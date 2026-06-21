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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Tiago EV या Citroen eC3X? खरीदने से पहले जान लें कौन है असली वैल्यू किंग

Tata Tiago EV या Citroen eC3X? खरीदने से पहले जान लें कौन है असली वैल्यू किंग

Tata Tiago EV vs Citroen eC3X: टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट और सिट्रोन ईसी3एक्स में से असली वैल्यू किंग कौन है? जानिए प्राइस, रेंज, बैटरी और फीचर्स का पूरा कम्पेरिजन जो सही ईवी चुनने में मदद करेगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Jun 2026 11:53 AM (IST)
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Tata Tiago EV vs Citroen eC3X: भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेजी से दौड़ रही हैं और EV गाड़ियों की डिमांड भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है. जिसके चलते आज हम भी 2 ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करेंगे जिनकी मार्केट में जमकर चर्चा चल रही है. अगर आप भी अपने लिए एक किफायती और बढ़िया फीचर्स वाली इलेक्ट्रिक कार तलाश रहे हैं. तो टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट और सिट्रोन ईसी3एक्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं. 

सिट्रोन ने अपनी नई क्रॉसओवर लुक वाली ईवी को उतार कर टाटा टियागो को कड़ी टक्कर दी है. दोनों ही कारें मिडिल क्लास फैमिली और बजट ग्राहकों के लिए जबरदस्त हैं. लेकिन जब बात अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाने की हो, तो हर कोई जानना चाहता है कि असली वैल्यू किंग कौन है. तो आइए इन दोनों गाड़ियों में बेहतर कौन है.

टियागो ईवी और सिट्रोन ईसी3एक्स में कौन है बेस्ट?

बात करें अगर, सिट्रोन ईसी3एक्स की तो कंपनी ने बड़ा 29.2 kWh का बैटरी पैक दिया है. जो सिंगल चार्ज में लगभग 325 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करता है. जबकि दूसरी तरफ, नई टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट दो अलग-अलग विकल्पों के साथ आती है. पहला 19.2 kWh और दूसरा 24 kWh बैटरी पैक. 

इनकी रेंज वेरिएंट के हिसाब से 226 किमी से लेकर 285 किमी तक जाती है. ऑन-पेपर ड्राइविंग रेंज के मामले में सिट्रोन आसानी से बाजी मार लेती है क्योंकि इसमें टियागो से ज्यादा माइलेज मिलता है. हालांकि, सिटी ड्राइव और क्विक रिस्पॉन्स के मामले में टाटा की मोटर काफी फुर्तीली महसूस होती है.

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लुक्स में कौन है बेहतर?

बात करें अगर, लुक्स की तो लुक्स सिट्रोन ईसी3एक्स का व्हीलबेस काफी बड़ा है जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर बेहतरीन लेगरूम और 315 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है. यह कार उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें एक बड़ी गाड़ी का फील चाहिए. लेकिन जब बात केबिन के अंदर के फीचर्स और कम्फर्ट की आती है, तो टाटा टियागो ईवी हमेशा की तरह बाजी पलट देती है. 

टियागो ईवी फेसलिफ्ट में आपको क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलती हैं. सिट्रोन ने भी इस बार बड़ी टचस्क्रीन और जरूरी सेफ्टी फीचर्स जोड़े हैं, लेकिन टियागो का केबिन ज्यादा मॉडर्न और प्रैक्टिकल फील देता है.

बजट में कौन है बेस्ट?

आखिर में सबसे बड़ा फैसला प्राइस पर आकर टिकता है. टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट अपनी शुरुआती कीमत की वजह से पहली बार ईवी खरीदने वालों के लिए सबसे सुरक्षित चॉइस बनी हुई है. दूसरी तरफ, सिट्रोन ईसी3एक्स थोड़ी प्रीमियम रेंज में आती है, लेकिन कंपनी ने इसे लुभावना बनाने के लिए इनोवेटिव बैटरी-एज-ए-सर्विस जैसे ऑप्शन भी दिए हैं. 

अगर आपका बजट पूरी तरह से फिक्स है और आप बिना किसी मंथली रेंटल या झंझट के एक कंप्लीट ऑल-राउंडर फैमिली कार चाहते हैं, तो टाटा टियागो ईवी आज भी असली वैल्यू किंग है. वहीं अगर आपको ज्यादा स्पेस, बड़ी बैटरी और एसयूवी जैसा लुक पसंद है, तो सिट्रोन पर पैसा लगा सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 21 Jun 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Affordable Electric Cars Tata Tiago EV EV Comparison India Citroen EC3X
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