Honda Elevate Facelift में मिलेगा बड़ा अपडेट, लेकिन Hybrid का सपना टूटा

Honda Elevate facelift: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में हर दिन कोई न कोई कार लांच हो रही है. जिसके चलते मार्केट में ग्राहकों के पास कई ऑप्शन मिल जा रहे हैं. ऐसे ही अभी होंडा की धाकड़ एसयूवी एलिवेट को लेकर मार्केट में एक बड़ी हलचल चल रही है. अगर आप इस कार के दीवाने हैं तो आपके लिए एक अच्छी और एक थोड़ी निराश करने वाली खबर है. होंडा अपनी इस पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी को एक फ्रेश लुक देने के लिए एलिवेट फेसलिफ्ट पर तेजी से काम कर रही है.

बता दें कि, इस बार गाड़ी के अंदर और बाहर कई बड़े कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे जो इसे अपने सेगमेंट की दूसरी कारों को जमकर टक्कर देगी. लेकिन उन लोगों को थोड़ी निराशा लग सकती है जो इसके हाइब्रिड वर्जन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. कंपनी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल एलिवेट को हाइब्रिड अवतार में लाने का कोई इरादा नहीं है. चलिए पूरी खबर विस्तार से जानतें हैं.

लुक्स में हुआ कॉस्मेटिक बदलाव

बता दें कि, आने वाली होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर की बात करें तो कंपनी इसमें कुछ बड़े कॉस्मेटिक टच-अप करने जा रही है. इसके फ्रंट ग्रिल को थोड़ा बदला जाएगा जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा मस्कुलर और फ्रेश नजर आएगा. साथ ही इसके पिछले हिस्से यानी रियर स्टाइलिंग और बंपर में भी हल्के बदलाव देखने को मिलेंगे जो इसे एकदम नया लुक देंगे.

सबसे बड़ा विजुअल चेंज इसके टायर्स में हो सकता है. क्योंकि इस बार कंपनी इसमें नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स देने वाली है. हालांकि, गाड़ी का ओरिजिनल बॉक्सी और बोल्ड स्टाइल वैसा ही रहेगा, जो लोगों को पहले से ही काफी पसंद आता है.

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इंटीरियर होगा लग्जरी और टेक-लोडेड

सबसे बड़ा बदलाव हमें कार के अंदर यानी केबिन में देखने को मिलेगा. होंडा अपनी नई सिटी फेसलिफ्ट की तरह ही एलिवेट के इंटीरियर को भी पूरी तरह अपग्रेड करने की तैयारी में है. अब इस SUV में आपको सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला पैनोरमिक सनरूफ मिल सकता है. जो केबिन को काफी हवादार और प्रीमियम फील देगा. इसके अलावा इसमें नई सिटी की तरह एक बड़ा 10.25-इंच का स्मूथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और एक पावर्ड हैंडब्रेक जैसे आधुनिक फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं. हालांकि, यह सारे फीचर्स टॉप मॉडल्स में मिल सकते हैं.

टूटा हाइब्रिड का सपना

बता दें कि, कुछ ग्राहकों को झटका लगा है क्योंकि बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि होंडा सिटी की तरह एलिवेट में भी शानदार माइलेज देने वाला हाइब्रिड इंजन मिलेगा, लेकिन अब यह सपना टूट चुका है. होंडा का पूरा फोकस इस समय हाइब्रिड इंजन के बजाय अपनी अपकमिंग नई इलेक्ट्रिक गाड़ी EV को तैयार करने पर है. इसी वजह से कंपनी एलिवेट में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देकर इसकी कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहती.

यानी नई एलिवेट फेसलिफ्ट में आपको पहले की तरह ही भरोसा देने वाला 1.5-लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही मिलता रहेगा. ग्राहकों के पास इसमें 6-स्पीड मैनुअल और स्मूथ सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का पुराना कॉम्बिनेशन चुनने का मौका होगा.

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