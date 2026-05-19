Honda अब भारत में पेश करने जा रही सस्ती SUV, कीमत होगी 10 लाख से भी कम, जानें डिटेल्स

भारतीय कार बाजार में SUV की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. इसी को देखते हुए अब जापानी कंपनी Honda ने भारत के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह साल 2028 तक भारतीय बाजार में एक नई कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करेगी. यह SUV 4 मीटर से छोटी होगी और माना जा रहा है कि यह पुरानी WR-V की जगह ले सकती है. कंपनी की यह नई कार सीधे तौर पर Maruti Suzuki Brezza, Tata Nexon, Hyundai Venue और Kia Sonet जैसी पॉपुलर गाड़ियों को टक्कर देगी.

दरअसल, Honda ने साल 2023 में अपनी WR-V को बंद कर दिया था. इसके बाद कंपनी के पास सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में कोई मॉडल नहीं बचा. लेकिन अब कंपनी दोबारा इस तेजी से बढ़ते सेगमेंट में वापसी करने जा रही है. Honda का कहना है कि इस बार वह भारत के ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई SUV तैयार करेगी. यानी कार का डिजाइन, फीचर्स, कीमत और तकनीक भारतीय बाजार के हिसाब से तय किए जाएंगे.

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नई SUV में क्या होगा खास?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई SUV में कंपनी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दे सकती है, जो मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आ सकता है. Honda भविष्य में इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी ला सकती है, ताकि बेहतर माइलेज और कम प्रदूषण का फायदा मिल सके. हालांकि कंपनी ने अभी इंजन और फीचर्स की पूरी जानकारी साझा नहीं की है. गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपये से कम हो सकती है.

2030 तक भारत में आएंगे नए मॉडल

Honda की यह नई SUV कंपनी की बड़ी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है. कंपनी 2030 तक भारत में कई नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है, जिनमें ज्यादातर SUV होंगी. Honda को लगता है कि भारतीय बाजार में अब SUV सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं और अगर कंपनी को अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो उसे इसी सेगमेंट पर ज्यादा ध्यान देना होगा.

ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि Honda के लिए यह लॉन्च काफी अहम होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कंपनी भारतीय बाजार में पीछे रह गई है. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अगर कंपनी शानदार फीचर्स, बेहतर माइलेज और भरोसेमंद इंजन के साथ नई SUV लाती है तो यह बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती है.

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