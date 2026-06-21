हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHonda Elevate Facelift में मिलेगा बड़ा अपडेट, लेकिन Hybrid का सपना टूटा

Honda Elevate Facelift में मिलेगा बड़ा अपडेट, लेकिन Hybrid का सपना टूटा

Honda Elevate facelift: होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट आ रही है बड़े इंटीरियर और कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ. लेकिन हाइब्रिड का इंतजार करने वालों को झटका लगा है. जानिए क्या कुछ बदलेगा नई एलिवेट में.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 21 Jun 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

Honda Elevate facelift: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में हर दिन कोई न कोई कार लांच हो रही है. जिसके चलते मार्केट में ग्राहकों के पास कई ऑप्शन मिल जा रहे हैं. ऐसे ही अभी होंडा की धाकड़ एसयूवी एलिवेट को लेकर मार्केट में एक बड़ी हलचल चल रही है. अगर आप इस कार के दीवाने हैं तो आपके लिए एक अच्छी और एक थोड़ी निराश करने वाली खबर है. होंडा अपनी इस पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी को एक फ्रेश लुक देने के लिए एलिवेट फेसलिफ्ट पर तेजी से काम कर रही है. 

बता दें कि, इस बार गाड़ी के अंदर और बाहर कई बड़े कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे जो इसे अपने सेगमेंट की दूसरी कारों को जमकर टक्कर देगी. लेकिन उन लोगों को थोड़ी निराशा लग सकती है जो इसके हाइब्रिड वर्जन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. कंपनी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल एलिवेट को हाइब्रिड अवतार में लाने का कोई इरादा नहीं है. चलिए पूरी खबर विस्तार से जानतें हैं.

लुक्स में हुआ कॉस्मेटिक बदलाव 

बता दें कि, आने वाली होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर की बात करें तो कंपनी इसमें कुछ बड़े कॉस्मेटिक टच-अप करने जा रही है. इसके फ्रंट ग्रिल को थोड़ा बदला जाएगा जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा मस्कुलर और फ्रेश नजर आएगा. साथ ही इसके पिछले हिस्से यानी रियर स्टाइलिंग और बंपर में भी हल्के बदलाव देखने को मिलेंगे जो इसे एकदम नया लुक देंगे. 

सबसे बड़ा विजुअल चेंज इसके टायर्स में हो सकता है. क्योंकि इस बार कंपनी इसमें नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स देने वाली है. हालांकि, गाड़ी का ओरिजिनल बॉक्सी और बोल्ड स्टाइल वैसा ही रहेगा, जो लोगों को पहले से ही काफी पसंद आता है.

यह भी पढ़ें: Tata Tiago EV या Citroen eC3X? खरीदने से पहले जान लें कौन है असली वैल्यू किंग

इंटीरियर होगा लग्जरी और टेक-लोडेड

सबसे बड़ा बदलाव हमें कार के अंदर यानी केबिन में देखने को मिलेगा. होंडा अपनी नई सिटी फेसलिफ्ट की तरह ही एलिवेट के इंटीरियर को भी पूरी तरह अपग्रेड करने की तैयारी में है. अब इस SUV में आपको सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला पैनोरमिक सनरूफ मिल सकता है. जो केबिन को काफी हवादार और प्रीमियम फील देगा. इसके अलावा इसमें नई सिटी की तरह एक बड़ा 10.25-इंच का स्मूथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और एक पावर्ड हैंडब्रेक जैसे आधुनिक फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं. हालांकि, यह सारे फीचर्स टॉप मॉडल्स में मिल सकते हैं.

टूटा हाइब्रिड का सपना

बता दें कि, कुछ ग्राहकों को झटका लगा है क्योंकि बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि होंडा सिटी की तरह एलिवेट में भी शानदार माइलेज देने वाला हाइब्रिड इंजन मिलेगा, लेकिन अब यह सपना टूट चुका है. होंडा का पूरा फोकस इस समय हाइब्रिड इंजन के बजाय अपनी अपकमिंग नई इलेक्ट्रिक गाड़ी EV को तैयार करने पर है. इसी वजह से कंपनी एलिवेट में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देकर इसकी कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहती. 

यानी नई एलिवेट फेसलिफ्ट में आपको पहले की तरह ही भरोसा देने वाला 1.5-लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही मिलता रहेगा. ग्राहकों के पास इसमें 6-स्पीड मैनुअल और स्मूथ सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का पुराना कॉम्बिनेशन चुनने का मौका होगा.

यह भी पढ़ें: अगर पुरानी कार खरीदने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करें ये काम, ये फीचर्स जरूर कर लें चेक

Published at : 21 Jun 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Panoramic Sunroof 360 Degree Camera Honda Elevate Facelift Elevate Interior Features
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
खुद चलाने की बजाय आप ट्रेन से पार्सल करा सकते हैं कार, जानिए खर्चा और क्या है पूरा प्रोसेस?
खुद चलाने की बजाय आप ट्रेन से पार्सल करा सकते हैं कार, जानिए खर्चा और क्या है प्रोसेस?
ऑटो
Tata Tiago EV या Citroen eC3X? खरीदने से पहले जान लें कौन है असली वैल्यू किंग
Tata Tiago EV या Citroen eC3X? खरीदने से पहले जान लें कौन है असली वैल्यू किंग
ऑटो
इन इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने पर मिलेगी 35 परसेंट सब्सिडी, सरकार ने किया ये ऐलान
इन इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने पर मिलेगी 35 परसेंट सब्सिडी, सरकार ने किया ये ऐलान
ऑटो
Monsoon 2026: EV या पेट्रोल कार... मानसून में किस पर करें भरोसा, कैसे होते हैं दोनों के सिक्योरिटी फीचर्स?
EV या पेट्रोल कार... मानसून में किस पर करें भरोसा, कैसे होते हैं दोनों के सिक्योरिटी फीचर्स?
Advertisement

वीडियोज

BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच पूरी, 6 दिन में 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, क्या कुछ मिला?
राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच पूरी, 6 दिन में 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, क्या कुछ मिला?
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी, वैभव सूर्यवंशी ने युवराज सिंह को भी पीछे छोड़ा
क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी, वैभव सूर्यवंशी ने युवराज सिंह को भी पीछे छोड़ा
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
International Yoga Day 2026: 'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
एग्रीकल्चर
धान की नर्सरी तैयार करते वक्त कर लेंगे ये काम तो आधी हो जाएगी फसल की लागत, जान लीजिए जुगाड़
धान की नर्सरी तैयार करते वक्त कर लेंगे ये काम तो आधी हो जाएगी फसल की लागत, जान लीजिए जुगाड़
लाइफस्टाइल
Sunset Eclipse 2026: कैमरे में कैद करने को तरसेंगे लोग, आसमान में मचेगा गदर, जानें कहां दिखेगा जादुई नजारा?
कैमरे में कैद करने को तरसेंगे लोग, आसमान में मचेगा गदर, जानें कहां दिखेगा जादुई नजारा?
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget