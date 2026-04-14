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हिंदी न्यूज़ऑटोसिंगल चार्ज पर दौड़ेगी 320 किलोमीटर, Honda ने इस इलेक्ट्रिक कार को किया पेश, ऐसा है डिजाइन

सिंगल चार्ज पर दौड़ेगी 320 किलोमीटर, Honda ने इस इलेक्ट्रिक कार को किया पेश, ऐसा है डिजाइन

Honda Super N EV: होंडा की इस EV की सबसे बड़ी खासियत इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है. इसमें एक 7-स्पीड डिजिटल गियर सिस्टम दिया गया है, जिससे ड्राइवर को मैनुअल कार चलाने जैसा फील होता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 14 Apr 2026 10:26 AM (IST)
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भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेजी से पॉपुलर हो रही हैं क्योंकि इनकी रनिंग कॉस्ट पेट्रोल-डीजल की तुलना में सस्ती हैं और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाती हैं. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए होंडा ने अपनी एक नई और खास छोटी इलेक्ट्रिक कार Honda Super-N EV को पेश किया है. यह कार खास तौर पर शहर में रोजाना चलाने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसमें ऐसी तकनीक दी गई है जो इसे आम इलेक्ट्रिक कारों से बिल्कुल अलग और ज्यादा मजेदार बनाती है. 

यह कार दिखने में काफी यूनिक है, क्योंकि इसका डिजाइन पुराने जमाने की कारों पर बेस्ड है. खासकर 1980 के दशक की होंडा City Turbo II से इसका डिजाइन मिलता-जुलता है. गाड़ी का लुक थोड़ा बॉक्सी और चौड़ा है, जिससे यह सड़क पर अलग नजर आती है. इसके साथ ही गाड़ी को ऐसे बनाया गया है कि ट्रैफिक और संकरी गलियों में इसे आसानी से चलाया जा सके. यानी यह पूरी तरह से सिटी ड्राइविंग के लिए डिजाइन की गई है. 

होंडा की इस EV की क्या है खासियत?

Honda की इस EV की सबसे बड़ी खासियत इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है. आमतौर पर इलेक्ट्रिक कारें शांत होती हैं और उनमें गियर का फील नहीं होता, लेकिन इसमें खास फीचर्स दिए गए हैं जो इसे पेट्रोल कार जैसा फील देते हैं. इसमें एक 7-स्पीड डिजिटल गियर सिस्टम दिया गया है, जिससे ड्राइवर को मैनुअल कार चलाने जैसा फील होता है. इसके अलावा इसमें Active Sound Control है, जो स्पीड के हिसाब से इंजन जैसी आवाज निकालता है. 

इसके साथ ही इसमें एक खास Boost Mode भी दिया गया है. इस मोड में सिर्फ एक बटन दबाने से कार की पावर अचानक बढ़ जाती है. इसकी पावर करीब 47 kW रहती है, जो Boost Mode ऑन करने पर लगभग 70 kW तक पहुंच जाती है. यह फीचर तब काम आता है जब आपको अचानक तेज स्पीड चाहिए. खास बात यह है कि Boost Mode चालू होने पर कार के अंदर की लाइट का रंग भी बदल जाता है, जिससे ड्राइविंग और ज्यादा स्पोर्टी लगती है. 

ऐसा है गाड़ी का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो कार अंदर से भी काफी आकर्षक और प्रीमियम है. इसमें ब्लू थीम दी गई है, जो इसे क्लासिक और मॉडर्न दोनों लुक देती है. छोटी कार होने के बावजूद इसमें बैठने के लिए अच्छी जगह मिलती है और सीटें आरामदायक बनाई गई हैं. इसके अलावा ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से रंग और डिजाइन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं. 

रेंज के मामले में भी यह कार काफी अच्छी है. कंपनी के मुताबिक, यह एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 320 किलोमीटर तक चल सकती है.  यह रोजाना शहर की ड्राइविंग के लिए बेस्ट साबित हो सकती है. हालांकि, ड्राइविंग स्टाइल और रोड कंडीशन के हिसाब से यह रेंज थोड़ी कम भी हो सकती है. 

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Published at : 14 Apr 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Honda Ev Honda Super N EV Honda Electric Car Honda EV Range
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