतल की सील टूटी हुई न हो, QR कोड और बैच नंबर मौजूद हों, लेबल साफ और अच्छी क्वालिटी का हो, साथ ही कंपनी का लोगो सही तरीके से प्रिंट हो. 

3. कार की परफॉर्मेंस - अगर आपकी कार पहले की तुलना में अलग परफॉर्मेंस देने लगे तो यह भी खराब इंजन ऑयल का संकेत हो सकता है. खराब या पुराना ऑयल इंजन को सही तरीके से लुब्रिकेट नहीं कर पाता, जिससे कई दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. जैसे अगर इंजन से खट-खट या टिक-टिक जैसी आवाजें आने लगें तो इसका मतलब हो सकता है कि ऑयल अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है. ऐसा तब होता है जब इंजन के पार्ट्स आपस में ज्यादा रगड़ खाते हैं. इसके अलावा पुराना या खराब ऑयल इंजन की गर्मी कम नहीं कर पाता है. इससे इंजन जल्दी गर्म होने लगता है और ओवरहीटिंग की समस्या हो सकती है. साथ ही अगर अचानक कार का माइलेज घटने लगे तो इसकी वजह खराब इंजन ऑयल भी हो सकता है. सही लुब्रिकेशन न मिलने पर इंजन ज्यादा मेहनत करता है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाती है. कार की पिकअप कम होना, गाड़ी का भारी महसूस होना या बार-बार रुकना भी खराब ऑयल का संकेत हो सकता है. 

यह भी पढ़ें - 72 KM का माइलेज, प्रीमियम फीचर्स और बहुत कुछ, Hero MotoCorp ने पेश की नई Splendor

नकली इंजन ऑयल से क्या नुकसान हो सकते हैं?

खराब या नकली ऑयल यूज करने से इंजन के अंदर स्लज जमा होने लगता है. इससे इंजन की लाइफ कम हो जाती है. टर्बो इंजन और हाई परफॉर्मेंस कारों में इसका खतरा और ज्यादा होता है क्योंकि ऐसे इंजन को बेहतर क्वालिटी वाले ऑयल की जरूरत होती है. नकली ऑयल के कारण इंजन जल्दी घिस सकता है. साथ ही इंजन ओवरहीट हो सकता है. इसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी कम हो सकती है.नकली ऑयल से इंजन सीज होने का खतरा बढ़ सकता है और महंगे रिपेयर का खर्च आ सकता है. 

यह भी पढ़ें - शहर के ट्रैफिक के लिए कौन-सी कारें हैं आपके लिए बेस्ट? यहां जानिए 5 बेहतर ऑप्शन्स

Published at : 28 May 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Car Engine Oil Fake Engine Oil Engine Oil Identification Car Oil Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Car Engine Oil Identification Tips : कैसे पता करें कार का ऑयल खराब है या अच्छा? इन तीन तरीकों से होती है पहचान
कैसे पता करें कार का ऑयल खराब है या अच्छा? इन तीन तरीकों से होती है पहचान
ऑटो
Car Insurance लेते समय लोग कर देते हैं ये बड़ी गलती, Claim के वक्त कंपनी कर देती है मना
Car Insurance लेते समय लोग कर देते हैं ये बड़ी गलती, Claim के वक्त कंपनी कर देती है मना
ऑटो
72 KM का माइलेज, प्रीमियम फीचर्स और बहुत कुछ, Hero MotoCorp ने पेश की नई Splendor
72 KM का माइलेज, प्रीमियम फीचर्स और बहुत कुछ, Hero MotoCorp ने पेश की नई Splendor
ऑटो
क्या वायरलेस तरीके से चार्ज हो सकती हैं बसें, इजरायल की यह टेक्निक कितनी कारगर?
क्या वायरलेस तरीके से चार्ज हो सकती हैं बसें, इजरायल की यह टेक्निक कितनी कारगर?
Advertisement

वीडियोज

Israel Attack On Lebanon: नहीं मान रहा इजरायल, लेबनान में भारी तबाही | Netanyahu | Iran | Trump | US
Breaking | US Iran War: ईरान के सैन्य ठिकाने पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Israel Attack On Lebanon: इजरायल की एयर स्ट्राइक से भारी तबाही, लेबनान में दहशत! | Netanyahu | Iran
Breaking | US Iran War: ईरान की सीक्रेट मिलिट्री साइट पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले का ईरान ने लिया बदला, IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना
बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले का ईरान ने लिया बदला, IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश बाबू आप एकदम्मे चुप्पी साधे हैं...'अमेठी विवाद पर ओपी राजभर का सपा चीफ पर जुबानी हमला
'अखिलेश बाबू आप एकदम्मे चुप्पी साधे हैं...'अमेठी विवाद पर ओपी राजभर का सपा चीफ पर जुबानी हमला
इंडिया
बागी हुईं TMC सांसद काकोली घोष, ममता के करीबी नेता पर लगाए गंभीर आरोप
बागी हुईं TMC सांसद काकोली घोष, ममता के करीबी नेता पर लगाए गंभीर आरोप
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
विश्व
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
शिक्षा
क्या दोबारा होगा CBSE 12th Exam? हर चौथा छात्र रिचेकिंग के लिए मांग रहा कॉपी
क्या दोबारा होगा CBSE 12th Exam? हर चौथा छात्र रिचेकिंग के लिए मांग रहा कॉपी
टेक्नोलॉजी
BSNL ने बढ़ाई Jio की टेंशन! नए प्लान में 28 दिन तक मिलेगा 2GB डेटा और फ्री कॉलिंग, जानें कीमत
BSNL ने बढ़ाई Jio की टेंशन! नए प्लान में 28 दिन तक मिलेगा 2GB डेटा और फ्री कॉलिंग, जानें कीमत
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget