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हिंदी न्यूज़ऑटोअगर पुरानी कार खरीदने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करें ये काम, ये फीचर्स जरूर कर लें चेक

अगर पुरानी कार खरीदने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करें ये काम, ये फीचर्स जरूर कर लें चेक

Car Buying Tips: सेकेंड हैंड कार खरीदते समय थोड़ी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है. इंजन, माइलेज और सर्विस रिकॉर्ड की सही जांच करके आप अपने बजट में एक अच्छी और भरोसेमंद कार खरीद सकते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 21 Jun 2026 09:42 AM (IST)
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नई कारों की बढ़ती कीमतों के चलते आजकल कई लोग सेकेंड हैंड यानी पुरानी कार खरीदना पसंद कर रहे हैं. कम बजट में अच्छी कार मिल जाने की वजह से यह ऑप्शन काफी अच्छा हो गया है. हालांकि, पुरानी कार खरीदते समय सिर्फ उसकी चमक-दमक देखकर फैसला करना भारी पड़ सकता है. अगर कुछ जरूरी बातों पर ध्यान न दिया जाए तो मेंटेनेंस पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी?

सबसे पहले कार के इंजन की स्थिति जरूर जांचें. किसी भी गाड़ी का इंजन उसका सबसे जरूरी हिस्सा होता है. अगर इंजन में कोई बड़ी समस्या है तो उसे ठीक कराने में हजारों रुपये खर्च हो सकते हैं. कार स्टार्ट करके उसकी आवाज सुनें और देखें कि कहीं इंजन से ज्यादा धुआं या आवाज तो नहीं आ रही. जरूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद मैकेनिक से भी जांच करा लें.

दूसरी जरूरी चीज कार का माइलेज और उसकी कुल रनिंग है. कई बार पुरानी कारों के ओडोमीटर में छेड़छाड़ कर कम किलोमीटर दिखाए जाते हैं. इसलिए सर्विस रिकॉर्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की मदद से यह पता लगाने की कोशिश करें कि कार वास्तव में कितनी चली है.ज्यादा चली हुई कार में भविष्य में खर्च बढ़ने की संभावना रहती है.

तीसरी बात कार के सर्विस रिकॉर्ड से जुड़ी है. नियमित सर्विसिंग वाली कार आमतौर पर बेहतर स्थिति में होती है. इसलिए कार खरीदने से पहले उसके सर्विस रिकॉर्ड जरूर देखें. इससे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी की समय-समय पर देखभाल हुई है या नहीं और उसमें पहले कौन-कौन से काम कराए गए हैं.

ये चीजें भी आपके लिए जानना जरूरी

चौथी और सबसे जरूरी बात कार के सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की जांच करना है. आजकल कारों में टचस्क्रीन, सेंसर, कैमरा, कनेक्टेड फीचर्स और कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं. इसलिए खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी फीचर्स सही तरीके से काम कर रहे हैं. अगर इनमें कोई खराबी हो तो उसे ठीक कराने में अच्छा-खासा खर्च आ सकता है.

इसके अलावा कार के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे RC, इंश्योरेंस, PUC और रिकॉर्ड भी ध्यान से जांच लें. टेस्ट ड्राइव जरूर करें ताकि कार की स्थिति का अंदाजा लग सके. 

सेकेंड हैंड कार खरीदते समय थोड़ी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है. इंजन, माइलेज, सर्विस रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की सही जांच करके आप अपने बजट में एक अच्छी और भरोसेमंद कार खरीद सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:- अब सिर्फ 6 लाख में मिल जाएगी टेस्ला कार, कंपनी ने शुरू किया ये नया प्लान, यहां जानें डिटेल्स 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 21 Jun 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Auto Tips Car Buyer Guide Car Buying Tips Second Hand Car Car News
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